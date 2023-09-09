Режиссер Йоргос Лантимос получил "Золотого льва" за лучший фильм "Бедные-несчастные". Фото: REUTERS

Картина Йоргоса Лантимоса снята по довольно популярному роману Аласдера Грея, вышедшему еще в 1992 году. Это фантазия на темы викторианской Англии и «Франкенштейна» Мэри Шелли. Герой Лантимоса - доктор, занимающийся смелыми экспериментами над животными. Но этого ему мало: однажды он берет тело бросившейся в реку девушки и вставляет в него мозг новорожденного ребенка. Получившийся гибрид заново учится в жизни всему, и взросление его проходит, скажем мягко, не без эксцессов. Получая приз, Лантимос выразился в том смысле, что исполнительница главной роли Эмма Стоун - создание ничуть не менее диковинное и уникальное, чем ее героиня, и рассыпался в благодарностях своей актрисе.

«Серебряного льва» - второй по значению приз - получил японский режиссер Рюсукэ Хамагути, автор недавнего фестивального и «оскаровского» хита «Сядь за руль моей машины». Действие его новой картины разворачивается в идиллической деревушке недалеко от Токио, на месте которой одна корпорация собирается выстроить шикарный отель (где люди будут жить как бы на природе, но со всеми гостиничными удобствами).

«Серебряного льва» - второй по значению приз - получил японский режиссер Рюсукэ Хамагути Фото: REUTERS

Приз за режиссуру получил знаменитый итальянский постановщик Маттео Гарроне за картину «Я, капитан». Это рассказ о двух сенегальских подростках-мигрантах, которые стремятся добраться до Европы и претерпевают на этом пути самые невероятные испытания. Исполнителей главных ролей зовут так же, как героев; Маттео Гарроне не бросил бедных и несчастных подростков после окончания съемок, а принял активное участие в их судьбе, помог с переездом в Италию и, говорят, поселил у своей матери.

Той же теме - судьбе мигрантов - посвящена «Зеленая граница» ветерана польского кино Агнешки Холланд (Специальный приз жюри). Действие разворачивается на границе Польши и Белоруссии, где, как мы помним, разразился кризис с мигрантами из Афганистана и Сирии. Их мучения Холланд описывает в полном объеме, всматриваясь в леденящие детали, и жюри под руководством американского режиссера Дэмьена Шазелла («Ла-ла-ленд», «Вавилон») было впечатлено не меньше, чем прочие зрители на острове Лидо.

Лучшей актрисой стала Кэйли Спэни, исполнившая роль Присциллы Пресли, супруги «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли, в биографической драме Софии Копполы «Присцилла». Фото: REUTERS

Лучшим актером назвали Питера Сарсгаарда, сыгравшего в драме «Память» человека с деменцией, испытывающего с памятью огромные трудности. Лучшей актрисой стала Кэйли Спэни, исполнившая роль Присциллы Пресли, супруги «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли, в биографической драме Софии Копполы «Присцилла».