Парк электромобилей в России вырос на 40%: в чем их преимущество

Парк электромобилей в России заметно вырос. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ: ЛЕВО РУЛЯ!

Российские автомобилисты все увереннее осваивают электромобили и гибриды — машины в которых есть как традиционный двигатель внутреннего сгорания, так и электрический. За год парк таких машин вырос на 40%. Если на 1 июля 2022 г. их насчитывалось всего 23,3 тыс. шт., то на 1 июля 2023 г. - уже 32,7 тыс., сообщает аналитическое агентство «Автостат» (78,6% приходится на электромобили).

Конечно, это капля в море в общем объеме легковых авто (на 1 июля 2023 г. - 45,74 млн шт.), но если брать по динамике, то это наиболее активно развивающийся сектор. Так, за 8 месяцев 2023 года было продано 6995 новых электрокаров (возрастом до 3 лет и впервые ставящихся на учет в России) – в 4,4 раза больше, чем в январе – августе прошлого года. А за август нашли хозяев рекордные 1474 экземпляра - в 8,2 раза больше, чем годом ранее.

И что еще заметили аналитики — электорокары стремительно «левеют». Если год назад машины с правым рулем составляли в этой категории 62%, что указывало на их японское происхождение, то теперь картина резко изменилась: 55% - за машинами с левым рулем.

Этому способствовал, прежде всего, рост импорта новых китайских электромобилей и подержанных европейских через каналы параллельного импорта. Внесло вклад и отечественное производство: в первую очередь, это электромобили под маркой Evolute. За восемь месяцев 2023 г. было зарегистрировано 1220 экземпляров этой марки. Липецкие электромобилисты держат лидерство по продажам среди новых машин этого класса. Есть на рынке и электромобили автозавода «Москвич», но их продается значительно меньше.

А всего в этом году с российских конвейеров сойдут более 18,5 тыс электрокаров — это в 9 раз больше, чем в прошлом. В следующем запланировано уже свыше 36 тыс. А в 2035 каждая четвертая выпускаемая в России машина будет на электротяге!

А ЧЕМ ЖЕ ОНИ ХОРОШИ?

О, это совсем другие ощущения, рассказывают ценители.

- По техническим характеристикам они опережают автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), - делится впечатлениями с «КП» гендиректор компании «Электромобили+» Олег Тимашев. - Больше всего впечатляет ускорение до сотки (100 км/час — ред.), как на гоночных автомобилях, мощность двигателя. Потом развесовка автомобиля — она очень важна для управления. Тяжелая батарея расположена в области днища и по центру автомобиля, поэтому центр тяжести всей конструкции ниже и более отцентрован по сравнению с обычными машинами. Это огромный плюс для управляемости — при резких поворотах тебя не выносит с дороги, идешь, как по рельсам. Можешь проходить крутые повороты на более высокой скорости, не опасаясь, что опрокинешься. На мой взгляд, эта спортивность особенно ярко проявляется на «Тесле». Даже обычные модели этой марки ведут себя на дороге как спортивные BMW или Porsche с традиционными двигателями.

Дешевле обходится и ремонт с техобслуживанием. Как сообщили «Комсомолке» в компании «Фит-Сервис», если владелец автомобиля с ДВС тратит на ремонт и ТО в среднем 14 тыс руб. в год, то хозяин электрокара - 5200 руб. Чуть ли не втрое дешевле!

Ниже и эксплуатационные расходы: электроэнергия дешевле бензина и дизтоплива. Кроме того, во многих регионах электромобильщики освобождены от уплаты транспортного налога, в некоторых, например, в Москве и Санкт-Петербурге, еще и бесплатная парковка. С владельцев «электричек» не берут денег и за проезд по платным федеральным трассам.

ТОП-5 МАРОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ГИБРИДОВ

Название / Доля от общего количества зарегистрированных машин, %

Nissan - 38

Tesla - 12,7

Mitsubishi - 7,4

Porsche - 4,7

Volkswagen - 4,2

ТОП-5 МАРОК СРЕДИ НОВЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ, август 2023 г.

Название / Кол-во проданных машин

Zeekr - 285

Evolute - 191

Volkswagen - 165

Tesla - 140

Hongqi - 106

ТОП-5 МОДЕЛЕЙ СРЕДИ НОВЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ, август 2023 г.

Название / Кол-во проданных машин

Zeekr 001 - 254

Volkswagen iD.4 - 109

Hongqi e-HS9 - 106

Evolute i-JOY - 101

Tesla Model Y - 92

Источник: «Автостат»