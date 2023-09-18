Суд ООН начал слушания по иску Киева против России: как это повлияет на нашу страну

Бывший генеральный прокурор России, профессор РГСУ Юрий Скуратов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 18 сентября, Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге начинает слушания по иску от февраля 2022-го против России «о нарушении конвенции о геноциде в связи с проведением российской специальной военной операции на территории республики»

Как сообщают информагентства, «судебные слушания по соответствующему иску пройдут с 18 по 27 сентября». Данный блок заседаний посвящен «предварительным возражениям, выдвинутым Москвой».

Эту тему в эфире Радио «Комсомольская правда» мы обсудили с известным в Европе специалистом по международному праву, доктором юридических наук Юрием Скуратовым.

…- Юрий Ильич, как бы вы, как правовед международного плана, все это прокомментировали, чем это грозит России?

- Действительно, еще в феврале Украина обратилась с этим иском.

- Причем прошлого года.

- Да, в Международный уголовный суд, и уже было одно подготовительное заседание в Гааге.

- Международный уголовный суд – единственное ооновское учреждение, которое не в Нью-Йорке, а в Гааге дислоцируется.

- Да. Так вот - на него российская сторона не явилась. Но, в знак уважения к суду, представила письменное пояснение по поводу своей позиции.

- И какова эта позиция?

- Наша позиция состоит в том, что мы (в этой части) юрисдикцию Международного уголовного суда (в этом конкретном споре) не признаём. Мы полагаем, что здесь и речи нет о нарушении этой конвенции.

А речь идет о вооруженном конфликте, и при этом мы опираемся на совершенно иные причины его возникновения, нежели чем Киев.

Природа этого конфликта другая, мы опираемся на нормы Устава ООН о праве нации на самоопределение, и в данном случае не признаём юрисдикцию этого суда.

- А ведь уже были прецеденты, когда нас пытались «засудить»… На международном уровне. Но…

- Как показывает история, да, это уже не впервые на западе предпринимают такую попытку.

Против Советского Союза американцы неоднократно пытались использовать этот суд, и - довольно безуспешно. Грузинская сторона в свое время, когда была скоротечная война, также пыталась использовать механизм Международного уголовного суда.

- Грузино-Осетинский конфликт августа 2008-го имеется в виду.

- Да, совершенно верно. Но, в конечном счете, суд вынес решение о том, что не были использованы предварительные досудебные процедуры для подготовки этого вопроса. То есть он (судебный процесс. - А.Г.) был закрыт, и Грузия своего не добилась.

- А как сейчас?

- Ну, трудно сказать, как будет развиваться ситуация. Но наша позиция, я думаю, правильная. Мы полагаем, что здесь нет оснований для вмешательства Международного уголовного суда Организации Объединенных Наций.

- То есть России, так же как и Советскому Союзу в свое время, как и во время грузинской истории, ничего не грозит?

- Я думаю, практически, да. Ничего не грозит. Безусловно, хотелось бы, чтобы суд пришел к правильному решению. А для этого Россия комплекс определенных мероприятий, по разъяснению своей позиции, уже выполнила.

- Спасибо вам огромное.