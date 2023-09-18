В ООН готовится ключевая реформа: как России отстоять свои интересы

С 19 по 26 сентября глава МИД РФ Сергею Лаврову предстоит поработать в ООН. Он будет представлять Россию на так называемой Неделе высокого уровня. Фото: REUTERS

С 19 по 26 сентября глава МИД РФ Сергею Лаврову предстоит поработать в ООН. Он будет представлять Россию на так называемой Неделе высокого уровня.

Многие при этом ошибаются, считая, что именно с этого момента стартует очередная Генеральная ассамблея ООН. В действительности 78-я сессия началась еще 5 сентября. Но именно к Неделе высокого уровня ежегодно мировые СМИ проявляют максимальный интерес. Ведь на семь дней в Нью-Йорк съезжается практически весь геополитический «бомонд» мира. А сам город на недельку превращается в своеобразный современный Вавилон.

Какое событие станет ключевым в ходе визита Лаврова в Нью-Йорк?

- В указанный период Сергей Лавров примет участие в целом ряде многосторонних мероприятий, в том числе по линии Совета Безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН. Кроме того, он намерен провести порядка двадцати двусторонних встреч… Запланирована и беседа с Генсекретарем ООН... Ключевым событием пребывания Сергея Лаврова в Нью-Йорке станет его выступление 23 сентября в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, - сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она особо подчеркнула, что российская делегация «совместно с единомышленниками будет продвигать целый спектр инициатив по ключевым международным сюжетам».

- Россия представит проекты традиционных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в таких важных сферах, как укрепление архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения, предотвращение милитаризации космоса, формирование универсальных правил поведения в информационном пространстве и противодействие героизации нацизма, - пояснила Захарова.

Что намерен предложить членам ООН Джо Байден?

Тем временем за день до старта Недели высокого уровня в Белом доме сообщили, что президент США намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН.

- Мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета Безопасности ООН, - сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби перед предстоящим выступлением американского лидера на Генеральной ассамблее ООН.

Какой вариант расширения Совбеза ООН считают неприемлемым в нашей стране?

Предельно ясны и в Москве, комментируя предложения по расширению Совбеза ООН.

- Логично было бы расширить состав Совбеза ООН, включив туда новых членов от развивающихся стран. То, что сейчас называется государствами глобального Юга. Это, к примеру, Индия или Бразилия. ЮАР, может быть. Чтобы, так сказать, продемонстрировать новую роль стран глобального Юга в мировой политике. Что же касается стремления включить в Совбез ООН Германию и Японию, то я считаю, что это совершенно неприемлемый вариант, - заявил в эфире «Радио «Комсомольская правда» бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Почему без согласия России расширения не будет?

При расширении, добавил Орджоникидзе, конечно же возникнут сложности. «Потому как от каждого региона должен быть кандидат. И если кандидатом станет Бразилия от своего региона, то тут же возникнут вопросу, к примеру, у Мексики и Аргентины – почему не они?» - пояснил он.

В то же время у России, де-факто, есть право вето. Орджоникидзе объяснил, каким именно образом принимаются подобные решения.

- Любое расширение Совбеза ООН должно произойти на специальной сессии, квалифицированным большинством голосов. И потом это решение должно быть ратифицировано тоже опять же двумя-третями голосов. В уставе ООН написано: «…включая ратификацию всех постоянных членов Совбеза ООН». И если мы не ратифицируем, то ничего и не будет, - рассказал бывший заместитель генсека ООН.