Дмитрий Песков: Сунгоркин был уникальным человеком

Мы все храним светлую память о Сунгоркине Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В четверг, 14 сентября, журналист «Комсомольской правды» попросил официального представителя Кремля откликнуться на такую тему.

… - VIII ВЭФ совпал с годовщиной ухода моего главного редактора Сунгоркина – он умер в экспедиции дальневосточной, в тайге, как раз вот 14 сентября 2022-го. Володя - коренной владивосточник, вы знаете, близко к сердцу воспринимал все, что там происходит и был участником всех семи ВЭФов. Сунгоркин и сегодня незримо там присутствует - во Владивостоке, на здании университета, где он учился, есть доска мемориальная. А недавно в порту начал работать мощный буксир «Владимир Сунгоркин». А вы можете хотя бы частично разделить со мной, с «Комсомолкой», горечь утраты? Дмитрий, извините, и коллеги тоже, что я вот так с вами просто - об очень личном. Кстати, сейчас в редакции проходит презентация книги о Сунгоркине - очень пронзительной. Спасибо. Еще раз извините.

- Мы все храним светлую память о Сунгоркине, - сказал Песков. - И мы никогда его не забудем.

Он, действительно, был экстраординарным, уникальным человеком.

И все это останется в нашей памяти.

Поэтому, здесь, наверное, трудно преувеличить его роль и в становлении современной российской журналистики.

И, наверное, всегда нужно отдавать должное его живому интересу - и к жизни, и к природе, и к географии.

И - к его профессиональному интересу.

Это - то, чему и на чем, на примере кого нужно учить молодых журналистов и просто учиться всем молодым людям.

С тем, чтобы стать настоящими людьми.

- Я очень тронут. Спасибо огромное.

- Спасибо вам.

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