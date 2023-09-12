Афера по-китайски: Зарплатные мошенники внедряются в компании и даже ставят собственных директоров

Изучив общие черты задержанных, полиция обнаружила, что большинство аферистов имели реальный опыт работы с клиентами в финансовой сфере Фото: Shutterstock

«Комсомолка» уже рассказывала про нашумевший случай китайской мошенницы Гуань Юэ, которая фиктивно трудоустроилась на 16 работ одновременно и смогла себе заработать на шикарную виллу в Шанхае. Представляясь опытным менеджером по продажам, она выбивала себе работу вне офиса и вводила в заблуждение работодателей, отправляя им в рабочие чаты фотографии с якобы имевшим место встреч с клиентами. На самом деле, это, как правило, были снимки с собеседований в других компаниях. До тех пор, пока работодатели верили, что Гуань Юэ трудится в поте лица, ей выплачивали зарплату. Ну, а когда ее увольняли за отсутствие каких-либо результатов, аферистка без сожалений уходила - ведь предложений о трудоустройстве у нее было так много, что некоторые из них она передавала своим сообщникам за сходный процент.

Но, как оказалось, случай Гуань Юэ это лишь верхушка айсберга. Такого рода зарплатное мошенничество стало настоящим бичом китайской экономики, пишет газета «Синьминь». Только за последний год в Поднебесной удалось вычислить 700 банд, которые внедрялись в коммерческие организации и выкачивали оттуда деньги всеми доступными методами.

Роковая ошибка

И неизвестно, сколько бы еще аферисты дурачили работодателей, если бы не одна ошибка. В октябре 2022 года Лю Цзянь, глава айти-компании, в срочном порядке искал сотрудников для продвижения на рынке нового продукта. В итоге он нанял, казалось, идеальную команду из 8 человек с впечатляющими резюме, предложив им щедрые зарплаты (от 100 до 300 тысяч рублей в пересчете на наши деньги). Каково же было его удивление, когда спустя три месяца результаты их работы оказались абсолютно нулевыми. Директор поспешил расстаться с не оправдавшими ожиданий сотрудниками, но те оказались не робкого десятка и выбили себе отступные.

И вот на этом этапе руководитель этой мини-банды Ян Хун оплошал и по ошибке отправил в чат с экс-руководителем фото заявления на увольнение из другой фирмы. Лю Цзянь сопоставил даты на документе и понял, что нерадивый сотрудник параллельно работал в другом месте. Тогда директор связался со второй компанией и выяснил, что все 8 человек до увольнения работали на стороне, получая одновременно две зарплаты. Такого обмана он простить не смог и пошел в полицию.

Дело раскрыто

Еще одно удачное совпадение: дело попало к молодому, но въедливому полицейскому Ми Юэ, который начал методично распутывать этот клубок. Как выяснилось позже, некоторые компании уже жаловались на аферистов, но никто не мог предоставить убедительных доказательств и связать цепочку воедино. Претензии рассматривались как обычный трудовой спор, и уж тут мошенников никто не мог одолеть. Так замешанный в криминальном бизнесе муж уже знакомой нам Гуань Юэ участвовал в 13 арбитражных заседаниях и выиграл все из них. С каждым таким делом аферисты становились только находчивее, подчищая ошибки и умело фальсифицируя доказательства.

Собрав сотни свидетельств от потерпевших, полиция, наконец, смогла оценить масштабы бедствия. В марте этого года арестовала сразу 53 человек. В июле были задержаны еще 108 «зарплатных мошенников», в августе, после дальнейших поисков, еще 11 подозреваемых. Так, одна фотография, отправленная не туда, вскрыла десятки преступных групп, которые успели выкачать из китайских компаний более $17,6 млн, не считая косвенного ущерба, нанесенного их бездействием на рабочих местах.

Портрет злоумышленника

Изучив общие черты задержанных, полиция обнаружила, что большинство аферистов имели реальный опыт работы с клиентами в финансовой сфере, они были профессионально подкованы и красноречивы, умели понравиться и втереться в доверие. В первую очередь, они искали на сайтах вакансий небольшие компании, где уровень проверки при приеме на работу не слишком серьезный. Обязательное условие - гибкий график и удаленка.

Более того, практически ежедневно посещая собеседования и обмениваясь опытом друг с другом, мошенники идеально отшлифовали навык прохождения интервью, уже заранее зная какие вопросы будут заданы и каких ответов от них ожидают, поэтому без труда обходили реальных кандидатов на вакансии. Известно даже о случае, когда мошенники устроили своего человека на должность директора по персоналу, а уже тот без труда нанял целую группу «мертвых душ».

Доходило даже до случаев конкурентной борьбы между различными бандами зарплатных мошенников. Так, одна компания наняла сразу 20 сотрудников, но позже ей поступил анонимный звонок с сообщением о том, что все они аферисты. Фирма уволила всех, а взамен набрала новых. Оказалось, что и новобранцы оказались аферистами, причем, «благородный» анонимный звонок — их рук дело. Помимо таких дерзких трюков, мошенники прибегали и к банальным уловкам: подделывали паспорта, трудовые книжки, дипломы, банковские выписки и прочие документы.

Несмотря на аресты, многим мошенникам удалось затаиться и скрыться от правосудия. Китайцы намерены полностью искоренить «зарплатное мошенничество», поскольку оно наносит серьезный ущерб экономике, но это потребует времени и концентрации усилий. Полиция Шанхая разослала компаниям письма с призывом тщательнее проверять анкеты кандидатов при приеме на работу. Однако власти признают, что у малых предприятий фактически нет ни ресурсов, ни времени для выяснения всей подноготной потенциальных сотрудников.

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