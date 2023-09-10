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В мире10 сентября 2023 12:45

На границе отберут всё: Евросоюз запретил россиянам ввозить автомобили, чемоданы и даже туалетную бумагу

В Брюсселе обнародовали абсурдный "черный список", запретив россиянам ввозить уйму личных вещей
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Из недр тамошней бюрократии вылез закон, запрещающий гражданам РФ ввозить на территорию ЕС... да почти все

Из недр тамошней бюрократии вылез закон, запрещающий гражданам РФ ввозить на территорию ЕС... да почти все

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десять санкционных пакетов Евросоюза против России почили в истории. Но целей своих не достигли. Экономику страны они практически не пошатнули, а большинство простых людей эти рестрикции и вовсе не заметили. Ну сложнее стало получить визы в недружественные страны, отменено действие там российских банковских карт. Но наш народ трудностями не запугаешь - поток туристов, студентов, разных специалистов на Запад хоть и уменьшился, но не прекратился вовсе. Ах так, - разъярились в «цветущем саду», каковым считают ЕС его лидеры, - мы сейчас опустим такой шлагбаум, через который вы не перескочите!

И вот из недр тамошней бюрократии вылез закон, запрещающий гражданам РФ ввозить на территорию ЕС... да почти все. Еще летом объявили, что на автомобилях с российским регистрационными номерами, проезд через границу запрещен. Нельзя стало заплывать в европейские морские и речные воды на лодках, катерах и яхтах. Чуть позже в стоп- лист попали смартфоны и прочие гаджеты.

А теперь в Брюсселе обнародовали весь черный список, ознакомление с которым вызывает серьезные сомнения в адекватности его составителей.

Итак, одет в меховые или кожаные изделия - снимай! Везешь фотоаппарат или видеокамеру снимать достопримечательности - отдай! На пальцах, в ушах и на шее - ювелирные изделия? Не положено, отбираем! Что там еще в чемодане - косметика, зубная паста, шампунь? Немедленно вынуть и оставить! Да и сами чемоданы с сумками тоже теперь под запретом. Но по степени абсурда все остальное переплюнуло табу на провоз... туалетной бумаги. Вот вам, гадкие русские: желаете посетить «свободный мир» - будете ходить там голыми и грязными.

Идиотское объяснение запретов - предотвращение незаконной торговли машинами, камешками и прочими шмотками на территории ЕС. Мол, таможня бдит. Особенно впечатляют санкции против пипифакса. Хотя, может, в Европе с этим дефицит? Заверения, что все перечисленное - вещи личного пользования, в расчет не принимаются. Их намереваются не только запрещать, но и... конфисковывать на границе. Насовсем. Например, в Германии отнятые авто идут на продажу, а вырученные средства направляются на поддержку ВСУ.

И эти люди нас учат демократии...

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