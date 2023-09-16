Лидеру КНДР Ким Чен Ыну показали гиперзвуковой «Кинжал»

Фото: Минобороны РФ.

Автомобильный кортеж председателя государственного совета Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына на аэродроме Кневичи Владивостока встретил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу с почетным караулом Преображенского полка.

Для показа на аэродроме северокорейскому лидеру на аэродроме Кневичи выставили образцы современной авиационной техники Воздушно-космических сил России.

Фото: Минобороны РФ.

Лидер КНДР осмотрел современные самолеты российской стратегической авиации, которые составляют воздушный компонент стратегических ядерных сил России и сдерживают аппетиты ее врагов: сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

О всех характеристиках стратегических ракетоносцев, их вооружении и боевых возможностях северокорейскому лидеру доложил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Фото: Минобороны РФ.

В ходе демонстрации Ким Чен Ын живо интересовался военной техникой и даже прикасался рукой к ее фюзеляжам. Он также внимательно слушал доклады командиров экипажей о боевых возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3.

Северокорейскому лидеру также показали российский ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением, - гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

Этот уникальный российский авиационный комплекс не имеет аналогов в мире и показал свою высокую боевую эффективность в зоне специальной военной операции.

Привлек внимание лидера Корейской Народной Демократической Республики и российский дальнемагистральный самолетом Ту-214 с современными, высокоэкономичными двигателями российского производства.