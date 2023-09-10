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Общество10 сентября 2023 17:01

Итоги выборов мэра Москвы в 2023 году: явка, первые результаты голосования

Публикуем итоги выборов мэра Москвы 2023 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Голосовать на выборах мэра Москвы можно было разными способами

Голосовать на выборах мэра Москвы можно было разными способами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 сентября в 20:00 завершились трехдневные выборы мэра Москвы. Голосование стартовало в 8 утра 8 сентября. В этом году москвичи могли воспользоваться различными способами волеизъявления: проголосовать очно, с помощью дистанционного электронного голосования и на участках, но в электронных терминалах.

Напомним, что претендентами на кресло мэра были действующий градоначальник Сергей Собянин, кандидат от Справедливой России Дмитрий Гусев, от Новых людей Владислав Даванков, Борис Чернышёв от ЛДПР и Леонид Зюганов от КПРФ.

Явка на выборах мэра Москвы-2023

Явка на выборах мэра Москвы в 2023 году превысила прошлые значения. Наблюдатели отмечали небывалую активность избирателей. Явка к 15.00 уже превысила 39% - этот результат выше, чем на прошлых выборах.

На 18:00 явка на выборах мэра составила 42,4 процента. Более трёх миллионов человек проголосовали онлайн, показав высокий интерес к электронному голосованию.

Обмудсмен РФ Татьяна Москалькова отметила высокий интерес москвичей к голосованию и высокую явку, что говорит о неравнодушном отношении жителей столицы к будущему.

- Явка достаточно высокая, люди заинтересованы в формировании власти, - уточнила она.

Итоги голосования на выборах мэра Москвы-2023

Как объяснили в Мосгоризбиркоме, результаты дистанционного голосования будут доступны после 21:15. Для расшифровки данных нужен специальный ключ, который перед началами выборов разделили на три части. Все хранители ключа приедут в здание горизбиркома в 20:15, процесс расшифровки будет запущен и продлится примерно час. После этого результаты волеизъявления горожан, воспользовавшихся ДЭГ будут опубликованы на сайте комиссии.

Окончательные итоги выборов мэра Москвы будут подведены уже после того, как будет собрана вся информация с участков, где голосование велось в том числе и традиционным способом. Точные данные будут опубликованы 11 сентября 2023 года. Однако первые результаты экзит-полов будут обнародованы уже вечером. Они появляются в результате опросов людей на выходе из участков и позволяют нарисовать примерную картину результатов.

Нарушения на выборах мэра Москвы 2023

Серьёзных нарушений на выборах мэра Москвы в 2023 году зафиксировано не было. На протяжении трёх дней работал общественный штаб по наблюдению за выборами. На участках также присутствовали иностранные наблюдатели.

- Наблюдение на участках, видеонаблюдение — все технологии работают на то, что система выборов работает прозрачно, исключая массовые нарушения. Для этого работаем не один год. Хочу поблагодарить Москву за лучшие практики, - отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

В штабе наблюдателей рассказали, что очень много обращений поступало с вопросами от тех кто якобы заметил принуждение к электронному голосованию. Однако, как разъяснили наблюдатели, такое впечатление возникало, когда люди, заранее зарегистрировавшиеся на электронное голосование, приходили за бюллетенем.

- Мы внимательно разобрали все сигналы о том, что избирателям не были выданы по требованию бумажные бюллетени. Они поступили в штаб через представителя партии. Алгоритм разбора отработан – мы связываемся с наблюдателем на участке, председателем комиссии и отсматриваем видео с камер, - сказал глава штаба наблюдения Вадим Ковалёв. И подчеркнул, что ни одно обращение не подтвердилось, кроме тех случаев, когда люди уже проголосовали дистанционно, а затем ещё претендовали на бумажный бюллетень.

Обмудсмен Татьяна Москалькова также поделилась информацией, что в аппарат уполномоченного за неполные три дня поступили около 20 звонков, все из них - консультативного характера.

КАРТИНА ДНЯЕдиный день голосования в России 10 сентября 2023 года