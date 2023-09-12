Топлива должно было хватить до Новосибирска: заслуженный пилот озвучил вопросы к счастливой посадке самолета в поле

Героический экипаж самолета. Фото: пресс-служба авиакомпании

Еще одно чудо на поле: экипаж самолета «Уральских авиалиний», который следовал из Сочи в Омск, без единой жертвы посадил судно вне аэродрома. Все живы, самолет даже хотят восстановить. Пилоты счастливо выдыхают, пассажиры рукоплещут и, уезжая на поезде до Омска, кричат: «Только не наказывайте пилотов». А есть за что?

Вопросы к приземлению пока без ответа. Первоначальная версия такова: у самолета отказала гидравлическая система, пилоты решили не садиться на короткой полосе в Омске, а лететь на запасной аэродром в Новосибирск. Но топлива не хватило, поэтому пришлось совершать подвиг и садиться в поле. Все получилось. А если бы нет? Да и почему пришлось принимать столь сложное и опасное решение? Может быть была и ошибка пилотов?

Олег Смирнов, член общественного совета РОСТРАНСНАДЗОРА, экс-заместитель министра Гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР на радио КП поделился своими мыслями и замечаниями.

«Самолет можно восстановить, вопрос только нужно ли»

Олег Смирнов заметил, что сейчас все сравнивают две чудо-посадки самолета в поле. Кстати, оба раза отличились пилоты «Уральских авиалиний». «Чудо на кукурузном поле» - авария под Жуковским – произошла в 2019 году. Тогда двигатель самолета остановился, потому что в него попали птицы.

- Ставят эти два случая в один ряд, но там совершенно другая была причина там двигатели остановились, и не было выбора. Тут было принято решение экипажем. Почему так решили – предстоит разобраться комиссии. Она уже приступила к работе. Докопаться до истины будет несложно: есть записи переговоров, все пилоты живы, дали показания, черные ящики на месте стоят. Перед нами предстанет объективная картина произошедшего. Самое главное, что все остались живы, в поле сложно посадить такую махину, - говорит пилот.

Он также подчеркивает, что самолет выглядит как новенький, без особых повреждений, получилось выпустить хорошо надувные трапы аварийные. Кстати, в авиакомпании также заявили, что восстановят самолет.

- Самолет можно восстанавливать – есть ли смысл только, - резюмирует Олег Смирнов.

Самолет предполагают восстановить . Фото: пресс-служба авиакомпании

«Топливо заливают с запасом»

Причины происшествия назовут безусловно члены комиссии. Но Олег Смирнов озвучил ряд вопросов, которые возникают буквально сразу же:

- Нам тоже непонятно, почему не сел в Омске, но принял решение на запасный аэродром. Как он может уходить, не просчитав, сколько топлива осталось. Что случилось? Когда они увидели, что топлива не хватает? На ходу? Два правила никогда не нарушают пилоты: когда собираешься в полет куда-то ты должен определить свой запасной аэродром при полете. Для полета в Омск – Новосибирск, очень логичный запасной. И под него рассчитывается количество топлива, и ты должен залить столько топлива, чтобы хватило до Омска и до запасного аэропорта. Почему оказалось, что топливо закончилось? Таких случайностей не может быть. Командир корабля должен быть уверен, что у тебя хватает топлива. Почему решил садиться в поле всего в 180 километрах от Новосибирска? Все это остается вопросами.

Ранее своим мнением с «КП» поделился еще один пилот. Он отметил, что экипаж не хотел подвергать опасности жизни людей, пролетая над городом в условиях, когда возможен отказ двигателя.