Чудо на пшеничном поле: пилоты самолета, летевшего из Сочи в Омск, повторили подвиг Дамира Юсупова

Экипаж «Уральских авиалиний» смог экстренно посадить в Новосибирской области судно, на борту которого находился 161 пассажир Фото: REUTERS

- Наденьте верхнюю одежду. Голову на колени, закройте ее руками. Положите на нее скрещенные руки, плотно прижмитесь лбом к рукам, - инструктирует стюардесса.

Голос – как сталь. Твердый, уверенный, ни намека на волнение. На самом деле ни она, ни пассажиры не знают, останутся ли целы.

В воздухе нештатная ситуация. Самолет неисправен. Садиться предстоит в поле. На борту 167 человек, из них них 23 ребенка. Слышны всхлипы. Один из пассажиров торопливо жмет пальцами по экрану смартфона.

«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай», - пишет парень. И даже не знает, доставит ли связь это сообщение.

Но к счастью, уже через пару часов он покажет его журналистам. А этот случай назовут «чудом на пшеничном поле», проведя аналогию с другой историей – когда пилот Дамир Юсупов посадил самолет на кукурузном поле под аэропортом Жуковским (см. «А вот был случай»). Так что же случилось в этот раз?

Фото: ТАСС

ШАССИ НЕ УБИРАЮТСЯ, ТОПЛИВО КОНЧАЕТСЯ…

Airbus «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск. Шла, по сути, посадка. Как вдруг автоматика подала сигнал о неисправности гидравлической системы.

«У нас потеря гидравлики», - потом в интеренете появится аудио переговоров командира Сергея Белова с наземным диспетчером. «И полосу мы не сможем освободить».

«Серег, что, серьезно?»

«Да, гидравлика зеленая вытекла полностью!»

Для человека, далекого от авиации, проблема малопонятная. Но эксперты объясняют – фактически перестала работать «кровеносная система» судна.

Фото: REUTERS

— Механизмы самолета приводятся в действие гидрожидкостью, поскольку нагрузки на рули таковы, что пилот своими силами их не сдвинет. Гидросистема позволяет управлять бортом, - объясняет летчик с 54-летним стажем Олег Башмаков.

По сути, пассажиры уже видели землю. Еще немного, и аэропорт. Как вдруг – снова вверх! Командир принял решение сажать самолет не в Омске, а в Новосибирске.

- По нормативам у командира мало времени, он должен уйти на второй круг и оценить опасность. Ситуация стандартная, такие были и раньше, и летчики успешно справлялись, — позже объяснит генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

При неисправной гидравлике могут дать сбой другие системы, влияющие, в том числе, на величину тормозного пути. А полоса в Новосибирске длиннее на полкилометра. Поэтому борт и пошел на «Толмачево».

Но дальше – хуже. Шасси, которые успел выпустить самолет, отказались возвращаться на место (как раз – проблемы с гидравликой). Ветер. Дефицит топлива. До Новосибирска всего 200 км., но можно просто не долететь.

Командир принимает новое решение, вынужденное. Садить борт в поле.

И тогда, повинуясь стюардессе, каждый пассажир сжимается на кресле в комок. Когда самолет достигнет земли, это поможет смягчить удар. Каким он будет – можно только гадать: сибирские поля не предназначены для «Аэробусов».

Фото: ТАСС

«МЫ ВЫЖИЛИ!»

Самолет снижается над полем и садится. Ювелирно, точно и мягко. Так, что пассажиры приходят в изумление.

— Мы выжили! Пилоты проявили высший пилотаж. Всем огромное спасибо, включая пилотов, стюардесс, стюардов. Все, как один, держались очень героически. Я летел один, слава богу, но были и беременные, и очень много было детей, - до сих пор не может сдержать волнения пассажир Сергей Хвостовцев.

К самолету примчались следователи, спасатели… Уже аврал в районной администрации: людям готовят места для отдыха, поручают накормить…

Туристов, которые еще вчера грелись на сочинских пляжах, везут в районный Дворец культуры. Там встречают психологи, чиновники и, само собой, подъезжают следователи.

- Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), - сообщает СКР.

По этой статье суд может дать до двух лет колонии. Кого именно обвинят в поломке самолета, говорить слишком рано, только начались разбирательства. Но пассажиры готовы писать петиции и прошения в защиту экипажа.

- Если будут какие-то моменты по поводу пилотов, можете обращаться ко всем пассажирам, они скажут, как один: благодаря экипажу мы выжили! - заступается за команду самолета Сергей Хвостовцев.

Допросив, пассажиров увозят из района. Теперь задача доставить их до мест назначения. Кто-то едет автобусом, кто-то электричкой. И даже из дверей вагона один из пассажиров выкрикнул:

- Пожалуйста, только не наказывайте пилотов!

Впрочем, экипаж удостоился добрых слов не только от тех, кто находился на борту. Пассажиры еще не успели покинуть район, когда во Владивостоке на Восточном экономическом форуме началось Пленарное заседание с президентом Путиным.

И в первую же минуту, вопреки повестке, модератор Илья Доронов объявил об успешной посадке самолета в Новосибирске:

- Никто не пострадал. Только у одного человека поднялось, как я прочитал, артериальное давление. Поэтому давайте мы поаплодируем летчикам.

И зал зааплодировал.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Посреди тайги и кукурузного поля

Самые громкие случаи аварийных посадок самолетов со счастливым концом

Экипаж «Уральских авиалиний» смог экстренно посадить в Новосибирской области судно, на борту которого находился 161 пассажир Фото: REUTERS

НА ЗАБРОШЕННОЙ ВЗЛЕТКЕ

7 сентября 2010 года у самолета Ту-154М российской авиакомпании «Алроса» (регистрационный номер RA-85684), летевшего из Полярного (Якутия) в Москву. В полете вышла из строя система энергоснабжения, отключились топливные насосы. Хотя двигатели продолжали работать, долететь до ближайшего работающего аэропорта борт не смог бы. Тогда командир корабля Евгений Новоселов и второй пилот Андрей Ламанов смогли посадить лайнер на заброшенную взлетно-посадочную полосу в бывшем аэропорту города Ижмы (Республика Коми). На борту был 81 человек, все они благополучно эвакуировались и не пострадали. Большую роль в благополучии посадки сыграл не только героизм пилотов, но и инициатива бывшего начальника аэропорта Сергея Сотникова, который по собственной инициативе поддерживал полосу в удовлетворительном состоянии. Командир и второй пилот воздушного судна были удостоены звания Героя России, Сергей Сотников - награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Самолёт после той аварийной отремонтировали, он эксплуатировался до 2018 года. А сейчас стоит в качестве памятника в новосибирском аэропорту Толмачёво.

15 августа 2019 года пилоты «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили борт с пассажирами прямо в кукурузном поле в Раменском районе Московской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ИДЕМ ПРАВЕЕ, НА СОЛНЦЕ»

15 августа 2019 года пилоты «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили борт с пассажирами прямо в кукурузном поле в Раменском районе Московской области недалеко от поворота на деревню Рыбаки под аэропортом Жуковским. У борта, летевшего из Москвы в Симферополь, отказали двигатели из-за попавших в них птиц. Сажать самолёт пришлось и без двигателей, и без шасси. Из 226 пассажиров лишь 74 человека получили незначительные травмы, никто не погиб. Фраза «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» бортпроводника Дмитрия Ивлицкого стала крылатой.

- Хочу поделиться эмоциями, - узнав о подвиге коллег, написал Дамир Юсупов в социальной сети. - Не успев зарулить на стоянку после очередного рейса, от коллег узнал неожиданную новость : экипаж рейса U61383 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Сочи - Омск, совершил вынужденную посадку на поле в Новосибирской области. Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное - все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Детей отвлекали мультиками»

Люди, летевшие рейсом Сочи-Омск 12 сентября не думали, какое страшное приключение их ждет впереди. После ЧП их на автобусах отвезли в ДК райцентра Убинское. Там они выдохнули и пообщались с журналистами. Например, жительница Омска Дарина Троян рассказала, что полетела с дочерью отдыхать в Сочи. Но в отпуске ребенок заболел, пришлось срочно брать билеты на рейс и возвращаться домой. И вдруг новая напасть – в воздухе говорят об аварийной посадке. Взрослые тогда напугались больше малышей.

— Мы поели, нас разместили, накормили гречкой, вкуснее, чем в самолете, — говорит, смеясь, дочка Дарины, кажется на понимая что произошло.

— Смешно, а с другой стороны, так страшно, когда падаешь, — прерывает ее мать Дарина. — Это просто жесть, когда они [дети] сидят, вообще ничего не понимают, улыбаются. Я, если честно, заикаюсь после всего. Дочке мультики показывали, она ничего не поняла, стресс не испытала. Просто для нее была внезапная экскурсия по полю. И все-таки напишите, что пилот — огромный профессионал. Он просто спас нас всех. Когда мы приземлялись, я ожидала большего удара, толчка — все же мы кино смотрим. А он сделал все настолько ювелирно, плавно. Никто в самолете даже не крикнул. Считаю, что у меня сегодня второй день рождения, я его надолго запомню. Большое спасибо пилоту, еще отдельно напишем ему и экипажу, поблагодарим, — говорит Дарина.

На рейсе была Мария Буян — акушер-гинеколог из Омска. В Сочи она приехала на врачебный конгресс и планировала спокойно вернуться домой.

— Когда я вышла из самолета, увидела поле пшеницы. Первая мысль — могу маме позвонить и сказать, что я жива. Мой муж следил за самолетом через FlightRadar, но не запаниковал, не писал мне «Что случилось?» А я в самолете думала только об одном: как закончится, так всё закончится. Никто не причитал особо. Мы даже не понимали, насколько все плохо и что мы садимся в поле. Думали, что летим на какой-то запасной аэродром. Сейчас, наверное, только осознание приходит, что все могло быть иначе. А пилоты и на земле вели себя как герои: нам всем сказали отбежать подальше от самолета, а сами остались на борту, разбирались, что случилось. А нам раздали пледы, чтобы мы грелись в ожидании автобусов.

ЭКИПАЖ

Внук военного штурмана, отец троих детей, девушка-донор

Пилоты и бортпроводники скромно поблагодарил пассажиров и корректно, но настойчиво отказались от подробных интервью: началось следствие, на этом этапе им просто нельзя разглашать подробности экстренной посадки. Но об экипаже рассказали в авиакомпании, мы также связались с друзьями и родственниками.

Командир воздушного судна "Уральских авиалиний" пилот Сергей Белов.

Командир - Сергей Белов

28 сентября ему исполнится 33 года, но свой второй день рождения он теперь точно будет отмечать и на две недели раньше.

Он потомственный летчик. Его дед был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора. Отец 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Сам Сергей родился в 1990 году в Тбилиси и с раннего детства мечтал о небе.

- Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи, – говорил Сергей.

Второй пилот воздушного судна "Уральских авиалиний" Эдуард Семёнов. Фото: ТГ "Уральских авиалиний"/ТАСС

Второй пилот - Эдуард Семенов из Березовского (Свердловская область)

Дома его всегда ждут жена и трое сыновей. Известно, что Эдуард окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации.

- Он очень спокойный по жизни. Умеет собираться в нужных ситуациях. Это просто чудо! - рассказала нам жена Анна Семенова. - Я уже успела немного поплакать. Мы все гордимся нашим папой. У нас трое сыновей: старшему 15, второму - 13 лет, младшему сейчас 8. Спасибо мужу, что позвонил мне! Он знает, что я очень эмоциональная. Если бы я увидела это все по телевизору, то пришлось бы спасать меня, а не экипаж!

Дарья Глушкова - старший бортпроводник

- Даша просто чудесный человек! Она такая добрая всегда, отзывчивая. Всем помогает. А небо – это ее мечта, к которой она упорно шла, - рассказала одна из подруг стюардессы.

Сама Дарья родилась в Белово Кемеровской области, но однажды так загорелась идеей о полетах, что решилась на переезд.

- В 2012 году она уехала в Екатеринбург учиться, а до этого выучила английский язык ради мечты. Ей это очень тяжело давалось, но справилась. В семье у нее никто не летал, она одна такая у нас, - смеются близкие. – Мама продавцом работает, а отец - шахтером. Она просто экстремальная девочка и с детства туризмом увлекалась.

В соцсетях красавицы действительно полно фотографий с разных уголков страны – море, горы и, конечно, небо. А между всем этим то и дело мелькает донорство: Дарья верила, что однажды обязательно спасет чью-то жизнь.

«Теперь я не просто донор. Меня внесли в реестр доноров костного мозга. Сделали это бесплатно и безболезненно. Надеюсь, что моя генетика спасет кому-то жизнь!», - написала девушка в своих соцсетях.

- При этом Даша у нас очень скромная. Она поэтому, скорее всего, от всех и скрылась после случившегося, потому что героем себя не считает. Если бы их фотографии в Интернете не появились, то друзья бы и не узнали об этом случае, она сама рассказывать такое не станет, - уверяют близкие девушки. – Я ей написала, когда узнала об этой посадке, но она пока не отвечает, наверное, с ними сейчас работают правоохранители.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему самолет пришлось сажать в грунт?

Как подробнее рассказал генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов:

- У самолета три гидросистемы: «зеленая», «желтая» и «голубая». В данном случае отказала зеленая. При этом наблюдаются такие сбои: неадекватно работают закрылки и спойлеры. Поэтому посадочная дистанция может увеличиваться. Посадочная полоса в Омске - 2500 метров, в Новосибирске - 3000. К сожалению, сильный ветер, выпущенные створки шасси увеличили расходы топлива. Командир осознал, что оставшегося будет недостаточно для совершения посадки. А командир воздушного судна - это Господь и Бог. Он принял решение посадить самолет в поле.

Airbus «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск. Шла, по сути, посадка. Как вдруг автоматика подала сигнал о неисправности гидравлической системы. Фото: REUTERS

Возникает вопрос, если у самолета три гидросистемы, смог бы он дотянуть до аэродрома при отказе одной из них.

Мы задали этот вопрос бывшему пилоту гражданской авиации, а ныне пилоту частных рейсов Олегу Башмакову.

- Все три гидросистемы питаются от одной рабочей жидкости. Называется она «гидрожидкость». Если ее нет, то хоть красная, хоть зеленая не поможет, потому что нечем работать. От гидросистемы питаются все управляющие поверхности: руль высоты, руль поворота. Самолет мог просто превратится в неуправляемую махину. Я не знаю деталей происшествия, но раз экипаж принял решение садиться вне аэродрома, значит, ситуация была критической. Значит, управление самолетом было затруднено. По какой причине произошла потеря гидрожидкости – будет выяснять комиссия.