Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть в сериале: сердце артиста не выдержало забвения и одиночества

Кадр из сериала «Солдаты»

«Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах!» — вроде бы обычный сериал «Солдаты» про будни армейской службы стал поистине культовым и прославил кучу актеров (в ютубе даже есть каналы энтузиастов, где трансляция проекта запущена в круглосуточном режиме). Секрета никакого нет. Наивный, по-своему детский, предсказуемый, как маршрут метро, но теплый и добрый сериал погружает в атмосферу не самой простой сферы жизни мужчин — службы. И все же притягивает, вызывая даже ностальгию у тех, кто служил. Ламповым юмором, житейскими уроками и мудростью, а еще правдивым существованием ярких, характерных персонажей.

Замполит (майор, позже подполковник) с говорящей фамилией Староконь — один из таких. Колоритный, симпатичный, обаятельный и даже амплуа кобеля будто добавляет ему шарма. Именно эта роль сделала Вячеслава Гришечкина настоящей народной звездой. Многие СМИ зачем-то обманывают аудиторию, сообщая, что 16 сентября не стало звезды «Бригады». Неуместный глум. Никакой звездой в криминальной саге, рекламирующей ОПГ, он, конечно, не был: в незаметном эпизоде сыграл мужчину на Рижском вокзале. А вот ролью в «Солдатах» вписал себя в зрительскую тетрадочку навсегда.

На съемки то ли 17, то ли 18 сезона военного сериала без войны нас привезли 10 лет назад. Перелесок, дождь, вагончики, слякоть, осень и воды по колено — лучшие условия для работы! Староконь был единственной и главной звездой на площадке. Все это понимали, все млели от Гришечкина. Юмор, обходительность, такт, ни намека на претензии, которыми так любят травить несчастных администраторов и помощников суперзвезды (одно из светил «Метода» однажды заперлось в вагончике после того, как его без разрешения сфоткали — и отказывалось выходить, пока негодяя не уволят). Гришечкин был Староконем в жизни. И наоборот. Это не было нарочитым — мол, ну артиииист, ну учудил. Нет. Все это было органично и деликатно, потому что иначе не мог. Интервью давал прямо в машине, барышням строил глазки.

Кажется, что тот сезон так и не вышел на экраны.

Увы, «Солдаты» остались единственным перелеском славы артиста. В свежем сериале «Дурдом» (Premier) сценаристы обыграли это через реинкарнацию Староконя и прапорщика Шматко: по сюжету герой Алексея Маклакова, от которого до сих пор не отлипла форма прапорщика Шматко, в 12 серии рассказывает про лучшего друга, которого и сыграл Гришечкин. Вспоминает, как служил с ним вместе в воинской части, и получает от него посылку и письмо. Мы видим, как герой Гришечкина пишет это письмо, сидя в коляске и с назальной канюлей. Ему остается недолго. В итоге персонаж Маклакова, дочитывая, понимает, что это последнее письмо и прощается с другом в последний раз. А Вячеслав Германович, оставшийся без должного внимания со стороны профессии и близких, прощается с нами.

Когда «Солдаты» вдруг продолжились в реальной жизни, а мы все попали в массовку, Староконь борозды не испортил — и не стал юлить. Автор саундтрека к армейскому сериалу Юта колесит по Донбассу. Гришечкин поддержал наших парней и собирался выступить на концерте движения «Артисты воинам России».

Теперь уже не успеет.

Теперь никто не вскинет брови, как умел только Гришечкин, — «Дествиттно?!».

Теперь он вдалеке от славы и суеты, камер и гонораров.

А жаль.

Спасибо за все, товарищ майор.

За время вашего отсутствия никаких происшествий не произойдет.