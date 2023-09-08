"Старость в радость": Как волонтеры в России помогают пожилым людям и инвалидам

Тем, кто хочет также подарить немного тепла пожилым людям в домах престарелых, Юлия Мансурова посоветовала написать для них письмо или открытку Фото: Евгения ГУСЕВА

Одинокие бабушки, дедушки, люди с инвалидностью - в России их сотни и сотни тысяч. Многие из них нуждаются в уходе, в заботе, и каждый - во внимании. Гостем программы "Доброволец" на Радио "Комсомольская правда" стала Юлия Мансурова, руководитель отдела фандрайзинга благотворительного фонда «Старость в радость». Она рассказала, как фонд помогает одиноким пенсионерам и инвалидам, а также о том, что стать частью этой помощи может каждый.

«Старость в радость» - фонд с большой историей, 12 лет он оказывает психологическую, информационную, консультативную и финансовую помощь людям с инвалидностью, людям пожилым, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На сегодняшний день, отметила Юлия Мансурова, у фонда более 86 тысяч подопечных, которым помогают как адресно, так и системно.

"Это разная помощь. Потому что у нас, к сожалению, многие нуждаются просто в продуктовых наборах. То есть, работа идет начиная от такой помощи, и заканчивая системной помощью, которая меняет отношение и в учреждениях, и просто когда люди живут дома. Потому что все-таки есть еще места, которые нужно улучшить, есть тяжелые случаи. Этим всем занимается фонд в 68 регионах", - рассказала Юлия Мансурова.

Она отметила, что фонд очень зависит от благотворителей и поблагодарила тех, кто помогает через "Старость в радость" тысячам пенсионеров в России.

"2022 год был очень сложный для благотворительного сектора вообще и для фонда, конечно, тоже. Но наши благотворители были с нами, они нас поддерживали, и наши волонтеры. Просто золотые люди. И огромное спасибо всем, кто нас поддерживал. Просто лучшие", - сказала Юлия Мансурова.

Она добавила, что фонду помогает много известных людей, привлекая внимание к проблемам, которыми занимается "Старость в радость". Среди звезд, которые работают с благотворителями, попечитель фонда Родион Газманов и актриса Елизавета Арзамасова, которая не раз ездила в дома престарелых и давала там концерты.

Тем, кто хочет также подарить немного тепла пожилым людям в домах престарелых, Юлия Мансурова посоветовала написать для них письмо или открытку, стать "внуком по переписке".

"Открытка – это самое простое, но наши бабушки и дедушки очень это ценят. Поскольку я сама была в домах престарелых, я видела, с какой любовью эти открытки или письма читают, перечитывают. Это, мне кажется, можно смело каждому делать. У нас и дети пишут бабушкам и дедушкам открытки в школах по волонтерскому проекту. Все присоединяйтесь", - призвала Юлия Мансурова.

Она также заранее поблагодарила тех, кто захочет оказать фонду финансовую помощь.