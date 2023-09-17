Не хотят взрослеть и боятся ответственности: социологи напуганы изменением сознания 20- и 30-летних людей

Поколение Питера Пена», мечтатели и фантазеры, которые предпочитают искать себя, а не работать от звонка до звонка, любят свободу и не очень готовы принимать ответственность Фото: Shutterstock

Каждый седьмой 20-летний зумер и 30-летний миллениал просрочивает счета и кредиты. При том, что старшие поколения такого себе не позволяют, точнее, намного реже – один случай из двадцати, показывает российское исследование «СберНПФ». Молодежь в Великобритании засела в квартирах своих родителей, не желает съезжать и жить отдельной жизнью. Причем, дело не в жилищном кризисе, или не только в нем. Американский экономический спад заставил молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет окопаться в подвалах домов мам и пап (в США там часто устраивают отдельные жилые помещения, которые нередко сдают – прим. Ред.).

«Поколение Питера Пена», мечтатели и фантазеры, которые предпочитают искать себя, а не работать от звонка до звонка, любят свободу и не очень готовы принимать ответственность. Взрослые дети, не готовые вырастать, не стараются осесть на одном месте и пустить корни, завести семью и то, что называется «остепениться». Почему так происходит, KP.RU рассказала Дарья Красило, кандидат психологических наук, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ.

ОТКУДА ПОЯВИЛСЯ ВЗРОСЛЫЙ ИНФАНТИЛИЗМ?

На самом деле еще в 1931 году появилось такое понятие, как «серьезные юношеские игры». Не путайте со спортивными состязаниями. Это такой промежуточный этап между детской игрой и ответственной жизнью взрослого человека, говорит наш эксперт. Это этап подростничества (14 – 20 лет), он же - «кризис личностной идентичности», и это то самое время, когда молодой человек или девушка действительно активно ищут себя и свое место в жизни.

Основная задача подросткового возраста – сформировать относительно цельный образ себя, определить главные свои интересы, цели, профессиональные ориентиры и предпочтения. Но на этом процесс развития личности не останавливается.

- В следующее десятилетие, в 20 и 30 лет, а в современных условиях и намного дальше, молодые люди продолжают активно искать себя, получают образование, а некоторые и не одно, начинают работать, включаются в различные аспекты жизни общества, формируют свою гражданскую, политическую, религиозную, общую ценностно-мировоззренческую позицию, - говорит Дарья Красило. – Одновременно в это время они должны решать новую и главную задачу своего возраста, а это построение близких отношений с другим человеком.

ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ЭГОИСТОМ

На самом деле близкими отношениями во взрослом возрасте – это не только отношения любви, но это и дружба, и отношения наставничества.

- Настоящая взрослость – это не только возможность критического мышления или когда точно есть собственная позиция по вопросу, быть взрослым – это, в первую очередь, умение обуздать свой эгоизм и принять другого человека, непохожего на себя, - говорит психолог.

Другой важный момент – это то, что человек берет на себя ответственность за свою жизнь и за те выборы, которые делает или от которых прячется.

- Общество сейчас специально дает отсрочку молодым людям, все далее откладывая статус взрослого человека, чтобы дать время на самоопределение и решение всех этих возрастных задач, - говорит Дарья Красило. - Весь уклад жизни в современном обществе делает молодых людей инфантильными: многоступенчатость образования, недоступность отдельного жилья, шаткость экономической ситуации, сложные отношения с родителями.

НЕ ХОЧЕТСЯ ВЫРАСТАТЬ ИЗ «КОРОТКИХ ШТАНИШЕК»

Часто молодые люди чувствуют, что взрослые не способны обеспечить безопасность их развития, что старшее поколение оказалось несостоятельным в жизни, в карьере, семье. В таких случаях «новая поросль» ярко протестует против ценностей и порядка этого «стариковского мира».

- Но, если такая протестная позиция сохраняется до 30 лет, и человек, по сути дела, не преодолевает уровень развития личности подростка, конечно, это считать нормой нельзя. И это уже показатель кризиса в обществе, когда нет привлекательных примеров взрослости, вот и не хочется выходить из своей «игровой комнаты», - говорит эксперт.

КСТАТИ

Норма взрослости во многом зависит от культуры. На Филиппинах считается вполне нормально, если 40-летний мужчина постоянно живет в родительском доме. Около половины 30 - 35-летних мужчин в Италии и Греции также предпочитают не покидать «родительское гнездо». В этих странах сложно и дорого обзавестись своим собственным жильем, поэтому традиционно под одной крышей живут несколько поколений родителей и детей. Зато в США, Великобритании, Франции, Швеции, Японии принято рано отделяться от родителей.