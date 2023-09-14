Сергей Степашин: Надеюсь, «Комсомолка» и дальше будет высоко держать Знамя Сунгоркина

Экс-премьер России Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Сергей Вадимович, в этот четверг, 14 сентября - годовщина, как нет Володи Сунгоркина. Я был на кладбище, и потом вспоминал ваши слова на панихиде год назад, когда мы хоронили Володю. И пронзительная книга вышла о нем, сегодня была презентация, там ваша статья о Сунгоркине…

- Молодцы, что не забыли своего руководителя.

Время летит очень быстро. Скажу одно. Конечно, Владимира, действительно, очень не хватает.

Особенно - сегодня.

И с его твёрдой позицией, и - с острым словом.

Не хватает - как журналиста, как человека, как гражданина.

Поэтому, давайте так, чтобы - и дальше «Комсомолка» знамя Сунгоркина держала высоко, как это делается всегда.

Особое спасибо, конечно, ребятам, которые в зоне СВО. Блестящие журналисты, смелые, отважные – я думаю, что Володя был бы за них искренне рад.

А по жизни – да, его не хватает.

Мне не верится, что его нет, честное слово.

- Очень многое из того, что Сунгоркин внедрил в нашу жизнь, я имею в виду «Комсомольскую правду», - все это осталось. Он изобрел круглосуточную «Комсомолку», нам от этого не легче, конечно…

- Он все равно с вами. Вместе. С вами. И это должно вам помочь.

Как в свое время - помогал Геннадий Селезнев. И - помогает до сих пор.

У меня два человека ярких, которых я всегда помню – это Володя Сунгоркин и Геннадий Селезнев. Личности такие - цельные, могучие.

Знаешь, Саш, можно быть журналистом блестящим, а личность – никакая. Здесь все совпало.

- Согласен с вами. Спасибо. Я вам два секрета, связанные с Сунгоркиным и Степашиным, открою.

- Ну, давай. Интересно…

- Вы, наверное, их не знаете, я никогда вам не рассказывал. Когда Сергей Вадимович Степашин пошел в политику, в упряжке с «Яблоком», мне некоторые говорили – это же коммерческая публикация, нам должны быть какие-то коммерческие взносы.

- Правда?

- Когда Сунгоркин об этом узнал, он на меня «наехал»: «Ты что, про Степашина - коммерческая публикация?». Это уникальный политик, это наша история, это история России!

- Спасибо Владимиру. Правда, «Яблоку» это не помогло.

- И еще один секрет... Некоторые интервью с вами я делал в присутствии Сунгоркина. Тогда не было мобильных записывающих устройств и, когда он знал, что я со Степашиным разговариваю, - приходил, садился рядом, по крайней мере, два таких случая было. И, вообще, он всегда к вам относился очень трепетно…

- На самом деле, это было взаимно.

Здесь - не просто доверие друг к другу, это - взаимопонимание. Мы в общем-то люди одного поколения, одного «пошиба», что называется, если так можно сказать.

Поэтому, действительно, не хватает Владимира, честное слово.

- Вы все-таки боевой генерал-полковник, теряли своих боевых друзей… И вот что вы посоветуете, как дальше - нам?

- А - так, чтобы газета не теряла и не понижала свой уровень, и - планку: честности, открытости и доступности. То, что делал Владимир.

Вот это - лучший памятник для него. Тогда он будет с нами всегда.

- А Сергей Степашин нам в этом поможет?

- Конечно.

- То есть, мы и дальше будем с вами работать, сотрудничать…

- Мы вместе.

- Спасибо.

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