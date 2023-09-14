Придумали приложение для фиксации вражеских беспилотников. Фото: Shutterstock

Приложение с названием «Радар.НФ» уже можно скачать в RuStore. Программа нужна, чтобы сообщать властям о взрывах, ракетах, беспилотниках или «дрг противника». В последние полтора года уже многие выучили значение этой аббревиатуры.

Разработали сервис в Общероссийском народном фронте.

- Все сообщения немедленно передаются компетентным органам. Помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна! Оружие врага будет уничтожено, - заявили нам в ОНФ.

КАК УСТАНОВИТЬ РАДАР?

Сложного ничего нет – находим в RuStore и скачиваем на телефон. Для регистрации нужен только номер телефона. Сразу надо галочкой согласиться на обработку персональных данных и подтвердить свое знание об ответственности за ложные вызовы.

КАК РАБОТАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ РАДАР?

В теории все должно быть очень просто: надо навести телефон в сторону «ракеты», «дрг противника» и так далее, выбрать на экране один из подходящих вариантов цели и нажать на кнопку «сообщить». Если не понятно, что угрожает пользователю «Радара», можно выбрать вариант «не знаю».

- Приложение работает во всех регионах России, - заверили в ОНФ.

Правда, в самом же сервисе советуют после отправки сигнала еще позвонить на телефон 112 и продублировать информацию. Если интернета не будет, то сообщение отправится сразу же, как появится сеть. При желании, можно добавить к сообщению фото.

А КАК У НИХ?

Примерно год назад похожее приложение сделали на Украине. У них оно называется «Электронное ПВО». С прошлой осени скачало больше 100 тысяч человек. Впрочем, у нашего скачиваний уже 10 тысяч, хотя сервис выложили только-только.

По внешнему дизайну программы почти не отличаются. Только в украинской версии еще можно выбрать «самолет» или «вертолет». На наши территории их авиация давно не залетала, поэтому в «Радаре» таких опций нет.

То ли в шутку, то ли всерьез украинские программисты вместо варианта «не знаю» сделали «НЛО». А может и правда надеются засечь зеленых человечков.

Еще одно принципиальное отличие сервисов. Украинским может пользоваться только человек с профилем на украинском аналоге наших «Госуслуг». Видимо, это сделано для защиты от ложных сообщений. У нас же достаточно просто номера.

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