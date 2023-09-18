Украинские телеграм-каналы выдали за взрывы дым в районе Южной Бухты Севастополя

Причиной задымления в Севастополе оказались не взрывы. Фото: t.me/razvozhaev

Украинские телеграм-каналы опубликовали фотографии взрыва в Севастополе 17 сентября. Сообщения подкрепили информацией о закрытии моста. На самом деле дым действительно было видно, но причиной оказались вовсе не взрывы. Это выясняла «Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

На фото — сильный пожар, дым, якобы в Севастополе. Но где произошло ЧП по снимку не определить, нет никаких приметных зданий — только верхушки деревьев. И на кадрах — темнота, хотя сообщения появились в районе восьми вечера 17 сентября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поспешил успокоить жителей: пожара нет, а дым — не от взрывов.

- Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота - используются табельные средства аэрозольной маскировки. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. В городе все спокойно, - написал в своем телеграм-канале Развожаев.

Он также призвал доверять информации только из официальных источников:

- Наши враги сегодня пытаются раздуть «перемогу» изо всех сил.

И действительно, украинские соцсети в качестве подтверждений «взрывов» указали временное закрытие Крымского моста. Движение было перекрыто на 3,5 часа, а затем восстановлено. Это делалось в целях безопасности.

Позже Министерство обороны РФ сообщило, что 17 сентября около 21.30 была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Он был уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым.

- Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано, - уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.