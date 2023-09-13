После небольшой экскурсии по космодрому Восточный, лидеры двух стран сели за стол переговоров Фото: REUTERS

Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Лидер КНДР приехал на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточного. И встретился в Владимиром Путиным, поблагодарил президента России за приглашение посетить нашу страну несмотря на «занятость».

Владимир Путин провел главе КНДР экскурсию по космодрому Восточный. Путин и Ын осмотрели его объекты — сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара», стартовый комплекс «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары».

Во время осмотра пояснения давали руководитель Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук.

После экскурсии по космодрому Восточный, лидеры двух стран сели за стол переговоров.

- Наша встреча проходит в особое время — 75 лет установления дипотношений РФ и КНДР. Именно наша страна была первой, признавшей КНДР, - начал разговор Владимир Путин.

А Ким Чен Ын отметил, что эта встреча будет важным моментом для поднятия отношений на новый уровень.

- У нас много вопросов для обсуждения - политика, экономика, улучшение жизни наших народов. Сейчас Россия поднялась на защиту своей безопасности. Мы всегда поддерживаем решения президента Путина и надеюсь, что мы всегда будем находиться в борьбе против империализма, - сказал глава КНДР.

Кстати, перед началом переговоров Ким Чен Ын оставил в книге гостей "Восточного" запись. Глава КНДР написал: "Слава России, породившей первых покорителей космоса, будет бессмертной".

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