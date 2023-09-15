Мы еще и сети свои сплетем!

Фото: Сергей Волков

Этими и многими другими бесценными наработками поделились деловые дамы во время первого сентябрьского пленарного заседания проекта «КП» «Время женщин».

В нарядах, в загородной обстановке гостиничного комплекса Palmira garden, в настроении участников (преимущественно прелестных участниц) и автора и ведущей проекта и конференции «Бизнес: новый сезон» заместителя генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелики Сулхаевой еще чувствовалось лето. Да и темы для обсуждения – одна другой жарче. Но ни упадка, ни панических настроений, ни «разорванной в клочья» российской экономики, о которых кричит Запад, речь не шла. Напротив, высокий градус драйва, исходящего от всех присутствующих, скорее, свидетельствовал об обратном и о том, что после летних каникул все вновь в рабочем тонусе. Мы в очередной раз убедились, что женское сообщество, тем более деловое, – колоссальная движущая сила, которая скоро станет еще крепче и мощнее.

Анжелика Сулхаева. Фото: Сергей Волков

В ближайшее время на территории России впервые в мире будет запущена специализированная женская соцсеть, контент которой создают женщины для женщин. Она позволит быстро решать текущие вопросы: где что купить по лучшей цене, куда пойти отдохнуть, где взять репетитора ребенку и правильного врача, а также это возможность для каждой реализоваться и получить поддержку в нужный момент. Наверняка это еще больше сплотит думающих и активных дам и высвободит их время для решения других, глобальных задач. Так что ждем-с. И тоже плетем свои сети.

Женщина в бизнесе: «не только красивая»?

В деловом мире женщин все больше. Энергичнее и смелее они стали проявляться и в топ-менеджменте, отчего бизнес только выигрывает.

Валерий Фёдоров. Фото: Сергей Волков

Один из немногих мужчин на мероприятии генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров подтвердил эти факты и привел новые социологические данные, требующие анализа и решений.

Оказалось, что 66% опрошенных (3000 респондентов обоего пола) считают, что шансы на успех в бизнесе у мужчин и женщин одинаковы. Так думает 70% (!) мужчин и 62% женщин. При этом 80% женщин в бизнес не идут по разным причинам, но главная – страх выйти из зоны комфорта. Хотя этот «комфорт» весьма условен, так как большинству женщин не нравится их нынешняя жизнь ни по содержанию, ни по уровню благосостояния.

Еще 25% опрошенных уверены, что с бизнесом лучше справятся мужчины. Любопытно, что сами мужчины в этом убеждены как раз меньше женщин – такого мнения придерживается всего 19% мужчин и 29% женщин.

И 85% мужчин готовы поддержать решение своей женщины открыть собственный бизнес. То есть бизнес-вумен уже не горе семьи, а конкурентное преимущество. Да и государство в настоящее время активно помогает энтузиастам-предпринимательницам встать на ноги и развить свое предприятие. Так что все дело за нашей сестрой... Никто не мешает. Препятствия только в головах.

Метафора в тему. Представьте, вам предстоит под куполом цирка перепрыгнуть с трапеции на трапецию, чтобы ощутить полет и свободу. Так и со сменой деятельности. Страшно? Очень. Восторг? Нереальный. Самые смелые отваживаются. И их все больше. Как считает одна из участниц конференции, в России сейчас время возможностей для построения новой экономики, которая вернет стране статус великой державы. Поэтому надо... прыгать с трапецией.

Ковалева Светлана. Фото: Сергей Волков

По мнению президента союза «Торгово-промышленная палата Орловской области» Светланы Ковалевой, женщина-предприниматель внимательна к мелочам, относясь к ним как к главному, и поэтому она побеждает. На конференцию для обмена опытом и связями с ней приехали успешные орловские предпринимательницы, чтобы, как выразилась гостья, «распространить вирус предпринимательства».

– Важная цель конференции – показать опыт успешных бизнес-леди, поменять в головах других женщин стереотипы, чтобы они поняли, что тоже могут. Топить лед и делать женщин более смелыми – вот наша задача, – прокомментировала значение мероприятия Светлана Ковалева.

Живой ум в действии или у кризиса на службе?

Однако иногда все идет не так гладко, как хотелось бы.

Надежда Панчурина. Фото: Сергей Волков

Надежда Панчурина, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка, напомнила собравшимся, что кризис может быть полезен, и объяснила, почему до 90% стартапов закрывается в первый год работы.

Самая частая причина – недостаточная финансовая грамотность предпринимателей. Это преодолимо. Есть понятие юнит-экономики. Это то, сколько денег вы заложили на создание одной единицы продукта и какую прибыль он принесет. Поэтому перед тем, как запустить идею, нужно все посчитать и прибавить еще 20% на непредвиденные расходы (на штрафы, ремонт техники, оплату складских помещений, возврата брака и проч.). А многие забывают даже постоянные расходы заложить в эту стоимость. Причем расходы важно не просто посчитать вначале, но и постоянно актуализировать. Кроме того, юрлица в России почему-то не используют систему быстрых платежей и кешбэков, которые предоставляют почти все банки, а ведь таким образом можно ежемесячно возвращать себе от 50 тыс. рублей и выше и удержать на плаву свой бизнес. Важны и упаковка продукта, и его продвижение, ведь аудиторию нужно разогреть. На это может уйти не менее полугода. Но старания окупят себя. Кстати, кто умеет анализировать ситуацию, те смогли и в кризис увидеть для себя точки роста и возможности хорошо подняться. Они нашли новые логистические цепочки и способы импортозамещения. Это живой ум в действии. А тем, кто только начинает бизнес, чтобы они не прогорели, банк предлагает готовый пакет сервисов со скидками и проверенных партнеров, например, для ведения бизнеса на маркетплейсах.

Окна возможностей - где в бизнесе можно преуспеть?

Мария Дерунова. Фото: Сергей Волков

Мария Дерунова, первый заместитель Управления комплекса экономической политики Правительства Москвы, отметила, что якобы «разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует как раз устойчивость и даже рост. Спикер рассказала о наиболее перспективных этой осенью направлениях развития бизнеса, которые активно идут в гору и поддерживаются правительством региона. Сегодня переживает ренессанс легкая промышленность, в частности, производство одежды, обуви, аксессуаров, стали появляться специализированные нишевые бренды. Растет строительство и производство строительных материалов. Активно развивается отечественная парфюмерно-косметическая отрасль.

Татьяна Пучкова. Фото: Сергей Волков

– В России сейчас порядка 700 предприятий заняты в сфере производства косметики, и около ста из них появились в последние пару лет. Из них 95% – малый, средний и микробизнес, в котором заняты в подавляющем большинстве женщины, – прокомментировала ситуацию Татьяна Пучкова, председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА), председатель оргкомитета Национальной премии «МОЯ КОСМЕТИКА».

В приоритете микроэлектроника (квантовая и фотоника) – это технологии сверхскоростной связи и обработки данных; электромобилестроение; пищевой кластер; фармацевтика. На сайте mos.ru можно ознакомиться со всеми мерами государственной поддержки.

Что касается направлений, где женщина может преуспеть, то традиционно это сфера образования, здравоохранения, индустрия гостеприимства, банковская отрасль, бьюти. А нетрадиционно – смотрим абзацем выше. Женщина может проявлять лидерство везде.

Материнство – в дело!

Мария Афонина. Фото: Сергей Волков

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж», рассказала о программе «Женщина-лидер», которая проводится совместно с Советом Федерации и реализуется с 2020 года. На сегодняшний день насчитывает 759 выпускниц, к концу года их станет 1000. И это не ЭГО-, а ЭКОлогичные лидеры, которые в первую очередь заявляют не о себе, а о своей команде и представляют собой созидательную мягкую силу – эмпатичную, уверенную в себе, многозадачную, гиперответственную, материнскую по природе. «Многозадачность, вшитая в женщину с рождения, и твердая вера в себя – это путь к успеху», – выразила свою солидарность с мнением спикера заместитель исполнительного директора по развитию ООО «НПО Аврора» Алевтина Голенцова.

Мудрый работодатель обязательно учтет эти качества женщины, если он хочет преуспеть и заполучить лучших сотрудников. Некоторые компании уже задумались о том, как сделать так, чтобы работающая женщина не рвалась на части между домом и профессией.

Надия Имаметдинова. Фото: Сергей Волков

Надия Имаметдинова, HR-директор ПАО «Совкомбанк»:

– Мы создали программы, которые помогают женщинам активно работать и при этом рожать и растить детей, укреплять семьи, чувствовать уверенность в себе и не испытывать чувства вины перед близкими за свою занятость.

...Надо сказать, что конференция «Время женщин» объединила людей, не только неравнодушных к тому, как будет развиваться бизнес в России, но и к тому, как мы все будем жить, что будем чувствовать, какими мы и наши дети будем через несколько лет. За эту уникальную комбинацию может в полной мере ответить только женщина с ее миссией заботиться о будущем уже в настоящем.

Ксения Калинина. Фото: Сергей Волков

Успешные женщины больше не проводят разницы между работой и личной жизнью, а живут по принципу Work-Life Blend, то есть расставляют приоритеты и грамотно используют собственные ресурсы. Об этом рассказала Ксения Калинина, директор по персоналу и организационному развитию туроператора FUN&SUN: «Счастье и благополучие из состояний можно превратить в личный навык, который способен развить каждый. Программа благополучия сотрудников FUN&SUN дает инструменты для управления своим состоянием, чтобы люди могли работать и получать удовольствие от жизни».

...Удовольствие участницы мероприятия получали в моменте и с радостью признавались в этом. Подобные признания для организаторов слаще меда. «Конференция «Время женщин» стала для меня прекрасной возможностью познакомиться с коллегами из разных уголков страны, лучше понять, как строить бизнес, сохраняя баланс между работой и семьей, зарядиться позитивом и энергией», – высказала свое впечатление от общения генеральный директор ООО «Альсария», руководитель Комитета Здравоохранения ОЦДС БРИКС, президент Коалиции Здоровья БРИКС Елена Шураева.

Чтобы все были здоровы!

Забота о здоровье – один из безусловных трендов современного мира, в том числе для тех, кто занимается бизнесом. Современные женщины спешат успеть все и сразу. Они проводят весь день на ногах или работают часами за компьютером. При таком режиме важно защитить от перегрузок не только голову, но и ноги… О том, что это обязательно нужно делать, напомнили баннеры компании «Биннофарм Групп», представляя препарат ВЕНАРУС®, который в 2022 году получил премию «Товар года» в номинации «Венотонизирующее средство».

При напряженном графике предпринимателей важно не просто своевременно решать эти проблемы, но и делать это эффективно. При тяжести, усталости в ногах или отёках может помочь ВЕНАРУС®! Всего ОДНА таблетка в день, ДВА компонента и ТРИ действия: защищает сосуды, снижает ломкость капилляров, повышает тонус вен! ВЕНАРУС® – просто как один-два-три!

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Снежана Черногорцева. Фото: Сергей Волков

Мысль верная и не новая: чтобы иметь ресурс поддерживать коллектив, руководитель прежде должен научиться заботиться о себе и осознавать, что происходит с ним самим. Инструментами, как это сделать, а также как в условиях турбулентности сохранить спокойным ум и не позволить сотрудникам впасть в панические состояния, поделилась Снежана Черногорцева, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Валента Фарм»: «В мире, где смена смыслов становится затяжным процессом, важно не надеть на себя маску, а найти механизмы, которые помогут мобилизоваться в ситуации, когда ты ничем не управляешь. Это позволит подняться над процессом и уже управлять всем».

Эмоциональное напряжение можно еще снять обыкновенным совместным с коллегами чаепитием с чем-нибудь сладеньким. Тем более что отныне в природе существуют полезные «вкусняшки».

Екатерина Юртаева, PR-менеджер ТМ Chikalab: «Мы нашли ответ на вопрос, волнующий большинство женщин: как не отказывать себе в сладком и оставаться в форме? При производстве десертов и фитнес-батончиков мы не используем сахар. Мы нашли ему здоровую альтернативу и позиционируем себя как вкусную и полезную замену вредным сладостям, нисколько не проигрывая им по вкусу, зато многократно превосходя по полезной питательности. В условиях санкций многие пошли по пути использования более дешевых ингредиентов. Но не мы. Мы не захотели терять вкусовые и уникальные качества своей продукции и по-прежнему используем только высококлассное сырье для печенек, вафель, батончиков, мюсли и фитнес-перекусов. У нас много белка, мало углеводов и хороший состав».

Известный факт: женщина спокойна, счастлива, здорова и продуктивна, когда с детьми все в порядке. Причем понятие «дети» следует понимать шире и распространять на все вокруг, как это и делает женщина, включая в фокус своего внимания и здоровье природы.

Так, по инициативе ООО «Буарон» в Москве появились боксы для сбора просроченных и ненужных лекарств для их последующей экологичной переработки. Таким образом мы сможем препятствовать стихийному выбросу препаратов на помойку, откуда они неизбежно попадают в грунтовые воды и делают нас пассивными потребителями старых, скажем, антибиотиков.

Никулина Ирина. Фото: Сергей Волков

Ирина Никулина, генеральный директор ООО «Буарон», участник рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», нутрициолог, автор курса «Устойчивое питание: для здоровой жизни в экологичном мире»:

– Многие из нас умеют строить устойчивый бизнес и стратегии развития для многотысячных коллективов. У большинства лидеров я вижу желание делать доступными свои профессиональные знания широкому кругу людей. В моем случае опыт фарминдустрии и медицины был передан в другие проекты, помогающие заботиться о персональном здоровье, питании или экологичной среде. Это и проект «Экофармацевтика», позволяющий горожанам снизить токсическую фармнагрузку на окружающую среду, о котором было сказано выше, и курс по «Устойчивому питанию» – разнообразному, рациональному и полезному.

С нами были классные мастера

Андрей Палесика. Фото: Сергей Волков

В ходе бизнес-конференции состоялся кулинарный мастер-класс звездного повара Андрея Палесика. Он прошел на ура и обогатил дам идеей вкуснейшего салата из крабов, который был тут же распробован и в одночасье употреблен.

Дарья Харина. Фото: Сергей Волков

Фониатр и эксперт школы «Секреты голоса» Дарья Харина провела мастер-класс по управлению голосом и развитию силы влияния на аудиторию, доказав, что здоровый голос – самое эффективное средство коммуникации. В бизнесе совсем не лишнее умение.

Зухра Павлова. Фото: Сергей Волков

Звездный врач-эндокринолог Зухра Павлова напомнила, как важно для пользы дела, здоровья и красоты не нарушать суточные ритмы, а также графики сна, приема пищи и физической активности.

В течение всего мероприятия работала фешен-стрит с коллекциями дизайнерской одежды. А вечером состоялся фуршет и модный показ.

Все участницы проекта «Время женщин» получили подарки от отечественных косметических брендов. Расходились довольные.

«Мероприятие прошло на одном дыхании. Мягкая женская сила является двигателем в наше непростое время», – подчеркнула напоследок сооснователь компании и идейный вдохновитель MGSTAR Вита Гиновкер.

Илья Калинин. Фото: Сергей Волков

«Такие мероприятия – это классная возможность пообщаться с лидерами рынка, послушать об интересных кейсах и поделиться собственным опытом. Были рады выступить на конференции – познакомились и обменялись контактами с новыми партнерами. Надеюсь, сможем посотрудничать и реализовать совместные проекты. Да и в целом было приятно оказаться на одной площадке с ведущими экспертами рынка», – сказал Илья Калинин, сооснователь и исполнительный директор Carely / бренды ART&FACT, Verifique, Let’s Bloom, Louder.

«Спасибо за предоставленную возможность стать частью такого красивого и важного события! – поблагодарила Дарья Филатова, руководитель аппарата филиала Торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Московской области, член Общественной палаты Ленинского городского округа и представитель компании Випкомплект. – Уверена, что теперь время женщин в российском бизнесе настанет быстрее!»

Благодарим за поддержку наших информационных партнеров: ОАО «Известия», телекомпанию «МИР 24», телеканал Music Box, Русскую ассоциацию участников фешен-индустрии (РАФИ), информационно-аналитический сайт PROfashion, Информационный интернет-сайт TheBeautyNews, PR-агентство DVSTYLE MEDIA AGENCY, журнал «Лиза», Ассоциацию оздоровительного туризма (АОТ).