Ученые выяснили, что витамин С может быть мощным стимулятором роста опухолей

В ходе своих экспериментов исследователи решили выяснить: как витамин С влияет на процесс под названием ангиогенез Фото: Shutterstock

Осенью многие налегают на витамин С - чтобы «поддержать иммунитет», защититься от простуд, гриппа и ковида. И вдруг по соцсетям пошла тревожная волна: недавно опубликована научная работа с шокирующими данными. Один из самых популярных витаминов оказался… мощным стимулятором роста опухолей. Команда шведских и китайских ученых под руководством Мартина Берго из Каролинского института (Стокгольм) проводила эксперименты как на мышах, так и на человеческих клетках. Что именно показало исследование и как нам с этими знаниями жить дальше, «Комсомолка» попросила разъяснить заведующего отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, доктора медицинских наук Аркадия Беджаняна.

КОГДА ДОБРО ОБОРАЧИВАЕТСЯ ЗЛОМ

- В ходе своих экспериментов исследователи решили выяснить: как витамин С влияет на процесс под названием ангиогенез, - поясняет Аркадий Беджанян. - Это образование новых кровеносных сосудов из уже существующих (по сути - их разрастание. - Ред.). В нашем организме ангиогенез играет очень важную роль. Например, формирование новых сосудов помогает восстановить повреждения после ран. Также ангиогенез нужен для роста и обновления различных тканей, он обеспечивает развитие эмбриона. То есть это полезная функция, заложенная в нас генетически.

Но, как известно, то, что служит добром в одной ситуации, может оборачиваться злом в другой. Так, образование тромбов, «задуманное» природой для остановки кровотечений, при сердечно-сосудистых заболеваниях доводит до инфарктов и инсультов. Ангиогенез же играет с организмом злую шутку при появлении злокачественных опухолей. «При раке новые кровеносные сосуды питают опухоли, помогают им расти и распространяться», - говорит доктор Беджанян. Причем, поскольку раковые клетки развиваются активнее здоровых, то им перестает хватать «стандартного» количества кислорода. Такое состояние называется гипоксией. Пребывая в нем, клетки опухоли посылают особые химические сигналы, приводящие к ускоренному росту новых сосудов (чтобы через них поступило побольше кислорода и питательных веществ).

Исследование команды Мартина Берго показало, что кроме гипоксии есть и другой фактор, провоцирующий усиленный ангиогенез в опухолях. Оказалось, что даже при достаточном количестве кислорода можно запустить активное разрастание сосудов в злокачественных новообразованиях. И помогает этому… правильно, тот самый витамин С.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ

- Эксперимент показал, что витамин С активизирует работу определенного гена, который, в свою очередь, усиливает ангиогенез в опухоли, - рассказывает эксперт. - При этом из других, ранее проведенных исследований, мы знаем, что тот же самый витамин играет положительную роль. Он является антиоксидантом, то есть защищает наши клетки, органы и ткани от так называемого окислительного стресса. Это помогает снизить риск различных внутренних повреждений, в том числе, провоцирующих старение организма и ряд заболеваний.

С учетом такого разностороннего влияния витамина С на сегодня нельзя дать однозначную оценку его пользы или вреда для организма, заключает врач-онколог. Нужны дальнейшие исследования. Например, многое может зависеть от дозы витамина и от состояния человека, который его принимает.

- Аркадий Лаврентьевич, получается, что абсолютно здоровым людям витамин С, скорее всего, не повредит? А если в организме уже есть опухоль, то он может стимулировать ее рост?

- Пока это экспериментальные данные, все-таки опыты проводились на мышах и клеточных культурах человека, а не у реальных пациентов. Но с большой вероятностью картина выглядит именно так. Кстати, в онкологическом сообществе давно очень настороженное отношение к витаминным добавкам. Потому что они способствуют росту тканей. А опухолевые клетки делятся более быстро. И, подпитывая здоровые ткани, витамины еще больше ускоряют рост опухолей. Так что обычно мы рекомендуем своим пациентам во время лечения избегать приема витаминов, чтобы исключить риск прогрессирования рака.

СОВЕТЫ ДОКТОРА: СНИЖАЕМ РИСКИ

И все-таки новые данные про витамин С выглядят тревожно даже для тех, кто считает себя вполне здоровым. Ведь известно, что рак может развиваться годами, долгое время болезнь протекает скрыто. А вдруг в каком-то уголке организма уже зародилась мельчайшая опухоль, а мы, не зная этого, налегаем на витамин С? Получается, рискуем подстегнуть развитие раковых клеток?

- Чтобы избежать опасных сценариев, во-первых, мы призываем всех проходить онкоскрининги. Они входят в состав бесплатной диспансеризации по полису ОМС и позволяют выявлять на ранней стадии самые распространенные виды рака, - поясняет Аркадий Беджанян (подробно о таких обследованиях - в разделе «Здоровье» на KP.RU). - Во-вторых, не нужно принимать витаминные добавки, когда в этом нет необходимости. То есть, если реальный дефицит витамина лично у вас не подтвержден медицинским исследованием (анализами). Скажем, нехватка витамина С у современных людей при обычном, нормальном питании, практически не встречается.

Вообще, что касается получения витаминов вместе с едой, то крайне маловероятно, чтобы это могло принести какие-либо риски. Даже для больных людей, отмечает доктор Беджанян. А вот к химически синтезированным биологически активным добавкам нужно относиться осторожно. И принимать их только по показаниям, говорит онколог.

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Чем еще чревато увлечение витаминными добавками

- Если бесконтрольно, то есть без назначения врача принимать витамин Д, то есть риск заработать передозировку. «Повышенный уровень витамина Д в крови может привести к нарушению обмена кальция в организме, что чревато ростом «отложений» на стенках кровеносных сосудов. Из-за этого растет риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов», - предупреждает ученый-генетик, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

- Самостоятельный прием витаминов группы В в виде лекарственных препаратов очень опасен. «Такие витамины задействованы в процессах, связанных с делением клеток у нас в организме. Это значит, что при бесконтрольном приеме повышается риск онкозаболеваний», - рассказала в одном из интервью «КП» врач-эндокринолог Лариса Бавыкина.

- В нескольких исследованиях было установлено, что у курильщиков, регулярно принимавших витамин A, рак легкого развивался чаще в сравнении с теми, кто его не принимал.

- Также ряд исследований показал, что передозировка витамина А и витамина Е у здоровых людей приводит к повышению риска преждевременной смерти.

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