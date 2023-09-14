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14 сентября 2023 10:56

Звездный хирург Тимур Хайдаров признался, что его семья подвергается травле

Канал, который его травит, проверят на состав преступления
Ольга РОДИНА
Тимур Хайдаров

Тимур Хайдаров

Пока все обсуждают интервью Тимура Хайдарова Ксении Собчак и откровения Киркорова в программе Малахова, адвокат звездного хирурга получил ответ на свое обращение относительно ТГ-канала, который регулярно публикует нелицеприятную информацию о враче. Адвокат Александр Бенхин ранее рассказывал KP.RU, что в одном паблике то и дело «проходились» по национальности Хайдарова, выкладывали фото пациенток с обнаженной грудью и ранами…

По словам Бенхина, около месяца назад он написал админу канала обращение, упомянув статьи УК 128 и 137 — «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица» и «нарушение неприкосновенности частной жизни». Также супруга Александра, юрист Алена Коробейникова, подала жалобу в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). И вот на днях адвокаты получили уведомление от Главного Управления МВД РФ по Москве (Петровка, 38).

«Ваше обращение от 21.08.2023, поступившее в адрес ГУ МВД России по г. Москве из Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникации (Роскомнадзор), рассмотрено.

Учитывая, что в нем содержится информация о преступлении или административном правонарушении, оно в соответствии с пунктом 69 Инструкции об организации рассмотрения обращении граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. No 707, зарегистрировано в Книге учета заявлении и сообщении о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) 10.09.2023 No 276564646466917», — говорится в уведомлении.

Уведомление. Фото: Архив Александра Бенхина

Уведомление. Фото: Архив Александра Бенхина

«То есть нам понятно, что по результатам проверки Роскомнадзор рассмотрел в деятельности данного канала возможный состав уголовного преступления и передал данное обращение в МВД, которое его зарегистрировало. Теперь разбираться будут сотрудники МВД. Возбудят они дело или нет, узнаем в скором будущем. В любом случае, наша цель — прекратить жесткий хейт и травлю», — рассказал KP.RU Александр Бенхин.

Напомним, что самому Хайдарову пришлось даже обратиться в полицию и падать заявление в министерство внутренних дел по факту вымогательства, проникновения в личную жизнь, раскрытия банковской тайны и угрозы убийством.

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