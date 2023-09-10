Последствия землетрясения в Марокко затронули несколько тысяч человек Фото: REUTERS

Марокко прогрузилось в глубокий хаос и до сих пор находится в бедственном положении после катастрофических землетрясений, которые обрушились на страну вчера ночью. Как сообщает El Mundo со ссылкой на данные МВД королевства, число погибших уже превысило две тысячи, еще столько же пострадали.

Фото: REUTERS

Землетрясение в Марокко: количество пострадавших

Масштабные поисково-спасательные мероприятия продолжаются по всей стране, поскольку под обломками разрушенных зданий все еще находятся люди, нуждающиеся в помощи. Сотни спасателей и волонтеров усердно трудятся на местах бедствия, где-то даже рискуя собственной жизнью, чтобы извлечь пострадавших из-под завалов.

– Число погибших увеличилось до 2012, пострадали 2059, из них 1404 получили серьезные ранения, – говорится в сообщении МВД. Поданным российского посольства, наши граждане в стихийном бедствии не пострадали.

Фото: REUTERS

Землетрясение в Марокко: что разрушено

Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения и приказал приспустить флаги королевства. Он также распорядился немедля сформировать межведомственный комитет, который займется программой восстановления разрушенных домов и окажет помощь всем, кто остался без крыши над головой.

Даже те, чьи дома остались относительно неповрежденными, продолжают жить в постоянном страхе и тревожном ожидании новых толчков. Многие из них предпочли ночевать на улицах и в городских парках, избегая возвращения в свои квартиры из опасения быть заваленными обломками в случае повтора землетрясений.

Фото: REUTERS

Землетрясение в Марокко: последствия

При этом геофизики подтвердили, что сейсмическая активность в Марокко все еще сохраняется, «ее можно наблюдать, например, по воде в бассейне, но не ощущать на себе». В ряде пострадавших регионов возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Продовольственное обеспечение городов также было нарушено, хотя в крупных супермаркетах по-прежнему можно найти продукты первой необходимости. На данный момент королевство столкнулось лишь с острым дефицитом дешевого хлеба, поскольку пекари пока боятся открывать свои производства.

Многие страны уже выразили готовность оказать помощь Мухаммеду VI в ликвидации последствий разрушительных землетрясений. Не осталась в стороне и Россия – дагестанский благотворительный фонд «Инсан» объявил сбор пожертвований для помощи пострадавшим марокканцам. По данным соцсетей фонда, он планирует собрать 3 миллиона рублей.

Фото: REUTERS

Известный португальский футболист Криштиану Роналду выразил глубокие соболезнования друзьям и семьям жертв землетрясения. Вместе с тем он распорядился бесплатно принимать всех пострадавших в своем отеле, расположенном в пригороде Марракеша. Четырехзвездочная гостиница, владельцем которой совместно с сетью Pestana является Роналду, была открыта всего год назад и расположена в 5 километрах от местного аэропорта. Футболист сборной Марокко Ашраф Хакими также призвал всех небезразличных сдавать кровь для переливания пострадавшим.

Напомним, что первое землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу ночью в 1:10 по МСК всего в 80 километрах от Марракеша. Спустя 20 минут и до 03:21 Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Марокко еще по меньшей мере четыре толчка магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Все они возникли неподалеку от эпицентра основного землетрясения на глубине 10 километров.