Горячие жамки, надписи на заборе и крутые фото: гуляем по модной набережной в Туле

Тула отметила 877-летие, а новая набережная - пятилетку! Фото: администрация Тулы

- За тульскими пряниками поехали? На нашу набережную обязательно сходите, там хорошо, красиво, - подсказывают дачники в электричке.

2,5 часа и я в Туле – на родине оружейников, знаменитых печатных пряников и самоваров. А с недавних пор к списку визитных карточек добавился еще один пункт – редкий, так как относится к благоустройству, а с ним в небольших городках беда. Но пять лет назад в Туле сумели превратить неблаговидную территорию с заборами вдоль реки Упа в туристический объект. Да такой, что сами туляки им гордятся (хотя местные всегда относятся более предвзято) и с удовольствием гуляют по обновленной набережной.

Тульское Зарядье

Казанскую набережную здесь называют кварталом «красных фонарей», в шутку, конечно, потому что вдоль берега стоят яркие красные светильники – подчеркивают зеленые берега.

Слева виден знаменитый Тульский оружейный завод, которому более трех веков. Справа – Тульский Кремль, возле стен которого еще стоял хан Девлет Гирей, да так и не смог покорить, и откуда правил государством Лжедмитрий – самозванец Гришка Отрепьев. Пространство между этими двумя достопримечательности – как портал в современность – модное, красивое.

За год поток туристов вырос до 1,5 млн человек. Фото: администрация Тулы

Ухоженные клумбы, деревья, мощенные тропинки, вдоль которых стоят «пряничные» лавки с кофе, квасом и чаем – его в Туле любят.

- За одну посиделку выпивали за раз по 12 кружек, - доносится голос экскурсовода.

Цены в кафешках вполне приемлемые, горячий кофе можно купить за 150 рублей, чай дешевле, несколько кружек точно можно себе позволить.

В холмистом пейзаже и «парящем» над речкой мостом читается московское Зарядье, только со своим колоритом. Губернатор Александр Дюмин, решившийся когда-то на кардинальное преображение набережной, привлек столичных архитекторов – бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро.

Авторам удалось компактно разместить приятные для неспешных прогулок зоны отдыха, сделать большие площадки для семей с детьми и любителей спорта. В выходные здесь проходит фестиваль «Оживший город» - тульские мастера и мастерица показывают свои работы – картины, украшения, предметы декора. Жизнь кипит, а я не могу уйти без покупки подвески с ярким сердечком, которое покорила Тула.

Казанской набережную назвали в честь храма Казанской иконы Божией Матери, который стоял на берегу до 1929 года. Сейчас на его месте установлена табличка с исторической справкой. Фото: администрация Тулы

Набережная стала точкой притяжений и центром проведения фестивалей и концертов. Фото: администрация Тулы

Горячие жамки и познавательный забор

Рука тянется за смартфоном. Тем более вай-фай есть везде. Видеозвонок друзьям:

- Не может быть, неужели Тула? Мы думали это обычный серый городок, а тут такая красота, чисто, красиво. Еще и пешеходная улица есть! Хотим приехать!

И чтобы совсем укрепить желание друзей добавляю: маленькая Тула занимает третье место по количеству музеев, после Москвы и Санкт-Петербурга, этакая русская Флоренция! А Казанская набережная – одна из составляющих музейно-исторического комплекса под открытым небом.

Мост как проводник от истории к современности. Фото: Юлия РЕУТОВА

Вход в Тульский Кремль свободный. Фото: администрация Тулы

На расположенной рядом пешеходной улице можно вкусно поесть, послушать музыкантов, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению пряников. Например, сделать жамки – это такие небольшие круглые или овальные прянички, покрытые глазурью. Такие вполне можно делать самим дома.

Возле реки и Кремля стоит богато украшенный особняк пряничного короля Василия Гречихина.

- Печатные пряники тогда были дорогими, поэтому он сделал целое состояние. На первом этаже была торговая лавка и цех по производству, на втором – жилые комнаты, - рассказывает краевед.

Кстати, специальную экскурсию я не брала. Везде установлены таблички с историческими справками, QR-кодами. А основные исторические факты о кремле можно прочитать на заборе – в буквальном смысле. Он оформлен в стиле комиксов – ярко, увлекательно, хочется потом взять книгу и прочитать побольше о каждом событии. А если хотите получить ответ на возникший вопрос – можно подойти к экскурсоводам, на набережной всегда ходят небольшие группы. Туляки не жадничают и охотно рассказывают о своем городе.

Надписи на таком заборе читать нужно! Фото: Юлия РЕУТОВА

На пешеходной улице много музеев и сувенирных лавочек. Фото: Юлия РЕУТОВА

В Туле стоит аромат пряников. Фото: Юлия РЕУТОВА

Прикупив пряников, магнитиков и суворовских конфет спешу в обратный путь – на московский вокзал. На платформе заботливая бабулечка укрыла меня своим плащом от дождя – такие они туляки – заботливые и очень открытые.

- Приезжайте к нам еще, у нас столько всего интересно. За день точно не обойдешь, - говорит она на прощанье. Конечно, хочется посмотреть еще оружейные музеи, съездить в Ясные поляны и на Куликово поле.

В электричке включаю телефон, которые мне без проблем помогли зарядить в кафешке. Приходит уведомление: «Казанская набережная сделала объекты недвижимости привлекательными для бизнеса, создала новые маршруты и объекты туристической инфраструктуры. Поток туристов, посещающих Тулу, вырос до 1,5 млн человек в год».

- Обновленная набережная кардинально изменила облик исторического центра Тулы,стала знаковым и любимым местом для всех жителей и гостей города, - отметил губернатор Тульской области и инициатор благоустройства Алексей Дюмин.

Это самое главное - жители снова поверили и полюбили свой городок. И каждый турист, приезжающий в провинциальную Тулу, уезжает с ощущением, что побывал в ухоженном, интересном и очень гостеприимном городе.

Знаменитый Левша, подковавший блоху. Фото: Юлия РЕУТОВА

Для музея оружия построили необычное здание. Фото: Юлия РЕУТОВА

КАК ДОБРАТЬСЯ

Современные электрички и «Ласточки» с Курского вокзала ежедневно. В дороге около 2,5 часов, билет в среднем 700 – 1000 руб. Можно добраться и на любом проходящем поезде. Билеты удобнее брать через приложение РЖД или на вокзале.

Президент Владимир Путин в субботу, 9 сентября, заявил, что диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы. Это пока в перспективе, но жители уже ждут, чтобы добираться с комфортом в удобное время.

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