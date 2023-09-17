Геннадий Зюганов: Мы вместе с Добронравовым согревали души детей Донбасса

Геннадий Зюганов об ушедшем поэте Николае Добронравове Фото: ТАСС

…- Геннадий Андреевич, я знаю, вы давно дружите с семьей Пахмутовой– Добронравова. Николая Николаевича не стало минувшей ночью. Пришла такая печальная весть. Вот каким он вам запомнился?

- Да, надо не только выразить соболезнование Александре Николаевне, близким этой легендарной семьи…

Но и обязательно сказать, что Николай Николаевич Добронравов прожил удивительно славную жизнь. Вообще, сама судьба свела эту уникальную пару, когда чудное слово и великолепная музыка сливались в один ансамбль, в один оркестр, в одну выдающуюся песню, в великий хор.

Добронравов унаследовал русскую классику и стал одним из самых выдающихся советских поэтов-песенников и поэтов-песенников современной России.

Да, я-то с ними очень давно дружу.

Александра Николаевна ещё 50 лет назад ездила с нами в Берлин - готовить фестиваль музыки и дружбы.

Я тогда с ними сошелся и душой, и характером.

И на всех наших молодежных встречах, во всех путешествиях по Сибири тоже всегда были вместе.

Александра Николаевна и Николай Николаевич с удовольствием постоянно отдыхали у нас в «Снегирях». (Дом отдыха Управления делами Президента России. - А.Г.)

И это лето были. И - уже в сентябре. Я их угощал своим медом.

Мы помогаем этой семье.

- А в «Снегирях» же за последние годы отдохнули тысячи детей из ДНР и ЛНР…

- Да, наша акция так и называлась - «Дети России - детям Донбасса».(Ее инициаторами стали Геннадий Зюганов и Иосиф Кобзон. - А.Г.) Николай Николаевич вместе с Александрой Николаевной часто приезжали, чтобы выступить перед детьми.

Мы вместе с Добронравовым согревали души детей Донбасса

- У Добронравова - очень хорошие стихи. Он классно их читал.

- Мы потеряли великого человека.

Его и природа берегла. Через месяц ему было бы 95 лет.

Он постоянно, всегда думал о том, как лучше, как интереснее, как добрее высказать свое слово, чтобы даже в суровое время людям жилось лучше.

Я, когда путешествовал по Сибири, летал над этой необъятной тайгой - всегда как бы слышал: «Зелёное море тайги». И сейчас тоже думаю, как точно они нашли этот образ.

Или - «команда молодости нашей». Вот этот весь их спортивный цикл - просто удивительный.

- Скажите, что дальше будет с русской, советской песней Пахмутовой – Добронравова?

- Она, эта наша великая советская, российская песня никогда не умрет.

Давайте поклонимся светлой памяти Николая Николаевича Добронравова… И, я уверен, что его душа, его песни, их совместная с Александрой Николаевной музыка всегда будут жить в нашем сердце.

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