Наблюдатели из Германии и Италии увидели на Донбассе свободу выбора

В Донецкой народной республике прошел единый день голосования. Фото: REUTERS

В международном мультимедийном пресс-центре Медиа группы Россия сегодня прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему: «Единый день голосования-2023: итоги».

В обсуждении участвовали первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов и первый зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Александр Малькивич, зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев и гендиректор консалтинговой группы «Полилог» Олег Карпилов, политтехнолог Петр Быстров и член правления «Cantiere laboratorio» (Италия) Паскуале Салатино, глава «Прусского общества Берлин-Бранденбург» (Германия) Фолькер Фридрих Карл Чапке и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и права человека Александр Брод.

Вел обсуждение глава Центра политанализа Павел Данилин.

В ЕДГ в России прошли выборы губернаторов в 21 регионе, в заксобрания - в 20 субъектах, и в четырех— довыборы в Госдуму. У избирательной кампании этого года были яркие отличительные черты: масштабность, низкая конфликтность, высокая вовлеченность со стороны партий.

Участники обсудили такие вопросы: сбылись ли прогнозы главных российских социологов? В каких регионах к предвыборной гонке подошли наиболее креативно? Готова ли внутриполитическая система страны к президентской кампании 2024-го?

ЛЕВЫЕ ПОПЯТИЛИСЬ

Олег Матвейчев говорил о впечатляющих цифрах состоявшихся выборов:

- Выборы прошли в 85 российских регионах из 89. Они затронули огромное количество российских избирателей. В 21 регионах были прямые выборов губернаторов и в 20 регионах — в заксобрания. 43 % - это самая высокая явка с 2017 года. 85 тысяч человек свои кандидатуры выставили. Кандидаты представляли пару десятков политических партий. Было 12 тысяч самовыдвиженцев. Конкурентность была высокая. На пост главы региона везде по 4-5 кандидатов претендовали. И главный победитель этих выборов — «Единая Россия». У всех ее кандидатов результат повсеместно выше 70%.

Другим победителем стала партия ЛДПР, хотя многие политологи прочили ей умирание этой партии. Неплохой результат у «Новых людей». У эсеров и КПРФ сплошные потери. Консенсунс вокруг СВО в обществе не распадается. И это главный итог выборов.

НОВЫЙ ПРАГМАТИЗМ

Александр Асафов говорил об атмосфере выборов:

- Принципиально важно что эти выборы состоялись в спокойном, рабочем режиме. У каждой избирательной компании есть свои новшества. Например, Москва привлекает внимание в первую очередь. Тут стало ясно, что Дистанционное Электронное Голосование уже устойчиво как электронная норма —многие люди к ней привыкли. Явка 43% показала большой прирост с такими же выборами в 2018-м, когда явка была около 39%. На голосовании за депутатов Госдумы прирост был еще больше.

Вообще ДЭГ — самый удобный способ голосования, и безопасный. Заявки на возможность электронного голосования были поданы из 35 регионов, ЦИК 25 заявок удовлетворил, исходя из готовности субъектов. И количество регионов с такой готовностью будет расти каждый год. При том в той же Москве возможность бумажного голосования будет оставаться - пока она будет востребована.

НОВЫЙ ГЕРОИЗМ

Александр Малькевич говорил о решительности избирателей и героизме членов избиркомов в новых регионах России:

- Я был во всех четырех новых субъектах РФ. Общался со многими представителями избиркомов. Первое, что радостно удивило: высокая явка во всех четырех наших новых регионах. Этот высокий уровень явки объясним — это первые выборы в составе России, и люди проявили к ним колоссальный интерес, несмотря на угрозы Киева и давление Запада. До 77% явка в Донецкой народной республике. Люди захотели выразить поддержку самому факту вхождения в состав РФ. Мне говорили люди, что они тоскуют о мире и желают участвовать в максимально большом числе ритуалов, которые ассоциируются с миром. Потому люди на выборы шли как на праздник. Я давно не видел такого света такой заряженности. Жители говорили: хотим быть частью России и гордимся что мы россияне. И была классная избирательная компания. И все пять партий участвовали в парламентских выборах. Люди видели что их наказы принимают и сколько сделано с марта 2022-го, и я вижу эти изменения своими глазами. Отмечу героизм общественных наблюдателей. И здесь готовили наблюдателей в прифронтовой полосе на левобережье Днепра, и они освоили основы первой помощи.

БЕРЛИНСКИЙ СВЯЗНОЙ

Фридрих Карл Чапке признался, что он поражен энтузиазмом избирателей в новых регионах:

- Для меня важно было посетить новые территории и присоединиться к торжеству граждан Херсонщины, Запорожья и Донбасса. Это была моя 10 мисси в Россию в качестве международного эксперта. И сейчас мне посчастливилось сравнить электоральный процесс на новых территориях - и я могу только выразить слова восторга. У нас в Германии такого уровня демократии еще не достигли. Хотел бы подчеркнуть: я смог разделить с гражданами донецких республик их радость — они смогли со своими семьями прийти и определять свое будущее. Им Россия подарила надежду. Люди всех возрастов смогли прикоснуться к этим выборам.

Меня спрашивают - почему я решил сюда приехать. Я люблю Россию. Да, сейчас мы переживаем не лучшие отношения, но наши исторические отношения прослеживаются все равно. И я хотел бы рассказать своим согражданам о высоком уровне проведения выборов в России.

ИТАЛЬЯНСКИЙ АКЦЕНТ

Паскуале Салатино подтвердил, что разница между тем, что говорят о российских выборах на западе и тем, что увидел он лично кардинальна:

- Я смог сравнить то, что увидел на новых российских территориях с информацией, которую распространяют на Западе. Я в Луганске наблюдал за прозрачностью выборного процесса. Вернувшись на родину я расскажу, что выборы прошли открыто и демократично. Это противоречит тому, что горят в западных странах. Я общался с другими коллегами-наблюдателями из других государств, которые тоже следили за ходом голосования. И они передают ту же реальность, что видел и я сам. И эта реальность противоречит тому, что нам транслируют последние полтора года европейские СМИ. Не боялся ли я приезжать сюда в данной ситуации — нет, не боялся. Я как свободный человек сам выбираю куда мне ехать и что наблюдать и единственное чего я боялся — реакции моих детей. Но они одобрили мой приезд на выборы в Россию.