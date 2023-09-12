Совершивший аварийную посадку под Новосибирском самолет восстановят Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Самолет, который совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области, будет восстановлен и продолжит летать, заявил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

«Самолет мы восстановим. Он не поломан», – сказал он в беседе с журналистами.

По словам Скуратова, аварийный лайнер будет эвакуирован в течение минимум месяца. Каким образом будет транспортирован самолет, гендиректор «Уральских авиалиний» не уточнил.

Напомним, пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области во вторник, 12 сентября. На его борту было 159 пассажиров и шесть членов экипажа.

По информации регионального Минздрава, к врачам после экстренной посадки обратились пять человек, двое из них с ушибами, еще у двоих поднялось давление, а у одного из пассажиров случился приступ астмы.

Согласно опубликованным записям переговоров пилотов самолета, перед тем, как начать аварийную посадку в Новосибирской области, они сообщили о потере гидравлики. Губернатор Омской области Виталий Хоценко также подтвердил, что причиной инцидента стала потеря гидросистемы.