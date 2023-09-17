Не хотят взрослеть и боятся ответственности: социологи напуганы изменением сознания 20- и 30-летних людей

Поколение Питера Пена», мечтатели и фантазеры, которые предпочитают искать себя, а не работать от звонка до звонка, любят свободу и не очень готовы принимать ответственность
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Каждый седьмой 20-летний зумер и 30-летний миллениал просрочивает счета и кредиты. При том, что старшие поколения такого себе не позволяют, точнее, намного реже – один случай из двадцати, показывает российское исследование «СберНПФ». Молодежь в Великобритании засела в квартирах своих родителей, не желает съезжать и жить отдельной жизнью. Причем, дело не в жилищном кризисе, или не только в нем. Американский экономический спад заставил молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет окопаться в подвалах домов мам и пап (в США там часто устраивают отдельные жилые помещения, которые нередко сдают – прим. Ред.).
«Поколение Питера Пена», мечтатели и фантазеры, которые предпочитают искать себя, а не работать от звонка до звонка, любят свободу и не очень готовы принимать ответственность. Взрослые дети, не готовые вырастать, не стараются осесть на одном месте и пустить корни, завести семью и то, что называется «остепениться». Почему так происходит, KP.RU рассказала Дарья Красило, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ.
На самом деле еще в 1931 году появилось такое понятие, как «серьезные юношеские игры». Не путайте со спортивными состязаниями. Это такой промежуточный этап между детской игрой и ответственной жизнью взрослого человека, говорит наш эксперт. Это этап подростничества (14 – 20 лет), он же - «кризис личностной идентичности», и это то самое время, когда молодой человек или девушка действительно активно ищут себя и свое место в жизни.
Основная задача подросткового возраста – сформировать относительно цельный образ себя, определить главные свои интересы, цели, профессиональные ориентиры и предпочтения. Но на этом процесс развития личности не останавливается.
- В следующее десятилетие, в 20 и 30 лет, а в современных условиях и намного дальше, молодые люди продолжают активно искать себя, получают образование, а некоторые и не одно, начинают работать, включаются в различные аспекты жизни общества, формируют свою гражданскую, политическую, религиозную, общую ценностно-мировоззренческую позицию, - говорит Дарья Красило. – Одновременно в это время они должны решать новую и главную задачу своего возраста, а это построение близких отношений с другим человеком.
На самом деле близкими отношениями во взрослом возрасте – это не только отношения любви, но это и дружба, и отношения наставничества.
- Настоящая взрослость – это не только возможность критического мышления или когда точно есть собственная позиция по вопросу, быть взрослым – это, в первую очередь, умение обуздать свой эгоизм и принять другого человека, непохожего на себя, - говорит психолог.
Другой важный момент – это то, что человек берет на себя ответственность за свою жизнь и за те выборы, которые делает или от которых прячется.
- Общество сейчас специально дает отсрочку молодым людям, все далее откладывая статус взрослого человека, чтобы дать время на самоопределение и решение всех этих возрастных задач, - говорит Дарья Красило. - Весь уклад жизни в современном обществе делает молодых людей инфантильными: многоступенчатость образования, недоступность отдельного жилья, шаткость экономической ситуации, сложные отношения с родителями.
Часто молодые люди чувствуют, что взрослые не способны обеспечить безопасность их развития, что старшее поколение оказалось несостоятельным в жизни, в карьере, семье. В таких случаях «новая поросль» ярко протестует против ценностей и порядка этого «стариковского мира».
- Но, если такая протестная позиция сохраняется до 30 лет, и человек, по сути дела, не преодолевает уровень развития личности подростка, конечно, это считать нормой нельзя. И это уже показатель кризиса в обществе, когда нет привлекательных примеров взрослости, вот и не хочется выходить из своей «игровой комнаты», - говорит эксперт.
Норма взрослости во многом зависит от культуры. На Филиппинах считается вполне нормально, если 40-летний мужчина постоянно живет в родительском доме. Около половины 30 - 35-летних мужчин в Италии и Греции также предпочитают не покидать «родительское гнездо». В этих странах сложно и дорого обзавестись своим собственным жильем, поэтому традиционно под одной крышей живут несколько поколений родителей и детей. Зато в США, Великобритании, Франции, Швеции, Японии принято рано отделяться от родителей.