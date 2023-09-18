Страдания Шэрон Стоун и фантазии Ивана Охлобыстина

Одна из самых красивых голливудских актрис, Шерон Стоун выпустила автобиографию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Харитонов

«Мифы и легенды гастроэнтерологии»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Когда у людей болит под ложечкой, они обычно на автомате думают: «ну вот, опять гастрит разгулялся». Идут в поликлинику к гастроэнтерологу, который подтверждает диагноз и прописывает диету под названием «стол № 5» (совершенно, к слову, устаревшую). А на самом деле хронический гастрит не болит - иными словами, протекает совершенно бессимптомно. Боли вызывает другое состояние - функциональная диспепсия; но что это за зверь, знает не каждый гастроэнтеролог. Андрей Харитонов знает. Опираясь на результаты научных исследований, он с легкостью опровергает множество мифов, гуляющих среди пациентов и - что самое неприятное - врачей. Например, о том, что глютен чудовищно вреден (на самом деле вреден он в основном для людей с конкретным диагнозом - целиакией). О том, что хронический панкреатит встречается сплошь и рядом (на самом деле встречается он редко, но в России этот диагноз ставят направо и налево). О том, что тюбажи и питье горячей воды натощак вовсе не помогают против «застоя желчи» (чтобы желчный пузырь нормально работал, большинству людей достаточно просто поесть). О том, что атрофический гастрит - это предраковое состояние, с которым срочно надо бежать к онкологу… Не очень большая по объему, но полная полезнейшей информации книга; непременно купите и прочитайте ее перед тем, как посетить гастроэнтеролога. Потому что он, несмотря на свой диплом, тоже может ошибаться.

Наталья Недзвецкая

«Записки цветочной феи»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Поэтическая книга, автор которой называет себя «ловцом впечатлений»: она сочиняет сказки про волшебный Городок и создает в них атмосферу волшебства, с которой не хочется расставаться. «Уют» - ключевое слово: в своей книге Наталья делится миллионом советов, как сохранить душевный комфорт в любое время года. В ветреном марте запускать воздушных змеев, в мае готовить апельсиновые и вишневые пироги… А в октябре, когда осень начинает плавно переходить в зиму - читать хорошие книги (список романов для уютного осеннего чтения приведен в «Записках цветочной феи»), приготовить рождественский кекс (его нужно выдерживать 2-3 месяца, чтобы получить яркий, насыщенный вкус), пить горячий яблочный сок с пряностями, высаживать луковицы тюльпанов и гиацинтов, чтобы через полгода радоваться ярким лепесткам, и, как ребенок, прыгать по грудам разноцветных листьев. Есть в книге такие же советы и на ноябрь, который многие считают самым мрачным месяцев в году - благодаря Наталье Недзвецкой вы перестанете так к нему относиться!

Оксана Жуковец и Луиджи Сальвемини

«Хочу тебя на завтрак»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Кулинары и блогеры Оксана Жуковец и Луиджи Сальвемини предлагают рецепты завтраков - «лайт и секси». «Лайт» - потому что они постарались снизить количество калорий в рецептах, чтобы книга подходила для тех, кто следит за фигурой. А «секси» - потому что «искушение непреодолимо, наши завтраки по-настоящему хочется… съесть! Сейчас же и немедленно!» Завтраки в книге поделены по дням - например, по понедельникам авторы предлагают употреблять самые разные гранолы, а по четвергам - панкейки и их аналоги.

Вот, например, простейший рецепт гранолы - овсяных хлопьев, запеченных с сухофруктами и медом (это замечательный источник энергии на весь день). Взять 200 г воздушного риса, 100 г овсяных хлопьев, 100 г крупно нарубленного миндаля, 30 г очищенных семян тыквы, перемешать со 100 г меда и 40 г подсолнечного масла, выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки, равномерно распределить и запекать при 160 градусах около 25 минут. На середине приготовления открыть духовку и перемешать. Подавать можно с йогуртом, кружочками банана и киви и кленовым сиропом.

Марина Завада, Юрий Куликов

«Цвет и тени Беллы Ахмадулиной»

Издательство «Эксмо»

Это первая полная биография Беллы Ахмадулиной; до того выходила книга ее вдовца Бориса Мессерера «Промельк Беллы», но она была в большей степени рассказом про самого Мессерера. А это - объемное, подробное, великолепное исследование жизни и творчества крупнейшей советской поэтессы. Бывшие журналисты «Комсомолки» Марина Завада и Юрий Куликов поговорили со множеством людей, знавших Ахмадулину, с ее родными и близкими, - не говоря уж о том, что в свое время общались с нею самой. «Несомненной наследницей лермонтовско-пастернаковской линии» называл ее Бродский; в книге рассказано и про ее непростые отношения с Пастернаком, и с Бродским, про встречу с совсем пожилым Набоковым в Швейцарии, про дружбу с Владимиром Войновичем, про романы и браки (с Евгением Евтушенко, Юрием Нагибиным, Эльдаром Кулиевым - сыном знаменитого поэта Кайсына Кулиева), и, разумеется, про историю создания самых знаменитых ее стихотворений.

Иван Охлобыстин

«Великая тушинская зга»

Издательство АСТ

«Тушино - это территория хаоса, первозданной силы Вселенной!» - объявляет один персонаж этого романа, и Иван Охлобыстин, похоже, с ним согласен. Он сам прожил в Тушино много лет, и теперь посвятил этому московскому району «песнь любви», в которой собрана вся тушинская мифология. Действие разворачивается в 80-е, герои - несколько старшеклассников, основавших тайный Орден Красной звезды (в честь настоящего ордена, случайно попавшему в руки одному из них). Они бегают по Тушино, переживая разнообразные приключения; самым незабываемым станет попытка полететь в космос на челноке «Буран» (как известно, именно в Тушино велась работа над ним). По ходу дела ребята неожиданно попадут в будущее и будут шокированы ценниками в забегаловке «Вкусно и точка» (один бутерброд - 170 рублей)… Типичная иван-охлобыстинская пурга, обаятельная, легко читающаяся и столь же легко вылетающая из памяти.

Шэрон Стоун

«Красота жизни, прожитой дважды»

Издательство «Бомбора»

Одна из самых красивых голливудских актрис выпустила автобиографию. Начинается она с рассказа о тяжелейшем инсульте, который чуть не закончился для нее смертью (находясь между небом и землей, она видела в ослепительном свете лица своих умерших друзей, а потом ей явилась умершая 30 лет назад бабушка и помогла выкарабкаться). И это была далеко не единственная драма в жизни Стоун. Она пишет о насилии в семье («Я стала маленьким восьмилетним свидетелем того, как мою пятилетнюю сестру лишили невинности»), о пути в Голливуд, о сражении за право опекунства над приемным сыном, о том, как чуть не рухнула вся ее жизнь… Невероятная по откровенности книга, которая лишний раз доказывает: жизнь богатых, знаменитых и красивых людей может быть не менее тяжелой, чем у остальных.