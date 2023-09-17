На юбилейном концерте Пахмутовой в Большом Добронравов держался в тени

Он шел - тоже усталый и счастливый, и тоже под аплодисменты - вслед за супругой, в метре от неё Фото: Александр ГАМОВ

Когда минувшей ночью пришла печальная новость о том, что с нами больше нет поэта Николая Добронравова, я вспомнил, как несколько лет назад видел поэта вблизи и даже сделал его фото. (Возможно - одно из последних.)

…А все началось с того, что одним чудесным ноябрьским днём 2019-го секретарь главного редактора «Комсомольской правды» Аня Филатова приносит мне довольно солидный конверт.

Открываю - внутри конверт поменьше. На нем написано: «Сходите!» И - подпись Владимира Сунгоркина.

Открываю и этот конверт, а там - приглашение на юбилейный концерт Александры Пахмутовой в Большой театр, два билета с отличными местами и ещё одно приглашение - также на два лица - на банкет.

Так как Сунгоркин никогда не называл меня на «Вы», я сразу догадался, с кем именно должен «сходить» в Большой к Пахмутовой - с журналистской «Комсомольской правды» Любовью Моисеевой (Любовь Гамова.).

Кстати, и репортаж с того памятного вечера мы писали на пару, а фото - мои.

(Сам Владимир Николаевич в этот вечер собирался в командировку, которую никак нельзя было отложить.)

… Когда начался концерт, мне почему-то сразу бросилось в глаза, что вечный спутник (муж и поэт) Александры Николаевны - Добронравов за время всего действа (а оно продолжалось без перерыва больше двух часов) на сцену так ни разу и не вышел.

Даже тогда, когда звучали песни на его слова. А таких песен было великое множество.

Николай Николаевич сидел в ложе - справа от сцены. Спрятавшись за колонну.

Когда появился Владимир Путин - с букетом и поздравлениями - то он поприветствовал и Добронравова. Поэт только встал и поклонится.

Хотя, на других концертах (я видел это по ТВ) выходил на сцену вместе супругой и даже читал стихи.

Может быть, Николай Николаевич на этот раз решил - специально - оставаться в тени своей Великой супруги-композитора. (Ещё Иосиф Кобзон мне рассказывал, что знаменитый поэт - очень скромный и даже стеснительный человек)

А, может, он неважно себя чувствовал…

Когда после концерта, на банкете, Пахмутова, усталая и счастливая, вышла к гостям - Добронравов тоже находился поодаль.

Александра Николаевна несколько минут посидела в кресле, а потом встала и под аплодисменты покинула банкетный зал.

Только тогда я смог увидеть вблизи - и сфотографировать! - Добронравова. Он шел - тоже усталый и счастливый, и тоже под аплодисменты - вслед за супругой, в метре от неё. (см. фото.)

Примерно через пять - десять минут я снова «увидел» легендарную пару. (Она - за роялем, он - перед ней, преклонив колено). Но уже - на самом верху - «на крыше»… пятиэтажного юбилейного торта. (см. ещё фото.)

Торт на специальной тележке катили по коридору метрах в десяти от того места, где сотни почитателей таланта Пахмутовой отмечали ее юбилей Фото: Александр ГАМОВ

В большой банкетный зал Большого это художественное произведение кулинарного искусства не завозили. Его сразу быстро повезли в малый банкетный, куда Пахмутова с Добронравовым проследовали вместе с небольшой группой гостей.

Торт я увидел случайно - его на специальной тележке катили по коридору метрах в десяти от того места, где сотни почитателей таланта Пахмутовой отмечали ее юбилей.

Несмотря на интенсивные протесты тех, кто вез это чудо с Композитором и Поэтом, сделанных из шоколада, я смог снять несколько кадров...