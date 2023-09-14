ДОМ.РФ подводит итоги ВЭФ-2023: арендные дома, «зеленая» ипотека, инфраструктурные облигации, микрорайон в Якутске

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

АРЕНДНЫЕ КВАРТИРЫ

В прошлом году президент России поставил задачу построить 10 тысяч арендных квартир на Дальнем Востоке. Работа идет полным ходом. ДОМ.РФ уже заключил договоры на строительство 3 167 квартир в четырех регионах Дальнего Востока на общую сумму 21 млрд рублей. Это пять проектов в Забайкальском и Хабаровском краях, Сахалинской и Магаданской областях. Общая площадь квартир - 130,8 тыс. кв. м. Первые арендаторы начнут заселяться в них до конца текущего года. До конца 2024 года планируется профинансировать строительство всего около 7 тысяч квартир. На эти цели правительство выделило ДОМ.РФ 87 млрд рублей.

«ЗЕЛЕНАЯ» ИПОТЕКА

На ключевой сессии Института развития глава ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил о том, что госкомпания уже профинансировала строительство 3167 квартир в четырех регионах в рамках программы «Доступное арендное жилье в ДФО». Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

На одной из сессий ВЭФ генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко затронул тему «зеленых» ипотечных проектов, отметив, что ДОМ.РФ работает над этой инициативой.

Не исключено, что со следующего года будет предложено субсидировать на 1–2% ставку проектного финансирования для застройщика, если он возводит энергоэффективный дом или по стандарту «зеленого» строительства, разработанному ДОМ.РФ.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМИТА

На ВЭФ президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальный размер кредита по «Дальневосточной ипотеке» до 9 млн рублей - для приобретения квартир площадью более 60 кв. метров. В ответ руководитель ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что программа «Дальневосточная ипотека» зарекомендовала себя как эффективный механизм поддержки граждан, с момента ее запуска ею воспользовались 80 тысяч семей. Однако рост спроса на жилье наряду с удорожанием себестоимости строительства привел к росту средней стоимости жилья в новостройках, поэтому под действие программы стало попадать вдвое меньше строящегося жилья.

Применение механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ сегодня рассматривают все регионы Дальнего Востока. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Расширение условий программы с увеличением лимита позволит повысить доступность таких квартир до 85%. Улучшить жилищные условия смогут еще больше семей, приобретая при этом квартиры большей площади. По оценке ДОМ.РФ, ежегодная выдача кредитов по программе вырастет на 10%.

ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Банк ДОМ.PФ и компании ФСК Регион и Медиа Групп подписали на ВЭФ соглашение о совместной реализации проектов парков развлечений во Владивостоке и других городах России, в том числе на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Следующим этапом для сторон станет заключение соглашения с администрацией Владивостока о создании парка развлечений с сопутствующими объектами недвижимости.

РАЗВИТИЕ С ПОМОЩЬЮ ОБЛИГАЦИЙ

Применение механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ сегодня рассматривают все регионы Дальнего Востока. Расширение сотрудничества в этой области на форуме обсуждалось с Амурской областью, Забайкальским, Камчатским, Приморским краями, Республикой Саха (Якутия). Соглашения по новым инвестиционным проектам были заключены как с регионами, так и с застройщиками, в том числе федерального уровня.

ТУРИЗМ

ДОМ.РФ и Туризм.РФ подписали на ВЭФ соглашение о развитии туристической индустрии в регионах. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Соглашение, направленное на всестороннее развитие туристической индустрии в регионах, подписали ДОМ.РФ и Туризм.РФ. Стороны сосредоточатся на привлечении в туротрасль частных инвестиций на выгодных для бизнеса условиях — за счёт предоставления доступного проектного финансирования на строительство отелей и других объектов гостеприимства. Также ДОМ.РФ и Туризм.РФ займутся реализацией проектов в рамках мастер-планов туристических территорий, в том числе: «Долина Айна» и «Байкальская слобода» в Сахалинской и Иркутской областях, «Казань марина» в Татарстане и «Белокуриха Горная» в Алтайском крае.

МАСТЕР-ПЛАНЫ

Подготовка мастер-планов дальневосточных территорий – тоже направление работы ДОМ.РФ, который уже принял участие в разработке мастер-планов Улан-Удэ, Северобайкальска, Владивостока, Магадана, города Свободный, центральной части Петропавловска-Камчатского, Нерюнгри, Якутска и т.д.

При разработке проектов используются такие инструменты как: проектные семинары и стратегические сессии с жителями, консультации с экспертами внутри компании, изучение лучших международных практик, комплексный анализ территорий с учетом их специфики, привлечение представителей бизнеса для оценки перспектив развития отраслей экономики, а также постоянная коммуникация с местными властями для получения обратной связи на всех этапах разработки. К слову, на ВЭФ президент России Владимир Путин ознакомился с мастер-планом Биробиджана, разработанным проектным отделом ДОМ.РФ.

ЧТО ЕЩЕ?

Банк ДОМ.РФ выдаст кредит на 37,8 млрд рублей для строительства микрорайона «Спортивный» в Якутске. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

- ДОМ.РФ совместно с Минстроем РФ приступил к публичным обсуждениям проекта «зелёного» стандарта ГОСТ Р для индивидуального жилищного строительства.

- Банк ДОМ.РФ откроет группе компаний «РИА» кредитную линию на 37,8 млрд рублей для строительства микрорайона «Спортивный» на 7686 семей в Якутске. Проектом также предусмотрено расселение из ветхого и аварийного жилья.

- Совместно с Группой «Самолет» и застройщиком Речной порт «Якутск» ДОМ.РФ проработает запуск механизма инфраструктурных облигаций для строительства и модернизации инфраструктуры в развивающихся микрорайонах Владивостока и Якутска. Соответствующие соглашения подписаны на ВЭФ-2023.