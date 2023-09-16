Роман Костомаров сдерживает слезы: «Без ног еще можно справиться. Но без рук...»

46-летний Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые после выписки из больницы пришел на телешоу и дал интервью. Фото: телеканал НТВ

46-летний Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые после выписки из больницы пришел на телешоу и дал интервью. Фигурист отказался от помощи ведущей телепроекта «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой, когда шел через всю студию к креслу участника телешоу. Тренер Александр Жулин и другие гости студии отметили, что Роман хорошо выглядит – чемпион ответил, что готовился к программе, еще более усиленно занимался на тренажерах. Костомаров с января 2023 года провел почти шести месяцев на больничной койке – реанимация, кома, множественные ампутации… Олимпийский чемпион в танцах на льду вернулся к жизни с помощью силы воли и благодаря докторам. Врачи сражались с тяжелыми осложнениями, которые случились у известного фигуриста из-за тотального поражения легких вирусно-бактериальной инфекцией. При росте 182 см Костомаров весил менее 50 кг.

Фото: телеканал НТВ

Но сейчас Роман Костомаров уже набрал вес и показал сильные бицепсы. На них Роман набил тату – на правой руке у него теперь огромные инициалы по-английски. А на левой руке по-английски написано, что смерть – это часть жизни. «И это действительно так - я с этим столкнулся», - говорит Роман. Костомаров поделился: «До последних событий я думал, что здоровье у меня крепкое - в отца (сейчас ему 76 лет). Папа единственный раз ходил в поликлинику только потому что я убедил его сделать операцию, чтобы лучше видеть. Ему меняли хрусталик. Перед операцией отцу нужно было сдать анализы – и он это делал первый раз в жизни. Я убедил его, что ничего страшного: я тоже менял хрусталик — так как 2 года назад, у меня была катаракта…»

Костомаров осознает: «Чудо что я сижу здесь сегодня, что остался жив». Роман сдерживает слезы пока смотрит видео, где он до болезни – примеряет коньки, парит по льду с партнершей. Костомаров признает, что при просмотре архивных видео, где он на своих ногах крепко стоит на льду – он не может сдержать эмоции: «Мне тяжело видеть себя на коньках. Тяжело очень. Когда я руку дома разбинтовываю, то имею возможность «полазить» в телефоне – полистать. И когда на экране выскочило видео, где мы в зале ставим новый номер с постановщиком Оксаной – слезы реально сами навернулись. Вижу: что когда ноги и руки свои, как это все двигается, насколько человеческий организм был совершенен и насколько стал он не совершенен в данной моей ситуации. Что значит пока еще? Это навсегда. Чтобы там не делали - это не заменит свои ноги. Что ног нет - еще ладно можно справиться. Самое ужасное – быть без рук... так как на них построен весь быт». При этом чемпион категоричен – не хочет, чтобы его жалели: «Как только меня начинают жалеть – я начинаю плакать».

Фото: телеканал НТВ

Много сложностей позади: «Первое время ты не можешь приподнять сам голову от подушки, руку приподнять свою, обрубленную ногу приподнять тоже трудно».

Костомарова поддерживает супруга фигуристка Оксана Домнина. У пары был драматичный период: с октября 2013 до февраля 2014 года Оксана жила с другим мужчиной – уходила от Романа к актеру Владимиру Яглычу, с которым каталась на проекте «Ледниковый период». Но Костомаров вернул мать своих детей. Оксана говорит, что уходила – так как накопились разногласия с Романом. Костомаров боролся, обещал перемены и Оксана вернулась – они даже обвенчались и наконец-то официально оформили отношения. Фигурист рассказывает: «Мимолетная влюбленность очень яркое чувство, когда все что было до этого может накрыться пеленой. Но это чувство проходит и наступает реальность отношений — прим. речь об отношения Оксаны к Яглычу… Неоднократно уговаривал Оксану, общался, пытался поговорить. Выяснял какие причины глобальные - почему так произошло. Много причин услышал – конечно я был виноват: мог повести себя неадекватно на гастролях под влиянием алкоголя, а Оксана это очень не любила... Не понимал как смириться с тем, что ее не будет в моей жизни. И я стану воскресным папой – не мог примириться с этим. Я простил ее, но все понимают что такое для мужика внутренне до конца простить… Не давало долго покоя. У нас было свадьба и венчание, хотя внутри все свербело. Спустя несколько лет абсолютно точно отпустило….»

Трогают до глубины души слова Романа Костомарова о том, как спортсмен узнал о неизбежности ампутации: «Я просто заплакал и понимал, что другого выхода нет». Но подробности болезни и спасения Роман Костомаров расскажет через неделю – в продолжении передачи «Секрет на миллион» на НТВ.