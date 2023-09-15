Игоря Николаева экстренно прооперировали

Певец и композитор Игорь Николаев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В январе маэстро Игорь Николаев уже жаловался медикам на проблемы с сердцем. И вот новая госпитализация. Уже по новостным порталам пронесся слух, мол, Николаева готовят к шунтированию. Однако друзья музыканта эту новость нам не подтвердили. Мол, операция действительно была, но не такая серьезная.

- Игорь вчера лег на обычное обследование. Пришел в больницу сам. В ходе осмотра выяснилось, что у Николаева серьезные проблемы с сосудами, - рассказывает KP.RU друг 63-летнего маэстро. - У Игоря такие же проблемы с сердцем, которые были когда-то у Аллы Пугачёвой. Ему, как и Пугачевой, установили стенты. Никакой угрозы жизни нет, он на связи с друзьями и семьей. Созванивались сейчас, голос бодрый, шутит, скоро Игоря выпишут, - заверили нас в окружении музыканта.

ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ?

По словам медиков, стентирование -это щадящая операция, без вскрытия грудной клетки. Назначают стентирование при сужении сосудов: когда они забиты атеросклеротическими бляшками. Или когда нарушена проходимость крови по сердцу. Операция профилактическая, помогает предотвратить инфаркт. Эндоскопическим методом - через вену на ноге - в кровеносную систему водят капсулу, стент. И направляют ее к тому месту, где сужаются сосуды. Капсула «раскрывается» и образует каркас, который расширяет стенки. В итоге кровоток в опасном месте нормализуется. После операции человека один день держат в реанимации. Затем переводят в обычное отделение, под наблюдение кардиолога. И уже на 4-5-е сутки выписывают. После стентирования врачи рекомендует на первое время снизить нагрузки. Через полгода надо проверяться: ведь есть опасность, что «распорка» обрастет бляшками. Тогда стент придется заменить.