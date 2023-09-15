Игорь Николаев переведен в реанимацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный артист России Игорь Николаев переведен в реанимацию после того, как был госпитализирован в тяжелом состоянии в палату интенсивной терапии.

Как передает сайт mk.ru, в настоящее время врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние музыканта. Электрокардиография показала следы перенесенного обширного инфаркта, у артиста нарушена работа сердца. Известно, что композитор находится в сознании, ему дают седативные препараты.

Напомним, 15 сентября Николаев был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем в палату интенсивной терапии после жалоб на недомогание. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Вопрос о серьезном хирургическом вмешательстве продолжает быть актуальным.

Артист уже второй раз за год попадает в больницу из-за проблем с сердцем. Зимой музыкант находился в отделении интенсивной терапии из-за обширного инфаркта.