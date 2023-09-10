Итоги выборов мэра Москвы в 2023 году: явка, первые результаты голосования

Голосовать на выборах мэра Москвы можно было разными способами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 сентября в 20:00 завершились трехдневные выборы мэра Москвы. Голосование стартовало в 8 утра 8 сентября. В этом году москвичи могли воспользоваться различными способами волеизъявления: проголосовать очно, с помощью дистанционного электронного голосования и на участках, но в электронных терминалах.

Напомним, что претендентами на кресло мэра были действующий градоначальник Сергей Собянин, кандидат от Справедливой России Дмитрий Гусев, от Новых людей Владислав Даванков, Борис Чернышёв от ЛДПР и Леонид Зюганов от КПРФ.

Явка на выборах мэра Москвы-2023

Явка на выборах мэра Москвы в 2023 году превысила прошлые значения. Наблюдатели отмечали небывалую активность избирателей. Явка к 15.00 уже превысила 39% - этот результат выше, чем на прошлых выборах.

На 18:00 явка на выборах мэра составила 42,4 процента. Более трёх миллионов человек проголосовали онлайн, показав высокий интерес к электронному голосованию.

Обмудсмен РФ Татьяна Москалькова отметила высокий интерес москвичей к голосованию и высокую явку, что говорит о неравнодушном отношении жителей столицы к будущему.

- Явка достаточно высокая, люди заинтересованы в формировании власти, - уточнила она.

Итоги голосования на выборах мэра Москвы-2023

Как объяснили в Мосгоризбиркоме, результаты дистанционного голосования будут доступны после 21:15. Для расшифровки данных нужен специальный ключ, который перед началами выборов разделили на три части. Все хранители ключа приедут в здание горизбиркома в 20:15, процесс расшифровки будет запущен и продлится примерно час. После этого результаты волеизъявления горожан, воспользовавшихся ДЭГ будут опубликованы на сайте комиссии.

Окончательные итоги выборов мэра Москвы будут подведены уже после того, как будет собрана вся информация с участков, где голосование велось в том числе и традиционным способом. Точные данные будут опубликованы 11 сентября 2023 года. Однако первые результаты экзит-полов будут обнародованы уже вечером. Они появляются в результате опросов людей на выходе из участков и позволяют нарисовать примерную картину результатов.

Нарушения на выборах мэра Москвы 2023

Серьёзных нарушений на выборах мэра Москвы в 2023 году зафиксировано не было. На протяжении трёх дней работал общественный штаб по наблюдению за выборами. На участках также присутствовали иностранные наблюдатели.

- Наблюдение на участках, видеонаблюдение — все технологии работают на то, что система выборов работает прозрачно, исключая массовые нарушения. Для этого работаем не один год. Хочу поблагодарить Москву за лучшие практики, - отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

В штабе наблюдателей рассказали, что очень много обращений поступало с вопросами от тех кто якобы заметил принуждение к электронному голосованию. Однако, как разъяснили наблюдатели, такое впечатление возникало, когда люди, заранее зарегистрировавшиеся на электронное голосование, приходили за бюллетенем.

- Мы внимательно разобрали все сигналы о том, что избирателям не были выданы по требованию бумажные бюллетени. Они поступили в штаб через представителя партии. Алгоритм разбора отработан – мы связываемся с наблюдателем на участке, председателем комиссии и отсматриваем видео с камер, - сказал глава штаба наблюдения Вадим Ковалёв. И подчеркнул, что ни одно обращение не подтвердилось, кроме тех случаев, когда люди уже проголосовали дистанционно, а затем ещё претендовали на бумажный бюллетень.

Обмудсмен Татьяна Москалькова также поделилась информацией, что в аппарат уполномоченного за неполные три дня поступили около 20 звонков, все из них - консультативного характера.