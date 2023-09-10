ЕС запретил россиянам въезд с личными смартфонами и автомобилями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия подтвердила, что страны Евросоюза запретили въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. Также нельзя провозить некоторые личные вещи, в том числе смартфоны, пишет РБК со ссылкой на ведомство.

По данным ведомства, многие вещи попадают под категорию "запрещенный импорт".

"Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, поскольку скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России", - говорится в сообщении ЕК.

При этом, не имеет значение и временной промежуток, на который ввозится автомобиль сообщили в Еврокомиссии.

Ранее Евросоюз внес в санкционный список еще шесть граждан России. Об этом сообщает официальный журнал ЕС. Такие меры были приняты в отношении шести россиян из-за того, что ими якобы были нарушены права человека в Крыму.