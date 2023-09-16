Звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин всего на пять лет пережил жену

Кадр сериала "Солдаты"

Друзья и поклонники Вячеслава Гришечкина в шоке от известия о смерти актера. 61-летний артист попал в больницу с инфарктом, врачи пытались реанимировать звезду сериала "Солдаты", но его сердце не выдержало.

Вячеслав Гришечкин всего на пять лет пережил жену Анну. Они прожили в браке 25 лет. В 2017 году жизнь женщины оборвалась из-за онкологии. Артист после смерти супруги впал в глубокую депрессию. Вячеслав считал, что виноват в смерти избранницы.

Дело в том, что Гришечкин страдал от пагубной зависимости и выпивал. Анна, как могла, боролась с пристрастием мужа. После похорон избранницы актер долгое время не появлялся на людях. Лишь год назад он вернулся к нормальной жизни, но из-за переживаний здоровье знаменитости было сильно подорвано.

В феврале 2023 года Гришечкина госпитализировали с подозрением на инфаркт. Речь актера была затруднена.

Гришечкин позже рассказывал, что увлекся самолечением, которое ему не помогло. "Я, к сожалению, увлекся своей терапией - она не помогла мне. И я попал в больницу с подозрением на инфаркт. Так получилось, что в итоге в область левого легкого мне поставили стент, и я почти 15 дней пробыл в больнице", - делился мужчина

Напомним, долгие годы Вячеслав играл второстепенных персонажей в кино, а настоящая слава пришла в артисту, когда ему было уже за 40 лет. Проснулся знаменитым после выхода сериала "Солдаты", в котором исполнил роль замполита Староконя.

Что касается личной жизни артиста, то он был дважды официально женат. Первой его супругой стала костюмер театра Мария. В браке на свет появилась дочь Ольга. Их супружеская жизнь продлилась пять лет.

Актер влюбился в жену своего друга Анну. В 2013 ей поставили диагноз - рак. На протяжении четырех лет супруги боролись с недугом, но все было безуспешно.