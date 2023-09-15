Проверка слуха: бананы с зеленой лягушкой содержат мРНК – вакцины?

Распространяется фейк, что бананы с лейблом, на котором напечатана зеленая лягушка, опасны. Фото: Shutterstock

"Бананы с лейблом, на котором напечатана зеленая лягушка, содержат мРНК-вакцины" - такими истерическими предостережениями кишат соцсети. Молодой человек экстравагантной наружности вещает, что бананы компании Rainforest Alliance содержат в себе мРНК – вакцины неведомо от чег. Мол, таким образом богатые и власть предержащие люди, а именно Билл Гейтс и его супруга, проводят скрытую вакцинацию мирового населения от какой-то непонятной и неназванной инфекции. Насколько оправданы советы очередного вскрывателя мирового заговора, разбиралась "КП" в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Объединение Rainforest Alliance включает в себя 70 стран и работает над тем, чтобы выращивание фруктов и овощей, фермерских продуктов было максимально экологичным и для людей, и для планеты. «Следуй за лягушкой» - один из слоганов альянса, а значит, лягушка приведет на ферму или на производство, где не используют рабский труд по принуждению, заработная плата выплачивается вовремя, а условия труда, - не вводят в кабалу. Этим, прежде всего, и отличаются бананы с лягушкой, родом из Гватемалы и Эквадора, – они дают возможности обучения и развития для тысяч работников банановой отрасли на 90 фермах.

Безопасности пищевой продукции в России регулируется системой законов, например, по регламенту о безопасности Таможенного союза, и проходят тщательную проверку, начиная от страны происхождения и до пути продукта из страны происхождения – в Россию и условий его хранения во время транспортировки.

Все продукты попадают на полки магазинов только после тщательной проверки на соответствие качеству и экологическим нормам. Rainforest Alliance вместе с сотней других экознаков есть в международных каталогах надежности экомаркировок, например, ecolabelindex.com. Также эту экомаркировку Экологический союз включил в базу бесплатного мобильного приложения Ecolabel Guide, которое при помощи сканера быстро покажет, что означают значки на упаковке и соответствуют ли продукты экологическим стандартам.

Билл Гейтс и его фонд являются одними из спонсоров компании, поддерживая принципы экологичности продуктов питания, но сам альянс ему не принадлежит. Кроме того, меценат и в начале пандемии новой коронавирусной инфекции уже получал обвинения в том, что он чуть ли не причина распространения коронавируса, вот и теперь его имя связали с компанией и вакцинами, хотя коронавирус уже не называется.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.