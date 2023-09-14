Все чаще приходится слышать, что конфликт с Украиной - надолго Фото: EAST NEWS

ЛУЧШЕ НЕ ЖИТЬ ТАМ, ГДЕ НОЖ ВОТКНУТ В СПИНУ

70-летняя пенсионерка Галина Дмитриевна, знавшая моих родителей, поскольку работала на почте, всегда при встрече интересуется моим настроением. У нее младшая сестра живет в Одессе, куда приехала по распределению после Московского строительного техникума:

- Она у нас младшая в семье была. Училась плохенько, а разница была десять лет между нами, и я ее все время тянула, помогала в учебе. Мы, конечно, всегда в Одессу к ней приезжали, да и младшая-одесситка к нам тоже ездила: привозила бычков вяленых, виноград, фрукты. И мы ей очень помогали деньгами. Знали, что там - нищета. После 2014-го у нас отношения разладились совсем.

Сестры ни разу не виделись почти десять лет, но по телефону до 24 ого 02 2022 ого-еще перезванивались, а сейчас перестали.

- Как думаете, почему ваша сестра не общается с вами ? Родные же вы все-таки…

- А что тут думать то? Врагами она нас считает или презирает. И она, и муж ее. Мы вот даже не знаем - как ее сыновья, живы ли? Но думаю, что если бы погибли на фронте, то позвонила бы точно. Я номер телефона не меняла, — вела тяжелую беседу Галина Дмитриевна.

- Сама-то как? – интересуется женщина моим состоянием.

- Непросто, Галина Дмитриевна, на душе тяжело, — ответила искренне.

- Ах, милка, моя. Тяжело сейчас всем. Понимаю. Но лучше пусть тяжело, чем жить там, где могут нож воткнуть в спину, — рассудительно подытожила пенсионерка.

Россияне в многом люди – без сантиментов, прямые, как правило, говорят то, что думают, без лукавства.

ЧТО УКРАИНА ЕЩЕ ЗАДУМАЕТ

На здании Киевской горадминистрации растянули рекламный баннер полка «Азов» (запрещенная в России организация). Возродить что ли хотят? В российском плену азовцы - смирные вполне.

Еще одна из новых моих знакомых – сотрудник местной библиотеки рассказала, как прошлым летом приехала из Мариуполя с двумя детьми, кошкой и собачкой, потому что квартиру их полностью разбомбили, а муж погиб.

- Вы получили сертификат на жилье от России? - поинтересовалась я у жительницы Мариуполя.

- Да, нам там даже квартиру построили в новом доме, но мы все никак не решимся возвращаться. Кто знает, что Украина еще задумает, хотя это уже наш, российский регион, — призналась женщина в откровенной беседе.

Она не хочет вспоминать перенесенного ужаса, сидения в подвале более месяца, причем страх за детей ее еще не оставил, как и многих беженцев. Больно все это слушать.

Новые дома в Мариуполе Фото: REUTERS

Больно было летом и от новости о гибели 15–летней девочки в Крыму, которая пошла встречать рассвет и погибла от американского снаряда, выпущенного ВСУ. В памяти всплыл эпизод из фильма Холодное лето 53-го, где бандит на рассвете убивает девчонку, которой бы жить и жить. Просто так, в спину, по-бандеровски.

КОГДА У МОСКВИЧА ЖЕНА - ЗАПАДЕНКА

У знакомого местного парня - мастера по замене окон, который менял стекла в моей старой родительской квартире - трое закадычных друзей – москвичи. Все трое - женаты на украинках, причем - все три жены родом Западной Украины, где живут родители женщин. У всех них по трое и даже четверо детей.

- А как они теперь с украинской родней общаются? – поинтересовалась у мастера Антона.

Контрнаступ-то у Зеленского не задался Фото: REUTERS

- Да нормально. О детях в основном разговоры, о ценах, о болезнях... А между собой - вообще проблем нет. Один из этих моих приятелей - вообще кадровый военный и даже был в зоне СВО. Жену свою любит, разводиться не собирается. Правда украинки очень переживают, что родителей вряд ли скоро увидят, — беседовал со мной о жизни Антон.

У россиян, действительно, не принято выяснять национальность и из-за политики подавать на развод.

Все чаще приходится слышать, что конфликт с Украиной - надолго. Пожилые соседи по дому вздыхают - дожить бы до победы. Однако оптимистов все же большинство, они верят, что все закончится совсем скоро.

- Контрнаступ-то у Зеленского не задался, — рассуждает в разговоре со мной сосед по дому. Сам он – спортсмен, мужчина сильный, с рельефными мускулами, отец троих детей. Добавляет, что непременно пойдет Россию защищать, если мобилизуют.

Проходила мимо местного военкомата. За забором со стороны улицы, стояли мужчина лет пятидесяти и молодая женщина с огромным животом, беременная на последних сроках. Через какое-то время охранник выпустил через ограждение молодого парня лет 20 с небольшим с бумажками в руках и паспортом.

- Дима, ну что там, что у тебя? - в один голос закричали ему отец или тесть и беременная жена:

- Да нормально все. Контракт теперь у меня.

И молодая буквально бросилась на шею парню. Тесть посмотрел минуту куда-то вдаль, отошел в сторону, закурил, потом затушил сигарету и заторопил всех. Семья села в машину.

Фото: EAST NEWS

«Я ПОДОЖДУ, ПРОТЕЗЫ НАШИМ РЕБЯТАМ НУЖНЕЕ»

На прогулке в парке встретила еще одну приятельницу с которой не виделись год, да и та не звонила сама.

Женщина сдала заметно, стала хуже ходить. Мы медленно шли и говорили об Украине, где Зоя жила с мужем-военным в далекие 1970-е, там стояла советская воинская часть. Она вспоминала как некоторые западенки называли офицерских жен «кацапками» еще в те годы и устраивали всякие подлости, хотя военный городок был под охраной.

- Ох, как переживаю сейчас, — призналась пожилая женщина. У меня ведь внук может оказаться на СВО, а мне нужно операцию делать по замене коленного сустава. В институте Пирогова, в Москве, куда ездила на консультацию – сказали, что задержка по квоте и сустав не готов, потому что искусственные суставы сейчас в первую очередь идут для раненых ребят и потому ее заказ затягивается, — делилась Зоя. - Я вот все передачи про Украину смотрю и мне страшно очень бывает. Иногда даже мерещится как военный из НАТО вышвыривает меня из квартиры.

- Зоя, да вы что такое говорите? Россия себя защитит от любого НАТО, — поддерживаю пенсионерку как могу.

- Да-да, конечно, это я просто старая становлюсь, глупости мерещатся. А то, что сустав подождать надо, не страшно: ребятам они нужнее, — рассуждает Зоя. - Мы вечно только и делали, что всем помогали, а уж Украина всегда обласкана была. Но сейчас все по-взрослому и сдачи можем дать конкретно, — уже увереннее сказала на прощание Зоя, бывшая жена военного. Впрочем, бывших жен военных в России, как известно, не бывает.

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