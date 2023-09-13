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Политика13 сентября 2023 6:45

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына 13 сентября 2023: Главное

Путин на встрече с Ким Чен Ыном отметил, что именно СССР первым признал КНДР
Варвара ДЫМ
После небольшой экскурсии по космодрому Восточный, лидеры двух стран сели за стол переговоров

После небольшой экскурсии по космодрому Восточный, лидеры двух стран сели за стол переговоров

Фото: REUTERS

Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Лидер КНДР приехал на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточного. И встретился в Владимиром Путиным, поблагодарил президента России за приглашение посетить нашу страну несмотря на «занятость».

Владимир Путин провел главе КНДР экскурсию по космодрому Восточный. Путин и Ын осмотрели его объекты — сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара», стартовый комплекс «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары».

Во время осмотра пояснения давали руководитель Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук.

После экскурсии по космодрому Восточный, лидеры двух стран сели за стол переговоров.

- Наша встреча проходит в особое время — 75 лет установления дипотношений РФ и КНДР. Именно наша страна была первой, признавшей КНДР, - начал разговор Владимир Путин.

А Ким Чен Ын отметил, что эта встреча будет важным моментом для поднятия отношений на новый уровень.

- У нас много вопросов для обсуждения - политика, экономика, улучшение жизни наших народов. Сейчас Россия поднялась на защиту своей безопасности. Мы всегда поддерживаем решения президента Путина и надеюсь, что мы всегда будем находиться в борьбе против империализма, - сказал глава КНДР.

Кстати, перед началом переговоров Ким Чен Ын оставил в книге гостей "Восточного" запись. Глава КНДР написал: "Слава России, породившей первых покорителей космоса, будет бессмертной".

Статья обновляется.

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