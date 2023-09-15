Мобилизованные на СВО: Здесь работяги и миллионеры становятся Рексами войны

На фронте люди разных профессий находят себя Фото: Александр КОЦ

Крипто-энтузиаст под Северодонецком

Вслед за разведгруппой бреду по безмятежному сосновому лесу, словно сошедшему с полотна Ивана Шишкина. Над головой в сторону отступающего из Северодонецка противника шелестят, разрывая небо, снаряды. Оттуда отвечают из минометов, но вразнобой. Облачность низкая, и корректировать огонь с беспилотников сегодня практически невозможно.

Масштабы фортификационных сооружений поражают. Широкая сеть окопов, вырытых в песчаном грунте, добротные блиндажи в три наката, на возвышенностях – мощные ДОТы, из которых простреливается вся округа.

- Почему ты тут? – спрашиваю одного из «экскурсоводов».

- Нормальная мужская работа. Деньги меня, конечно, мотивируют, - не скрывает пулеметчик с позывным «Пушкарь». – Но не могу равнодушно смотреть на то, как наших пленных режут, как этот интернационал со всей Европы сюда съезжается, как на сафари. У нас сейчас свое сафари. Даем прикурить со всех стволов. Патронов хватает.

Пулеметчик с позывным «Пушкарь» Фото: Александр КОЦ

- Откуда приехал?

- Из Сочи.

- А чем на гражданке занимался?

- Да много чем. Крипто-энтузиастом был в последнее время. Заработаю тут, запущу стартап.

- Какой?

- Блокчейн, майнинг, интеграция в реальный сектор экономики. Чтобы технология работала на обывательском уровне. Чтобы электричество не просто так жгли на разогрев горячей воды, а добывали криптовалюту, которая позволяет обходить санкции и делает людей финансово более независимыми.

- Ты по образованию-то кто?

- Я предприниматель. Но сегодня я пулеметчик.

Давно перестал удивляться, встречая представителей нетипичных для фронта профессий. На передовой Донбасса видел и библиотекарей, и стоматологов, и продавцов-консультантов…

Помню, под Соледаром, на северном фланге Артемовска, встречаю группу на квадроциклах, к которым прилажены противотанковые комплексы. Парни охотно делятся опытом.

- В последнее время противник меньше подгоняет техники. Раньше они позволяли себе ночные вылазки, эвакуацию, сейчас делают это гораздо реже. Группами передвигаются от двух до четырех человек. Большого скопления пехоты нет – сразу накрывает наша артиллерия. И мы работаем ПТУРами (противотанковыми управляемыми ракетами. – Авт.), - поясняет боец с позывным «Коммерс».

Боец с позывным «Коммерс» Фото: Александр КОЦ

На гражданке, в родном Красноярске, он был предпринимателем, таскал товар из Китая. «Срочку» служил в разведке, от мобилизации бегать не стал: «Родина позвала, мы пришли», - пожимает он плечами. Признается, что с «квадриками» имел дело и в мирной жизни.

- С женой в Красноярске на горках катались то на снегокатах, то на квадроциклах. Знакомая тема, - улыбается он под маской. - Машина многофункциональная. Можно и пехоту возить – три-четыре человека, если ракет нет. А с ракетами – выявляем позицию, группа экипируется, подъезжает на точку, отстреливаемся, поражаем и уезжаем. Не больше минуты занимает. В зависимости от дальности. Три километра ракета летит около 15 секунд. Такой блуждающий ПТУР – быстро, маневренно. Тут отстрелялись, в 300 метрах лежат еще боеприпасы. Подкатили туда, «задули» с нового места, снова откатились.

Миллионер с Рублевки

О «дивизионе Грозного» на Сватовском рубеже ходят легенды. И дело даже не в том, что артиллеристы на редкость точны и оперативны….

Командует ими самый настоящий миллионер, который сменил дом на Рублевке на бетонный подвал под Кременной. У него в подчинении — пушки «Гиацинт», гаубицы Д-30, «Грады» и минометы.

54-летний Юрий Михайлович — успешный бизнесмен. Но за плечами у него — Суворовское училище, затем — военный вуз, служба в советской, а впоследствии — российской армии в лихие годы, расформирование части, увольнение, бизнес с нуля...

- Я просто подумал, что какие-то мои знания, умения пригодятся здесь. В конце концов, это моя Родина и я давал присягу. А значит, обязан ее защищать, как бы пафосно это ни звучало. К тому же, у меня, как у Владимира Семеновича, «мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой». Сын выпустился из училища, он уже здесь где-то, почти на передовой.

54-летний Юрий Михайлович (справа) — успешный бизнесмен. Фото: Александр КОЦ

- Тут многим ваша служба нравится. Дивизион многие хвалят. За счет чего такой имидж?

- За счет людей и дисциплины, которой, к сожалению, иногда не хватало. Я уверен, все остальное, включая технику, вторично. Ну и, конечно, постоянное обучение, тренировки, даже если нет боевых действий. Но есть и своя специфика. Мой дивизион и поражает цели, потому что у нас есть чуть больше, например, свой беспилотный летательный аппарат. Мы сразу становимся на три головы выше, чем все остальные. Только потому, что у нас есть расчет, который может днем и ночью поднимать, наблюдать цели и поражать их, не выбрасывая боеприпасы в чистое поле. Это же колоссальная экономия. Плюс у нас есть высокоточный боеприпас.

Юрий Михайлович скромно умалчивает, но я знаю, что он из собственных средств потратил миллионы на оснащение дивизиона всем необходимым. От дорогущего беспилотника, который может висеть над противником, не обращая внимания на РЭБ, до полноприводных автомобилей и средств связи. Собственно, благодаря этим закупкам подразделение и имеет возможность работать по противнику круглосуточно.

Ден Фото: Александр КОЦ

Полезное хобби

А бывает так, что гражданское увлечение оказывается как нельзя кстати на фронте. Вот Ден, которого я встретил на Запорожском фронте, нашел себя в разведке. Распаковывает свой чемоданчик, извлекая из него спортивный FPV-дрон. В последнее время о них много говорят, как о БПЛА-камикадзе, способном нести боевой заряд. Здесь его использую для первичной разведки. Обычным дронам над лесополками врага летать невозможно — подавят. Облет сверху, с боков — все это на огромной скорости, резко маневрируя и борясь с разрывами связи. Сажают беспилотник по хитрому алгоритму, чтобы противник не мог вычислить наше местоположение. После чего разведчики в замедленном режиме просматривают отснятое, намечая цель в углу лесополосы.

На гражданке у оператора коптера был собственный бизнес. Он держал несколько пивных магазинов, плюс рыба, которую ловил сам, сушил и продавал к пенному напитку. О беспилотной авиации знает не понаслышке. Даже в соревнованиях участвовал.

- Дома было хобби, мне нравится быть повыше, - улыбается под маской боец. - На «гражданке» обучался сам. FPV-дроны максимально сложные в управлении. Но они очень быстрые и их трудно подавить РЭБ (системой радио-электронной борьбы. - Ред.). Обычные коптеры напичканы системами стабилизации, управление интуитивно удобное. Это как научиться ездить на плохой машине, а потом сесть за автомат. Каждый от работы отдыхает по-разному. Кто-то монеты собирает, а у нас был свой клуб любителей FPV-дронов. Мы собирались и летали.

Ден Фото: Александр КОЦ

- А как ты сюда попал?

- Много моих знакомых, одноклассников уже воевали здесь, дома было не по себе сидеть. Да и мой дед воевал с фашистами и для меня это вопрос чести и долга. Самое главное — защитить свою семью. Уходить от этого, говорить, что не мое дело, - это покрывать собственные страхи. А их надо бороть и идти вперед. Если отступить здесь, они постучат в твою дверь. Я чувствовал, что могу помочь фронту и пошел. Тогда мало кто знал, что такое FPV-дрон. Я сам себе приобрел беспилотник и обучал людей.

- В разведке помогают?

- Беспилотники в наших реалиях полностью изменили тактику разведки. Современные технологии позволяют делать это, не рискую жизнью человека. А это — высшая ценность. А давайте возьмем камикадзе. Ракета к современному ПТУРу (противотанковая управляемая ракета. - Ред.) может стоить до двух миллионов рублей. В то время, как ударный беспилотник можно собрать за 50 тысяч. В умелых руках такой дрон превращается в карманный ПТУР с тем же самым поражением техники и живой силы. Но этому надо обучаться. И вне зависимости от обстановки в мире, использовать сегодняшний опыт для развития дронов.

Штурмовик из-за границы

Или вот судьба командира штурмового отряда «Шторм» Ивановской десантной дивизии – готовый сценарий для сериала. О том, как человек всю жизнь хотел служить Родине, но обстоятельства сложились так, что своего часа капитан ВДВ ждал 20 лет. В середине 80-х окончил Рязанское воздушно-десантное училище, писал рапорт на Афганистан – не пустили. После развала Союза в 1992 году перспективный молодой капитан был уволен по сокращению штата.

Дальше - служба безопасности в крупной компании, попытка построить свой бизнес и вести его честно, «терки» с новыми «хозяевами жизни», которые могли закончиться плачевно… Сергей, назовем его так, вынужденно эмигрировал в одну из стран Западной Европы. Подтвердил свои профессиональные навыки, полученные в десантном училище, работал промышленным подрывником, спасателем, параллельно получил гражданство, открыл свой строительный бизнес и долгие 20 лет жил за границей, построив новую обеспеченную жизнь.

Командир штурмового отряда «Шторм» Ивановской десантной дивизии Фото: Александр КОЦ

А потом бросил ее ради того, чтобы жить в блиндажах в лесах на Сватовском рубеже и со своим штурмовым отрядом двигаться вперед, к победе.

- Зачем тебе это надо было? – спрашиваю уже не юного капитана в сосновой роще под Кременной.

- У меня корни луганские. Дед жил здесь, и после 1945 года на Западной Украине отлавливал бандеровцев, наводил там порядок. Так что у меня сомнений не было, что это моя битва…

- Сложно было перевернуть жизнь с ног на голову?

- Абсолютно нет. Здесь, наверное, надо исходить из того, что делает тебя гражданином своей страны, коим я не переставал быть ни на секунду. Это когда ты готов биться за нее и умереть. Это определяет Родину, определяет жизненные принципы. Где ты живешь, не всегда важно. Главное, где твои корни, кем ты себя ощущаешь в жизни. Я как раз русский, россиянин.