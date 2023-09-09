Путин заявил о продлении диаметров наземного метро от Москвы до Калуги и Тулы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в субботу, 9 сентября, заявил, что диаметры наземного метро будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, которые окружают Москву.

«Диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву», - сообщил глава государства.

По его словам, еще одним важным проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог, сначала - между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем - между столицей РФ и другими городами страны.

Реализация таких проектов, по мнению Путина, выведен транспортную инфраструктуру России на абсолютно новый уровень.

Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 9 сентября 2023 года открыли движение по МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». Уникальный 86-километровый маршрут связал между собой более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья.

Ранее президент РФ заявлял, что пришло время для реализации проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Он уточнял, что если такая магистраль будет построена, то время в пути между двумя городами составит два часа 15 минут вместо нынешних четырех часов.