Владимир Сунгоркин всегда хотел знать, как жизнь устроена по-настоящему

Сунгоркин пытался сам раскрыть многие тайны - например, загадку перевала Дятлова.
Фото: Леонид ЗАХАРОВ
В редакции «КП» прошла презентация сборника «Владимир Сунгоркин: «Я с вами, ребята!». В эту книгу вошло более полусотни воспоминаний тех, кто был рядом с Главным редактором на работе и вне ее. Публикуем сегодня с небольшими сокращениями одну из глав, написанную другом и соратником Владимиром Мамонтовым.
Владимир Мамонтов. Фото: Личный архив
Все знают, что наша компания под руководством Сунгоркина сплавлялась по речкам. И были у нас посиделки такие на удобной косе, когда погода хорошая, горит костер, на другом берегу похрустывает медведем (или лосем) тайга. А под это идут разговоры о чем угодно. И по кружечке выпивали, конечно, у костра, а как же без этого? Без этого и уха не варится.
После всего этого Сунгоркин вопрошал: «Ну что, слушать будем про инопланетян?» Несколько у него было таких рассказов, так или иначе касавшихся удивительных событий, таинственных мест и явлений, которым он не имел объяснения. И он увлекался этим по-настоящему.
Это хорошее, на мой взгляд, его качество. Потому что многие, встречаясь с непонятным, не знают, как себя вести. Или наоборот: заранее знают. Такому человеку всегда все ясно, к тому же это лапша какая-то для непросвещенных масс. А он интеллектуал.
Сунгоркин тоже был интеллектуал, каких мало, но на этот высоколобый понт его взять было нельзя. Он в жизнь вникал. А начнешь правильно вникать - мир меняется вокруг.
Рассказ про летающие тарелки Сунгоркин повторял много раз именно в тайге. Потому что, когда он работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» на БАМе, зимой в ночи они где-то в тайге бедовали или, наоборот, гулеванили, сейчас уж не помню. И вдруг видят: на фоне черного неба бамовского летит нечто серебристого металла, прожекторами светит. И не где-то далеко, а совсем близко, и, по словам Володи, это была удивительная конструкция обтекаемая, он даже на ее иллюминаторах заклепки в бинокль разглядел.
Он был очень наблюдательный человек и журналист; это видно, если почитать его географические заметки, их много сохранилось в разных хороших изданиях. И ему в душу эти заклепки вклепались навсегда.
Сунгоркин заканчивал рассказ, и, конечно, начиналось обсуждение: что ж это было? Каждый у костра представлял эту ситуацию по-своему. Кто-то говорил: да это вам приснилось или просто приняли лишнего. Кто-то говорил: удивительная вещь, конечно, но бог с ней, я спать пошел. У меня была прагматичная версия, что это наши ребята что-то там испытывали, и, кстати, тому есть подтверждения. Можно прочесть про летательные аппараты, которые закончены не были, но испытательно летали как раз в тех краях. А сегодня это называется «Авангард». Или «Посейдон». Это одна из версий. Но должен сказать, что она Володе нравилась.
Книга о Сунгоркине «Я с вами, ребята!».
Он искал, действительно искал объяснения мучившим его вопросам до конца жизни. Искал осколки Тунгусского метеорита в эвенкийской тайге, искал загадочную Несси в якутском озере Лабынкыр, много лет пытался разгадать тайну перевала Дятлова на Северном Урале, где погибли студенты УПИ в 1959-м… Пытливость - классная черта, выделявшая его на фоне массы умудренных банальщиной всезнаек. Сунгоркин всезнайкой не был. Он хотел знать ответы на многие тяжелые вопросы, куда тяжелей фигни серебристого металла, и этого не стеснялся. На этом, кстати, и концепция новой «Комсомолки» строилась: выйти за грань банальности.
Таким же инопланетянином для него, например, и Сталин был. В Издательском доме «КП» вышла книга о Сталине под его чутким руководством. Так вот, там Сталин подлинный, не «тЕран» и не спаситель. Сталин разобран на детальки, на составные кусочки, на заклепочки, на огрызки карандаша, которым он писал свои записки, на ответы каким-то теткам, которые, на взгляд нелюбознательных людей, всезнаек, вообще не заслуживали внимания Сталина.
Это удивительно. Это история о том, что Сунгоркин всегда хотел знать, как жизнь устроена по-настоящему. В этом смысле он и сам какой-то инопланетянин был. Мало таких. Вот за это я его очень любил и как мог поддерживал.
С уходом Сунгоркина я ощутил зияющую пустоту. Из картины мира вырван большой кусок. Исчез человек, которому я мог сказать кой-чего, с которым я мог обсудить важнейшие вещи. Больше такого человека нет. А вопросы маются внутри меня.
Ведь было как? Есть время свободное - поедем в какой-нибудь Псков, посмотреть на красоты, храмы, попить воды из источников. И пока мы там ходим, мы обсуждаем с ним то, что теперь обсудить не с кем. Вот это, может быть, главная моя потеря.
Сунгоркин еще отличался тем, что за свою жизнь он переменил множество привычек, предпочтений, некоторых важных установок жизненных. Он «рос над собой», умудрялся. Но у него был такой талант, показатель полноты личности, ее состоятельности. Он умел переходить в новые свои состояния, становиться другим, новым Сунгоркиным, не выбрасывая, не зачеркивая и не отрицая себя предыдущего.
Многие люди у нас переходят в следующее свое состояние, которое может быть связано с тем, что бумажник стал толще, понял человек какие-то вещи более плотно, образование получил - и… Боже, какой ужас, кем я был, как был одет, что пел, что думал!
Забыть и фотографии порвать.
И в стране тоже так. Многие хотят, чтобы забылось или осуждено было, например, то или иное прошлое, которое им не нравится. То Ивана Грозного мы должны забыть, то СССР. А Сунгоркин ничего не хотел забывать, у него это всегда сидело внутри. В нем, как в человеке, это всегда было живо.
При этом он терпеть не мог людей, которые живут только прошлым. С такими людьми он старался не общаться. Я его, в общем, хорошо понимаю. Меня тоже пугает, когда человек начинает всерьез, не из ностальгии, а по-настоящему хотеть обратно в какую-то жизнь, которая представляется ему лучше нынешней.
Этот человек переходил в непонятную для Сунгоркина категорию, в которую он сам так и не перешел. Это категория «ветеранов». Он предполагал, не без оснований, что, как только человек внутренне перестает быть активным участником процесса, - пиши пропало. Из ветеранов «Комсомольской правды» он любил тех, кто не потерял «охоты жить» и не превратился в старого ворчуна.
За свою собственную душевную молодость Сунгоркин боролся всеми доступными ему способами. Берег свое здоровье, и правильно делал. Если бы он его не берег, я не знаю, сколько лет мы уже вздыхали бы о том, что с нами нет Владимира Николаевича. С его-то нагрузками. Новые лекарства среди нас пропагандировал, новые методики, вообще всё, что касалось какого-то прогресса, технологий, «ростков нового», как он весело всё это называл.
Почему-то я убежден, что среди всех воспоминаний о Сунгоркине в этой книге не будет историй о том, как Сунгоркин был в депрессии. У него бывало плохое настроение, случались неудачи, переживал сложные периоды. Редко кому говорил об этом, но кое-кому говорил. И как он оценивает те или иные этапы своей жизни, те или иные поступки. Мог в разговоре с друзьями сказать: «Это было моей ошибкой». Но депрессивный Сунгоркин… Неудача для Сунгоркина означала только то, что технология достижения цели была неверной и надо ее срочно поменять и попробовать во второй раз. И в третий раз, и в четвертый. А в пятый получится!
Еще одну важную вещь он, безусловно, четко понимал: у человека есть миссия внутренняя. Вот человек живет-живет, тащит за собой воз работы, семьи, проблем. Если б там были одни только радости - так нет, конечно. Всякое бывает. Но при этом должна быть важная цель. Какой-то смысл во всей этой истории. Свет. Он побаивался это дело громко формулировать. Чтоб не сглазить. Но жил именно так.
И последнее, самое важное для него: любовь. Вот что двигало Сунгоркиным по жизни. Да, он ценил реки, друзей, книги, деньги, открывавшие двери и горизонты, обожал рулить и командовать, был любознателен и целеустремлен. Но только любовь способна была захватить его целиком.