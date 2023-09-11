Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после ДТП

Лада Дэнс за пару дней до дня рождения пришла нарядная в студию телепередачи. Фото: шоу «Малахов», канал «Россия»

11 сентября певице Ладе Дэнс исполнилось 57 лет – именинница вся в делах. У Лады – съемки в телепередачах (где платят гонорары), подготовка к концертам. Сегодня вышла программа «Малахов»: показали интервью, записанное месяц назад в больничной палате, и блистательный (но очень осторожный) выход певицы на шпильках на днях в студии передачи.

Мы посмотрели и пересказываем подробности аварии и реабилитации певицы, о которых рассказала сама Лада и 2 танцовщицы ее эстрадного балета, с которыми она ехала в машине в день аварии. 5 августа певица попала в аварию: от сильного удара Лада Дэнс вылетела с заднего сиденья авто вперед, сильно ударилась головой – после чего была госпитализирована. Лада ехала на концерт – сидела и красилась с коллегой на заднем сидении машины, была не пристегнута. Певица говорит: «Спасибо штрафам – как пришли сразу стала пристегиваться, но на переднем сидении я всегда пристегиваюсь. Причем хотела сесть вперед, а села назад – зато Машка (на переднем пассажирском сидении) сильно не пострадала, ребра только сломала. Мы с моей балериной Леной были не пристегнуты, к сожалению, потому что в России мало кто сзади пристегивается».

Месяц назад Лада лежала на больничной койке. Фото: шоу «Малахов», канал «Россия»

За рулем автомобиля был Борис Надули – водительский стаж у него с 88-го года и это его первое ДТП. Он подрабатывает в такси, но часто работает водителем у знакомых – много лет подвозил Ладу, она рассказала: «Он человек, которого я знала и доверяла (водитель моей близкой подруги) – я этого водителя специально попросила довезти за деньги. Не могу понять – как такое могло быть: что человек с таким опытом – и он даже не затормозил». Борис объяснил, что «поздно увидел аварию впереди, я сделал все что мог, ушел вправо… удар весь на меня...» Мужчина до сих пор лежит в больнице, ему недавно сделали 2 операции. Борис Надули ехал с разрешенной на том участке дороги скоростью и вовремя не заметил аварию впереди – так как они не выставили аварийку, и шофер влетел в серое авто на трассе. От удара Лада перелетела с заднего сидения вперед и была госпитализирована с травмами. Пока ждали прибытия докторов – певицу положили на траву, поливали водой. А Лада успела дать распоряжения: попросила позвонить и сообщить, что не приедет на концерт, предупредить детей.

Оказалось, что никаких операций у Лады не было. На лбу наложены швы. Было сотрясение мозга, но с памятью порядок, потери памяти не было. Артистка сообщила о переломе без смещения в тазу и о том, что «врачи говорят, что я родилась в рубашке – обычно после таки «полетов» люди все переломаны или лежат в коме».

Месяц назад Малахов навещал Ладу в индивидуальной палате в больнице и она ему жаловалась: «Плачу все время, автокатастрофа со мной впервые. Первые дни после аварии я спала – меня обкалывали, обезболивали, сначала не нашли перелом... Каждую ночь снится: машина переворачивается, и ты не понимаешь что происходит… Адская боль…» Интервью прерывается, Лада сообщает, что у нее началась тахикардия. Потом общение продолжается: и Лада Дэнс сообщает, что конечно она не собиралась отказываться от псевдонима «Дэнс» – мол был сиюминутный порыв. И вообще она кормилица семьи, потому певица еще на больничной койке заявила, что осенние концерты она не отменяла и готовится к большому выступлению в конце года: «Уже пора. Чтобы мне двигаться вперед, я должна упасть на самое дно - оттолкнуться и полететь, наверное, это моя такая синусоида… Я уже поняла, что все придут на мой большой концерт – такое количество людей мне пишет и все молятся. Мне сейчас так должно попереть…»

Водитель — давний знакомый Лады, Борис Надули госпитализирован, ему сделали 2 операции. Фото: шоу «Малахов», канал «Россия»

В студию к Андрею Малахову Лада Дэнс пришла на шпильках – говорит, что решилась выйти без палочки в студию. Шаги даются с трудом. Сейчас у Лады Дэнс и лечебная физкультура по графику, и другие занятия по восстановлению здоровья. Артистка ответила на упреки в соцсети о том, что притворялась больной - так как через 2 недели после ДТП дала мини-концерт в Нижнем Новгороде в День города: «Надо знать артистов 90-х - это не первый мой выход на костылях на сцену. Нас учили показывать зрителю только радость. Были уколы, обезболивания перед выступлением – но я не могла подвести людей. Я готовилась к этому концерту морально, сказала себе – пускай это будет стимул: разрабатывала ногу…»

Лада возмущена, что водитель не извинился перед ней и другими пострадавшими: «Первая мысль была, что водитель нас угрохал…. Человек не позвонил ни разу ни мне, ни девочкам: не извинился. Понятно, что он сделал это не специально… Мне казалось, что он нормальный адекватный мужик: а он уже интервью раздает обо мне – «с ней все нормально». Я на него очень злая. Я помогаю девочкам… Просто хочу посмотреть ему в глаза и конкретно спросить – ты чуть не угробил нас всех, но ты даже не извинился…»

Ожидается, что скоро мы увидим Ладу Дэнс в вокальном телешоу «Битва поколений» и других проектах.