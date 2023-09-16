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Звезды15 сентября 2023 23:47

Звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин всего на пять лет пережил жену

Звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин умер через пять лет после похорон жены
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Кадр сериала "Солдаты"

Кадр сериала "Солдаты"

Друзья и поклонники Вячеслава Гришечкина в шоке от известия о смерти актера. 61-летний артист попал в больницу с инфарктом, врачи пытались реанимировать звезду сериала "Солдаты", но его сердце не выдержало.

Вячеслав Гришечкин всего на пять лет пережил жену Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году жизнь женщины оборвалась из-за онкологии. Артист после смерти супруги впал в глубокую депрессию. Вячеслав считал, что виноват в смерти избранницы.

Дело в том, что Гришечкин страдал от пагубной зависимости и выпивал. Анна, как могла, боролась с пристрастием мужа. После похорон избранницы актер долгое время не появлялся на людях. Лишь год назад он вернулся к нормальной жизни, но из-за переживаний здоровье знаменитости было сильно подорвано.

В феврале 2023 года Гришечкина госпитализировали с подозрением на инфаркт. Речь актера была затруднена.

Гришечкин позже рассказывал, что увлекся самолечением, которое ему не помогло. "Я, к сожалению, увлекся своей терапией - она не помогла мне. И я попал в больницу с подозрением на инфаркт. Так получилось, что в итоге в область левого легкого мне поставили стент, и я почти 15 дней пробыл в больнице", - делился мужчина

Напомним, долгие годы Вячеслав играл второстепенных персонажей в кино, а настоящая слава пришла в артисту, когда ему было уже за 40 лет. Проснулся знаменитым после выхода сериала "Солдаты", в котором исполнил роль замполита Староконя.

Что касается личной жизни артиста, то он был дважды официально женат. Первой его супругой стала костюмер театра Мария. В браке на свет появилась дочь Ольга. Их супружеская жизнь продлилась пять лет.

Актер влюбился в жену своего друга Анну. В 2013 ей поставили диагноз - рак. На протяжении четырех лет супруги боролись с недугом, но все было безуспешно.

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