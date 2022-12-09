После стыдного скандала с Харламовым стало известно о бедственном положении Асмус

Актриса Кристина Асмус. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Россияне вторые сутки обсуждают стыдный скандал между Гариком Харламовым и Кристиной Асмус. Разборки артистов внезапно стали достоянием общественности. Бывшие супруги вывалили подробности своей личной жизни, не стесняясь пикантных деталей. Шоумен заявил, что Асмус живет в его доме на всем готовом. В ответ Кристина сообщила, что Харламов чуть ли не шантажом заставил ее остаться в его особняке на Рублевке. После чего и вовсе объявила: Гарик не покупает ей отдельную квартиру.

Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус не раз, и даже не два говорил о том, что оставил свой дом на Рублевке, который, по оценкам риэлторов стоит 100 млн рублей, бывшей жене и дочке Насте. Однако внезапно на днях стало известно, что в особняке живут не только Кристина с наследницей, но и сам шоумен и даже его мама Наталья Харламова.

"Вы живете в своей половине дома все это время. И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок", - уколол Гарик экс-жену.

Поклонники Асмус и Харламова сильно удивились, узнав об этом. Ведь у каждого из артистов давно своя личная жизнь. Более того, и Гарик, и Кристина - востребованные артисты с хорошими гонорарами. Народ не понимает, почему актриса вынуждена просить деньги у бывшего.

Фолловеры также обсуждают и слова Кристины про некий "шантаж" со стороны шоумена. "Да, мы живем втроем все это время. Угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался", - заявила актриса.

Униженная звезда помимо всего прочего написала в блоге, что бывший муж ничего ей не оставил: "Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. А также ни копейки денег. Понимаю, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас. Но помогите лучше нам с ребенком наконец обзавестись жильем…"

На фоне скандальных слов Кристины в разборки вмешалась ее бывшая свекровь Наталья Харламова. "В том самом прекрасном доме и уютном доме мы все живем вместе. С Настюшей. Кстати, у ребенка есть жилье. И не одно. Обеспеченное любящим папой", - осадила женщина бывшую невестку.

Сейчас россияне активно обсуждают бедственное положение Асмус. Исходя из сказанного актрисой, получается, что она не заработала своим упорным трудом даже на крошечную квартирку. А ведь артистка в последние месяцы только и делала, что работает на износ и даже из-за переутомления попадала в больницы.

Кристина выходит на сцену в Театре Ермоловой, играя главные роли. Кроме того, только за этот год снялась в шести фильмах.

"Почему у Асмус нет денег? Она же постоянно на съемках", "Как так получилось, что Кристина нуждается в деньгах и вынуждена жить в доме Гарика?", "У Асмус и Харламова была большая квартира в Москве. В ней они жили до того, как переехать на Рублевку. Где хата?", "Кристина, вы же сами говорили, что работаете на износ. Вы ничего не зарабатываете? Как так получилось, что вы не можете купить себе квартиру хотя бы в спальном районе Москвы?", "Кристина, если верить ее словам, съезжать не может, потому что ей некуда, так как Гарик не дает денег на новый дом", - интересуются подписчики.