Сергей Цивилев: «Это важно – с первого дня сразу дать правильный старт»

Фото: Комсомольская Правда

- Сергей Евгеньевич, здравствуйте.

- Добрый день.

- Сразу хотел бы вас поздравить с завершением выборов. По итоговым подсчетам голосов избирателей, вы одержали победу.

- Это не только мои выборы, это выборы всей нашей команды. Высокий уровень доверия жителей Кузбасса – свидетельство поддержки нашего курса. Полностью доверяю и полагаюсь на команду, уверен что на местах люди работают.

- Вы 11 сентября работали на форуме. Какие важные задачи уже удалось решить?

- В Восточном экономическом форуме было очень важно поучаствовать. Я же не только губернатор Кузбасса, а еще и руководитель Сибирского соглашения. И у нас такая сложилась ситуация, что шесть губернаторов сейчас в выборном процессе находятся. Поэтому было очень важно, чтобы хотя бы один из выборных губернаторов, руководитель Сибирского соглашения, прилетел.

- Как представитель команды сибирских губернаторов?

- Да. А тех, кто не смог прилететь, мы подключили по видеосвязи, чтобы совместно открыть наш общий павильон под названием «Большая Сибирь». Этот павильон включает экспозицию от всего Сибирского федерального округа. 11 сентября и провели первое общее совещание. Те, кто участвовал в выборах и подключились по ВКС, даже не ложились спать. Новая команда губернаторов уже планировала дальнейшие действия по развитию «Большой Сибири». Вот это важно – с первого дня сразу дать правильный старт, так что у нас это получилось.

- У вас активно реализуется программа социально-экономического развития региона. Насколько далеко она заглядывает?

- Окончательный вариант программы был составлен два года назад. Первый вариант мы подготовили еще в 2018-м и осенью того же года даже согласовали в правительстве Российской Федерации. Потом мы ее уточняли и корректировали. Увеличили срок действия. В итоге у нас сформировалась детальная программа до 2035 года.

- Каковы же основные направления развития Кузбасса на ближайшие десятилетия?

- В Кузбассе изначально был заложен огромный потенциал. Ведь Кузбасс строился еще до Великой Отечественной войны. Кузбасс сформирован как очень мощный промышленный регион с расчетом на обеспечение всей территории Советского Союза. Поэтому, чтобы Кузбасс развивался, ему очень важно взаимодействие с соседними регионами. Без сотрудничества с Сибирью мы органично развиваться не можем. Плюс у нас такой объем производства, что Россия столько пока не потребляет. Нам нужны выходы за пределы Российской Федерации. И наш бизнес, несмотря на все санкции, препоны, очень быстро находит способы, чтобы отгружать продукцию за рубеж. Хотя на сегодня возможности вывоза нашей продукции все еще остаются очень серьезным ограничивающим фактором.

- В чем вы видите преграды для развития экономики региона?

- Для нас главным сдерживающим фактором являются возможности транспортной инфраструктуры. Нужны современные широкие автомобильные дороги, в том числе. Этот фактор невероятно важный. Поэтому президент правильно ставит задачу, что надо инфраструктуру развивать опережающими темпами.

- Расскажите о диверсификации экономики региона? На протяжении многих десятилетий экономика Кузбасса была связана в основном с производством угля и развитием этой отрасли.

- Мы не называем так – угольный производитель – это ошибка. Уголь – это только верхняя часть, такая надстройка айсберга. Углю нужен металл. Чтобы из него делать машины и механизмы. Углю нужна электроэнергия, чтобы уголь добывать. Углю нужен транспорт, чтобы его вывозить. Поэтому когда мы говорим «угольная отрасль» - это одновременно металлургия, машиностроение, транспорт, энергетика – получение из угля тепла и электричества. Это огромный мощный сегмент… Мы называем это не угольной отраслью, а называем – традиционной экономикой, которая сложилась у нас.

Второй вид экономики, которую мы развиваем сейчас, это экономика уже другой направленности. Как правило, это ориентир на малый и средний бизнес. Часть малого и среднего бизнеса выполняет свои функции для традиционной экономики и оказывает ей определенного рода услуги. А часть малого и среднего бизнеса идет в совершенно новый сегмент, которому также требуется развитие – туризм, например. И у нас развивается много направлений туризма. Прогресс в этой сфере не возможен без формирования современной инфраструктуры. А это кафе, рестораны, гостиницы, фитнес и т.д. Растет аграрный сектор, эволюционируют фермерские хозяйства – надо же всех накормить. Это дало большой толчок нетрадиционной экономике малого и среднего бизнеса. Вот для этого сегмента сейчас тоже очень большие возможности открылись.

- Кстати, туризм у вас действительно активно развивается. Горнолыжники к вам едут со всей страны. Но в регионе действительно не хватает инфраструктуры. Какая сейчас работа ведется в этом направлении?

- Я предлагаю вам приехать осенью, и вы воочию увидите, во что превратился зимний горнолыжный курорт Шерегеш. Словами не описать. Там такие темпы развития – это надо видеть.

- Большие планы по развитию уже туристического, получается, кластера.

- Туда зашло много инвесторов, очень много строек идет.

- Спасибо большое.