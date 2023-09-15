Просто лень напрягаться, чтобы кому-то понравиться

Зрелая женщина более честная, искренняя с собой и другими. Фото: Артем КИЛЬКИН

В российском обществе женщины за 40 как бы выведены из любовного контекста: считается, что они слишком взрослые, чтобы размениваться на сентиментальные глупости. Наш колумнист Варвара Вольная готова поспорить: просто зрелая женщина более честная, искренняя с собой и другими, она не играет в игры, не ждет принца на белом коне, но, так же как в 17 лет, ищет своего человека. Читателей, судя по откликам, тема зацепила.

Светлана:

Отличный текст и очень про нас. Просто до 40 лет ты очень хочешь соответствовать ожиданиям - быть умницей и дома, и на работе, пока однажды в выходной не открываешь глаза и думаешь: да на кой ляд мне это надо? Пусть сами делают уборку, а я пошла воздухом подышу, раз кислород везде перекрывают. К 40 годам сильно начинаешь ценить время и уже так лень напрягаться, чтобы кому-то понравиться.

Маша:

Меня сильно бомбит от мысли, что в 2023 году женщина может построить магистральный трубопровод и она же должна расстроиться, если он не перезвонил. Принцессы закончились в XX веке, есть люди и их желания. И если ей надо, она сама наберет.

Катя:

А мне понравилась мысль про личное пространство, которого у женщины, особенно если у нее есть семья, вообще нет. Она же мать, какой ей тихий уголок? Она обязана быть круглосуточно на связи с детьми, со школьными чатами, с начальством и мужем, который снова потерял носки в комоде. Я всеми руками за, чтобы женщине давать выходной от всего, причем принять это на законодательном уровне, чтобы была путевка в санаторий.

Ольга:

У меня подруга - начальник в крупной строительной компании, жесткая, смелая, одним росчерком пера увольняла отделы, а тут влюбилась во вчерашнего студента. День и ночь тревожится, поел ли он, не промок ли в дождь, заказать ли ему суши на ужин. Мы спрашиваем: что случилось-то, что за любовь такая? Она: мне его жа-а-алко, пропадет он без меня. Во как! По мне так после 40 лет сентиментальность в женщине только просыпается.

Нужны ли в отношениях помощники? Так ли обязательно спрашивать совета подруги, когда речь идет о твоем парне? История, рассказанная нашим автором, еще раз подтверждает давнюю истину: в отношениях важны двое, третий - не запасной, он лишний. Читатели в откликах приводят в пример свои истории.

Таисия:

Так дело же не в том, что подруга, узнав все о твоем суженом, может увести парня, а в том, что любые отношения - интимный процесс, там много своих нюансов и любой совет со стороны чаще всего не в кассу. Но мы так устроены, нам надо получить еще какое-то мнение со стороны, когда мы сомневаемся. Хотя в глубине души каждая знает, сомнения - признак, что ты права, просто не хочешь видеть неприятную правду.

Виктория Анатольевна:

Просто не надо забывать, что нередко бывает, что мужья уходят к подругам, а уходят они потому, что те все о них знают. По сути, мужика можно брать готовеньким, вот они и берут.

Татьяна:

Ха, подруги, говорите, а как вам история про то, что мужика увела бывшая свекровь? Приехала погостить и положила глаз на моего парня. Он как раз ровесник ее сына. Сначала советовала, как себя с ним вести, а потом он внезапно переехал к ней.

Варвара:

Искренне не понимаю, зачем грузить подругу подробностями личной жизни, да еще в режиме нон-стоп? Отнесите их психологу, да, за деньги, но зато и совет будет дельный - от специалиста.

Трудно быть взрослой, когда твой муж инфантил, ведь тогда ты взрослая вдвойне - за себя и за того парня. Наш колумнист Варвара Вольная видит два выхода из ситуации - воспитывать и доращивать «дитятко» до зрелой личности или… бежать. Тема вызвала шквал откликов в комментариях, приводим самые яркие.

Кристина:

Это точно мой муж, он однажды пришел на работу в воскресенье и оттуда разбудил меня звонком-претензией: ты что, не могла сказать вечером, что завтра выходной? Ну да, после субботы второй бывает, ахахаха!

Ему все должны: квартиру оставит мама, дети вырастут сами, начальник обязан догадаться, что ему надо повысить зарплату. При этом работать сверх он не будет, но зато покупает лотерейные билеты, алло, мы точно разбогатеем. Но я уже смирилась, просто еще один ребенок в семье, не писает под себя, и ладно!

Жанна:

Меня всегда удивляют те, кто выходит за вечных мальчиков замуж. Ну их же видно сразу, еще во время отношений, зачем впрягаться в эту волынку? Да еще и детей рожать. Чтоб потом ныть, что он ничего не может и не хочет. Так он этого и не скрывал.

Алла:

У меня такой был отец, и, когда мама надорвалась в 43 года и умерла от инфаркта, он остался с тремя детьми на руках. Считается, что инфантила невозможно перевоспитать, но эта ситуация очень сильно его закалила и сделала прям мужиком. Он заработал нам на высшее образование, расширил квартиру, сам начал делать карьеру. Короче, не надо никогда отчаиваться.