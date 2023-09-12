Нарушений - мало, конфликтов - немного, электронное голосование — растущий тренд

С 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. В двух десятков регионов выбирали губернаторов и депутатов законодательных собраний. А в четырех субъектах — депутатов Госдумы. Прошло голосование также в новых российских регионах - в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Везде эксперты отмечают усиление позиций представителей «Единой России».

За комментарием «КП» обратилась к руководителю экспертного совета ЭИСИ Глебу Кузнецову.

- Какие главные отличительные черты этих выборов? Справедливо, когда говорят об их общей низкой конфликтности?

- Скандалов вообще отмечено было мало. Нарушений фиксировалось немного. И повестка, в принципе, была неконфликтной. Если мы вспомним выборы 2018-го, когда заявлялась пенсионная реформа — вот тогда были конфликтные выборы. Когда участники выступают с яркими лозунгами. Проходили протестные акции.

- Сейчас ничего подобного нет отмечалось?

- Нет. Общество значительно консолидировалось. И эффект этой консолидации, который связан с объединением вокруг флага, начавшийся с начала СВО - он никуда не пропадает, никуда не девается. Это первый важный итог.

- А второй?

- Второй важный итог — то, что Дальний Восток перестал быть основным местом протестной активности. И это связано с тем, о чем Владимир Путин, в частности, говорил на ВЭФе — с высокими темпами экономического развития региона. Которые наметились в последние пять лет.

- Люди голосуют рационально?

- Как правило, да. За продолжение той политики, которая ведет к процветанию этого макрорегиона. И это важный симптом прошедшего ЕДГ.

- Итак, общество консолидируется вокруг каких моментов: СВО, большие региональные проекты, что еще показали итоги ЕДГ?

- Хорошо было бы сказать что люди знают: у государства приоритетов несколько. Но что-то оказывается на переднем плане, а что-то нет. На переднем плане сегодня - это развитие регионов и отраслей, которые не ориентированы на рынок Запада. Это медицинский факт. А в политическом плане - это консолидация общества перед лицом угрозы существования нашего государства. Это - в сердцевине повестки дня.

- То, что «Единая Россия» прибавила везде, а коммунисты сильно потеряли - насколько симптоматично?

- Я не сказал бы, что это неожиданно. Как, кстати, и относительные успехи ЛДПР. Надо признать: коммунисты провели очень невнятную избирательную компанию. Оснований за них голосовать было мало. А либерал-демократы выехали на том, на чем выезжали традиционно.

- На чем?

- Это сильные региональные отделения с традиционной повесткой — они и показали высокий результат. И выяснилось, что потеря вождя не только не уничтожило партию, а, похоже, раскрепостило второе поколение.

- А «Новые люди»?

- Тут большое разочарование — то, как они вступили. Якутия — единственное место, где они вступили сильно. Но Сардана Авксентьева была сильным политиком еще до того, как «Новые люди» появились. Ну, а эсеры - это уникальная партия, которую почти все хоронят каждые выборы, но она все не умирает.

- По новым регионам и очень высокая явка, и весьма высокий процент у партии власти — это вполне ожидаемо?

- Да, это первые выборы реальные там за много лет. И общество на новых территориях показало высокую степень патриотической мобилизации. Что было предсказуемо.

- Ключевые прогнозы серьезных экспертов накануне этого ЕДГ сбылись, по большей части?

- Здравые и ответственные эксперты — они именно такой результат и предполагали. Но, возможно, ЕР набрала чуть больше, чем предполагали консервативные эксперты, а КПРФ - чуть хуже прогнозов. Но это - частные детали. Основные тренды социология улавливала. И вот победители выборов — это наши социологические компании, которые, несмотря на некоторое недоверие, на все сложности и на нежелание части «потребителей» воспринимать их аналитику всерьез — они показали свой предсказательный потенциал и то, что им можно верить.

- За электронным голосованием — будущее?

- ДЭГ — это будущее, которое не остановить. Хотя вижу нытье отдельных политиков, что с помощью этого ДЭГ у них с помощью механизмов электронного голосования, якобы, что-то отобрали. И это странно слышать от молодых и прогрессивных политических деятелей, - их отрицание прогрессивных технологий. Которые невозможно остановить. Все общественные активности неизбежно будут уходить в онлайн - нравится это или нет. Учитесь с этим работать. За этим будущее.