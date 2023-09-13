Путин показал Ким Чен Ыну космодром «Восточный»: О чем говорили лидеры двух стран

Ким Чен Ын на космодром «Восточный» приехал в своем фирменном зеленом бронированном поезде. Знаменитая деревянная лесенка с ковром уже ждала политика – двери вагона остановились аккурат против нее.

Западные СМИ еще несколько дней назад писали, что глава КНДР хочет посмотреть на стартовую площадку, но в Кремле до утра среды, 13 сентября, не говорили, куда конкретно от границы едет товарищ Ким. Сам Путин на пленарке ВЭФ заявил, что о его планах все узнают, когда придет время.

Раньше Владимир Владимирович добирался до «Восточного» либо на вертолете, если позволяла погода, либо на машине, если погода была плохой. Но в августе строящийся аэропорт принял первый самолет, поэтому российский лидер мог добраться и так. В любом случае, вряд ли он тоже поехал на поезде.

БОЛЬШАЯ КОСМОНАВТИКА

Первым делом Владимир Путин встретился со школьницей Марией Андреевой из Ростова-на-Дону. Девочка участвовала 1 сентября в открытом уроке «Разговор о важном», который вел президент. Она рассказывала, что сама создает и разрабатывает спутники.

Глава страны пригласил ученицу посмотреть на пуск корабля Союз МС-24 с российско-американским экипажем, запланированный 15 сентября на Байконуре.

- У тебя маленькая космонавтика, а здесь большая. Юрий Иванович Борисов (глава Роскосмоса – Ред.), мы вчера с ним разговаривали, сказал, если хочешь, можно съездить на пуск, - предложил российский лидер.

Глава КНДР попросил Россию поделиться технологиями Фото: REUTERS

РАКЕТУ ОБХОДЯТ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

Официально Ким Чен Ын приехал на «Восточный», потому что хочет развивать в КНДР собственную космическую программу. Но политика больше интересовали не сами спутники, а ракеты, которые их поднимают.

- А какая мощность двигателя, который запускается с этого космодрома? – задал вполне конкретный вопрос товарищ Ким.

То, что ракеты могут лететь не только в космос, но и через океан, никто не обсуждал.

Владимир Путин показал коллеге стартовую площадку. Борисов рассказал о давней традиции:

- У нас есть традиция, заведенная еще основоположником Сергеем Королевым, - всегда обходить ракету против часовой стрелки на старте.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА

После экскурсии по космодрому товарищ Ким оставил запись в гостевой книге: «Слава России, породившей первых покорителей космоса, будет бессмертной».

Ну а потом началась протокольная открытая часть встречи политиков.

- Встреча проходит все-таки в новое для нас время. Совсем недавно КНДР отмечала 75 лет своего основания, создания. 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Именно наша страна была первой, кто признал суверенное, независимое государство КНДР. Совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны за независимость, победу корейского народа в этой войне, - заявил Владимир Путин.

Правда, формально в Корейской войне не было победителей. Обе стороны, зайдя в позиционный тупик, заключили перемирие. И две страны до сих пор находятся в состоянии войны.

Глава КНДР попросил Россию поделиться технологиями Фото: REUTERS

- Сейчас Россия поднимается на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина и правительства России. Я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма, - в свою очередь сказал товарищ Ким.

Открытая часть получилась небольшой. Главы стран упомянули экономику и гуманитарную сферу. Про военно-техническое сотрудничество они не сказали ничего, хотя министры обороны двух государств присутствовали на встрече.

Южнокорейские и американские СМИ пишут, что Ким Чен Ын собирается у нас попросить поделиться космическими и ракетными технологиями. В обмен он может поставить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты. КНДР много лет модернизирует советские образцы оружия, поэтому их боеприпасы вполне могут подходить к нашим пушкам.

Но в Кремле никогда не подтверждали какие бы то ни было поставки оружия из Азии.

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