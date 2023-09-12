Сколько получают в России стажеры и студенты: опубликованы суммы первых зарплат неопытных работников

Если в начале 2021-го среднее значение в разделе «Работа для студентов и стажировки» составляло около 42 тысяч рублей, то к концу 2022-го уже 60 тысяч Фото: Shutterstock

«Помню, со своей первой зарплаты я купил...» - эту фразу мы часто произносим, когда вспоминаем о начале своего славного трудового пути. Первые заработанные деньги - это как первая любовь, - никогда не забываются. Хотя лично я, например, где работала - помню, а вот зарплату почему-то нет. Но в отличие от меня 2900 респондентов, опрошенных сервисом Работа.ру, сохранили в памяти те самые первые заветные цифры.

Выяснилось, что чуть больше половины опрошенных россиян (51%) на первой работе зарабатывали менее 10 тысяч рублей. Хотя многое, конечно, зависит от того, когда именно они устроились. Более 10 лет назад до 10 тысяч получали двое из трех молодых сотрудников, а сейчас таких не больше 30%. В последние годы самые распространенные первые зарплаты - от 11 до 30 тысяч рублей в месяц. Но есть и счастливчики, которые приходят на зарплату сразу больше 100 тысяч рублей, - таких в среднем за последние годы было 3%.

В последние годы зарплаты на рынке растут, это отмечают аналитики.

- Работодатели готовы платить студентам и стажерам все больше начиная с 2021 года, - говорит заместитель генерального директора Работа.ру Александр Ветерков. – Если в начале 2021-го среднее значение в разделе «Работа для студентов и стажировки» составляло около 42 тысяч рублей, то к концу 2022-го уже 60 тысяч. Кроме того, стоит отметить, что растет и количество вакансий для студентов, в том числе и стажерских программ. Мы видим, что доля вакансий для студентов и стажеров увеличилась в 2,5 раза за два года.

Здесь самое время напомнить, что при выборе первой работы нужно учесть несколько важных моментов — в зависимости от возраста соискателя.

- Если речь идет о школьнике, то, скорее всего, для него главной задачей будет получить пассивную работу и дополнительный заработок, с которым его не обманут, - говорит специалист по рынку труда, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – Поэтому в данном случае в большей степени необходимо уделять внимание качеству работодателя. При этом сама работа и ее форма не имеют значения, ведь, как правило, это низкоквалифицированная работа. Таким образом человеку дается возможность понять, что значит трудовая занятость.

Если речь идет о студентах колледжей и вузов, то здесь, по словам эксперта, важен тот тип работы, который будет связан с их будущей профессиональной деятельностью.

- Молодой человек сможет узнать свою профессию на практике и получить компетенции, которые ему пригодятся в будущем, - продолжает Александр Сафонов. – Плюс он наработает опыт, требуемый при последующем трудоустройстве. Это правило и должно быть определяющим при поиске работы.

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