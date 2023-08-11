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НовостиОбщество11 августа 2023 9:22

Лада Дэнс впервые вышла на связь после страшного ДТП: «Мне сейчас морально сложно»

Пострадавшая в ДТП Лада Дэнс опубликовала первое обращение к поклонникам
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Пострадавшая в ДТП Лада Дэнс опубликовала первое обращение к поклонникам

Пострадавшая в ДТП Лада Дэнс опубликовала первое обращение к поклонникам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП в подмосковном Подольске, впервые вышла на связь с поклонниками.

Артистка разместила пост в социальной сети. Она призналась, что ей сложно быть активной в сети, однако она видит все добрые слова поддержки. Также Дэнс добавила, что медики делают все возможное для ее выздоровления.

В ближайшее время певица пообещала проинформировать поклонников официально о своем состоянии здоровья. В комментариях пользователи пожелали Ладе скорейшего выздоровления, а также поддержали певицу добрыми словами.

Ранее появилась информация, что Лада Дэнс намеревается подать в суд иск против транспортной компании на 12 млн рублей после ДТП в подмосковном Подольске. Об этом в беседе "Газета.Ru" рассказал концертный директор певицы Сергей Пудовкин. По словам директора, с Дэнс запретили общаться ее близким.