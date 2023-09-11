26% россиян считают, что на санкции Запада надо вводить зеркальные ответы

Глава ФТС Давыдов назвал полным беспределом запрет на ввоз в ЕС машин, смартфонов и шампуней. Фото: Shutterstock

Глава ФТС Давыдов назвал полным беспределом запрет на ввоз в ЕС машин, смартфонов и шампуней. Однако, европейцы уже начали приводить в исполнение новые правила и изъяли машину у россиянки, оставив ее одну с сумками и собаками в лесу. Возмущенные россияне заявили, что РФ должна дать жесткий ответ на очередные ограничения Евросоюза. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 26% участников исследования считают, что на все санкции Россия должна давать зеркальный ответ, пусть европейцы почувствуют на себе, каково это жить в ограничениях от соседей.

«Нам срочно нужно вводить ответные меры! С чего вдруг они решили, что им абсолютно все позволено, и они могут делать что захотят?» - возмущается участник опроса.

Еще 24% после таких ограничений предлагают депортировать из России всех европейцев. А 16% считают справедливым в ответ поднять цены на все экспортируемые в ЕС товары, в том числе, и на ископаемые.

По 5% опрошенных проголосовали за варианты запретить европейцам въезд в Россию или даже прервать с Западом все контакты.

А 4% респондентов, наоборот, считают, что запрет нужен не европейцам, а россиянам. Чтобы нашим соотечественникам не приходилось унижаться в Европе, сталкивать с русофобией и неподобающим отношением, следует запретить им вообще ездить в ЕС.

2% предлагают в ответ на западные ограничения поднять цены для европейских туристов. Пусть в буквальном смысле расплачиваются за действия своих властей.

А вот 15% россиян считают, что западные санкции – это очередная глупость и реагировать на них никак не нужно.

Оставшиеся 3% признались, что затрудняются ответить.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,3 тысячи человек.