Кристина Асмус в белом платье и фате объявила о свадьбе

Кристина Асмус готовится к свадьбе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым обрела личное счастье с молодым актером Романом Евдокимовым. Они вместе служат в театре Ермоловой. Звезда "Текста" сейчас о личной жизни старается не говорить. Однако на днях поделилась сенсационным фото. В кадре она предстала в белом платье и фате и объявила о свадьбе.

Кристина Асмус опубликовала фото, на котором предстала в шикарном подвенечном платье со шлейфом, в фате и диадеме. Подпись к снимку гласит: "Я выхожу замуж во второй раз… в кино! Хотя… Может, и не только там".

Фото: социальные сети

Шокированные поклонники теперь обсуждают скорое замужество кумира. Ведь ее счастью никто и ничто не мешает.

Артистка семь лет состояла в браке с юмористом Гариком Харламовым. Развелись супруги в 2020-м, однако последние три года жили под одной крышей в роскошном особняке на Рублевке. Несколько месяцев назад Асмус сообщила, что наконец-то купила квартиру.

Недавно Кристина размещала фото, где позирует в белом раздельном купальнике. На снимке видно округлившийся живот Кристины и ее сочную грудь.

Фото: социальные сети

Поклонники решили, что звезда беременна, но Асмус поспешила заверить: "Я тут как будто на свой беременный живот смотрю. Нет, я не беременна. Пока! А пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда я поправляюсь".